Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik

A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével. A kormány hitelajánlatot tesz Budapestnek, amit Karácsony Gergely főpolgármester elutasít, miközben több fontos jogszabály-módosítás is napirendre kerül. A parlament emellett 2026-ot a mohácsi csata hőseinek emlékévévé, november 10-ét pedig a számviteli és adózási szakemberek napjává nyilvánítja.

Az Országgyűlés szerdai utolsó rendes ülésén jelentős törvényalkotási munkát végez, majd közvetlenül ezt követően rendkívüli ülésen tárgyalja a fővárosi önkormányzat pénzügyi stabilizációjáról szóló javaslatot. A kormány által előterjesztett tervezet szerint Budapest speciális hitelt vehetne fel az MFB-től, amelyet kizárólag a fővárosi alkalmazottak béreinek kifizetésére fordíthatna - írja összegzésében a Telex.

A délelőtti rendes ülésen több, hosszú távú hatással bíró jogszabály-módosítást is tárgyalnak. Két összefüggő törvénymódosítással jelentősen megnehezítik a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatás miatti félreállítását. Az új szabályozás szerint az Alkotmánybíróság soron kívül felülvizsgálhatja az ilyen döntés alkotmányosságát, továbbá a köztársasági elnök írásos nyilatkozattal, parlamenti jóváhagyás nélkül bármikor megszüntetheti a határozatot. Az ellenzék szerint a módosítás a kormánypártok esetleges választási vereségére való felkészülés része.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosításával csökkentik a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek számát, miután szakértők jelezték, hogy a jelenlegi rendszerben a nagy mennyiségű ellenőrzés a minőség rovására megy. A minősített adat védelméről szóló törvény változtatása alapján közadatigénylés esetén 21 napon belül felül kell vizsgálni az adatok minősítését.

A Polgári Törvénykönyv módosítása a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen nagykorúak védelmét erősíti, egyértelműsítve, hogy gondnokuk még gyámhatósági jóváhagyással sem tehet olyan jognyilatkozatot, amellyel ellenérték nélkül lemond jogokról vagy ajándékoz. A kapcsolattartási jog korlátozásának feloldásáról a jövőben kizárólag bíróság dönthet.

A környezetvédelmi törvény módosítása lehetővé teszi, hogy védelmi célú vagy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre reagáló beruházások esetén a kormány mentesítést adhasson a környezeti hatásvizsgálat és az előzetes vizsgálat alól, ha ezek hátrányosan befolyásolnák a célok teljesülését.

Törvényi szintre emelik, hogy a 3 százalékos hitelprogramban épülő lakások beruházásai kiemelt jelentőségűvé nyilváníthatók. Csökkentik a vállalkozások adminisztrációs terheit, és szigorítják a befektetési arannyal való kereskedést. A pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvényeket jogharmonizációs okokból is módosítják, lehetővé téve, hogy alternatív befektetési alapok is nyújthassanak kölcsönt bizonyos feltételek mellett.

A közlekedési törvények módosításával a rendőrök jogot kapnak arra, hogy jármű elszállításakor az együttműködést megtagadó járművezetők szabadságát korlátozhassák. Az agrártörvények módosítása részletesen foglalkozik a rizstelepek szabályozásával, valamint előírja a tájegységi fővadászok számára a vadászati hagyományoknak megfelelő egyenruha biztosítását.

A parlament emellett 2026-ot a mohácsi csata hőseinek emlékévévé, november 10-ét pedig a számviteli és adózási szakemberek napjává nyilvánítja, valamint elfogadja az Országos Fogyatékosságügyi Programot is. Több nemzetközi egyezmény kihirdetésére is sor kerül, köztük a Magyarország és Angola közötti légiforgalmi, valamint a Magyarország és Kína közötti kiadatási szerződésre.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA