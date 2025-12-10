A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
Az MBH Elemzési Centrum előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2025-ben mérsékelt, 0,4 százalékos növekedést mutat, míg 2026-ra jelentős élénkülés várható 2,8 százalékos GDP-bővüléssel. Az infláció 2025-ben 4,5 százalék, 2026-ban pedig 3,5 százalék körül alakulhat, miközben a forint erősödése folytatódhat.
Az MBH Elemzési Centrum friss gazdasági előrejelzése szerint az idei évben mindössze 0,4 százalékos növekedés várható a magyar gazdaságban. A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést, miközben az ipar és a mezőgazdaság teljesítménye visszafogta azt. A háztartások fogyasztása stabilizáló tényezőként hat, de a beruházások csökkentek, az export mérséklődött, az import pedig élénkült.
"Jövőre fellendülésre számítunk, hiszen komoly élénkülés várható a fogyasztásban, illetve a közelmúltban indított autóipari beruházások közül is több nagy gyár kezdi meg a működését, ami összeségében 2,8 százalékos GDP-növekedést eredményezhet 2026-ban" – nyilatkozta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Hozzátette, hogy a pozitív kilátások ellenére a geopolitikai bizonytalanságok és a gyenge külső kereslet továbbra is fékezhetik a gazdasági dinamizmust.
A munkaerőpiacon idén vegyes tendenciák érvényesültek: augusztustól enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor a nyári hónapokat követően nőtt a gazdaságilag aktívak száma. Az elemzők 2025-re 4,4 százalékos átlagos munkanélküliségi rátát prognosztizálnak, ami 2026-ra 4,2 százalékra mérséklődhet a gazdasági teljesítmény javulásával párhuzamosan.
Az infláció a harmadik negyedévben végig 4,3 százalékon állt, novemberben pedig 4 százalék alá csökkent. Az árrésstop intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése segít kordában tartani az árszínvonalat, így az infláció akár 2026 közepéig a jegybank toleranciasávjában maradhat. Az MBH Bank elemzői 2025-re 4,5 százalékos, 2026-ra pedig 3,5 százalékos átlagos inflációt várnak.
A Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája várhatóan 2026 közepéig fennmarad, amíg az infláció tartósan a toleranciasávon belül nem stabilizálódik. A forint erősödését az MNB szigorú politikája mellett az amerikai kamatcsökkentési várakozások és az amerikai-magyar megállapodásról szóló hírek is támogatták. Az elemzők 2025 végére 380 forintos, 2026 végére 390 körüli, 2027 végére pedig 385 forint körüli euróárfolyamot prognosztizálnak.
Az államháztartási hiány tekintetében az MBH Bank szakértői szerint az idei év költségvetési hiánya 4,8 százalék, míg a jövő évi valamivel magasabb, 5,2 százalék körül alakulhat – így a két év átlagát tekintve helytálló lehet a kormány 5 százalékos várakozása. A nemrég bejelentett fogyasztásélénkítő intézkedések pozitívan hathatnak a gazdasági növekedésre, ugyanakkor az inflációt valamelyest növelhetik.
