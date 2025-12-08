2025. december 8. hétfő Mária
Customer using contactless payment ring for transaction on pos terminal
Vásárlás

A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)

PR
2025. december 8. 05:00

Teljessé vált az NFC elven működő érintésmentes fizetési lehetőségek palettája a Gránit Banknál: az okosórás fizetések mellett mostantól karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a pénzintézet ügyfelei. A bank ráadásul most ingyenesen biztosítja a karkötőket azoknak az ügyfeleknek, akik legalább két ügyfélajánlást teljesítenek 2025. december 19-ig.

A kényelmes, hordható eszközökkel (például karkötő, gyűrű) történő fizetés egyre népszerűbb, hiszen praktikus és biztonságos megoldást kínálnak számos élethelyzetben, mint például sportoláskor, strandon, rendezvényeken.  Sem a fizikai, sem a mobiltelefonba digitalizált bankkártyára nincs szükség, ráadásul ezek a kiegészítők stílust is teremtenek.

A megoldás nemcsak a POS-terminálokon, hanem az erre alkalmas ATM-eken is használható. Az ilyen típusú, viselhető eszközök az adatokat titkosítva tárolják, így azok nem jutnak el a kereskedőhöz.

A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál idén december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt, így erősítve a könnyű és biztonságos digitális fizetési módszerek elterjedését.

A Pay with style – Fizess stílusosan kampányban az ingyenes karkötőt annak az első 400 ügyfelének adja át a Gránit Bank, akik ajánlókódjukat felhasználva legalább kétszer eredményesen ajánlanak ügyfelet. (A karkötő mellett természetesen 20-20.000 forint is jár minden sikeres ajánlásért, ha az erre vonatkozó ügyfélajánlási feltételeket is teljesíti az Ajánlott).

Customer using contactless payment ring for transaction on pos terminal

„A Gránit Banknál célunk, hogy innovációinkkal a legmodernebb és legbiztonságosabb digitális fizetési megoldásokat kínáljuk. Az új NFC-képes, viselhető eszközök bevezetését követően már meg is történtek az első sikeres karkötős fizetések. Várakozásaink szerint a viselhető eszközök legalább olyan népszerűek lesznek az érintésmentes fizetések terén, mint az okosórás fizetés, amelyet a Gránit Bank minden, népszerű típuson már eddig is biztosított.” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

További információk a weboldalon érhetők el.
