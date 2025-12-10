Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt

Egyre több bank kínál személyi kölcsönt számlanyitás nélkül. Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója szerint ma már több nagybanknál sem feltétel a bankszámla a hiteligényléshez, ám a kedvező kamatok gyakran továbbra is jövedelemérkeztetéshez, aktív számlahasználathoz kötődnek. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a feltételek megszegése akár több százalékpontos kamatemelkedést is jelenthet. Közben a bankok a hitelplafonokat is emelik: több helyen már 15 millió forint is elérhető szabad felhasználású személyi kölcsönként.

Az utóbbi években, évtizedekben rendre az volt a jellemző Magyarországon, hogy a bankok számlavezetéshez kötötték a hiteltermékek, így a személyi kölcsönök igénybevételét is. Manapság is számos banknál a kölcsön folyósítása, illetve a törlesztés megfizetése az adós az adott banknál vezetett folyószámlájáról történik.

De mint Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója a Pénzcentrumnak kiemelte: a számlavezetés ma már nem mindenhol elvárás. Többek között a CIB Banknak, Erste Banknak, Raiffeisen Banknak is van olyan konstrukciója, ahol nem elvárás a számlanyitás. Ugyanakkor a szakértő ennek kapcsán megjegyezte: a személyi hiteleknél sok esetben az ügyfelek kevésbé rugalmasak.

A magasabb kamat miatt a törlesztőrészletek közötti különbség csupán pár ezer forint. Sokan ekkora „megtakarítás” miatt nem szeretnének a bankváltással vesződni. Sokaknak a számlaváltás nem is reális opció: egy meglévő lakáshitel, Babaváró kölcsön, megtakarítás is köthet a meglévő bankhoz. Két számlát vezetni eltérő bankoknál pedig sokszor tényleg nem gazdaságos. Ezen emberek számára jelenthet komoly vonzerőt egy olyan ajánlat, amelyik az adott banknál számlanyitás nélkül is elérhetővé teszi a kölcsön felvételét

- fogalmazott.

Drága lesz ha nem teljesülnek a feltételek

A szakértő arról beszélt, a számlanyitás inkább beugró feltétel szokott lenni a bankokban: a legkedvezőbb kamatért cserébe jellemzően meghatározott jövedelemszintet és/vagy jóváírási szintet, meghatározott kölcsönösszeg szintet kell elérni.

Sőt, az is előfordulhat még, hogy kamatkedvezményt kaphatunk bizonyos kapcsolódó banki szolgáltatások kihasználásáért (például csoportos hitelfedezeti biztosítás).

Döntő jelentőségű, hogy teljesítjük-e a feltételeket: van olyan bank, ahol a legkedvezőbb kamat és a normál kamat között több, mint 8 százalékpont a különbség. Márpedig a kedvezményes előírások megszegése esetén a kedvezményes kamat helyett a normál kamatot számítják fel nekünk

- hívta fel a figyelmet Argyelán József. Hozzátette: van olyan bank, ahol a számlanyitás, jövedelem érkeztetés, vagy jóváírási elvárás nincs összekötve a kamatkedvezménnyel.

De azért akad olyan bank is, például az Erste Bank, ahol a hitelt igényelhető számlanyitás nélkül, de a kedvező kamatért cserébe már bizony számlanyitás és meghatározott összegű jövedelem-jóváírás is szükséges

- tette hozzá.

Mennyire vagyunk agilisek, ha bankot kell váltani?

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire hajlandóak az ügyfelek bankot váltani egy-egy jó ajánlatért, a szakértő kifejtette, elég vegyes a kép, de jellemzően pár ezer forint havi megtakarításért sokan nem váltanak bankot.

Pedig a számlaváltás, bankváltás ma már nem is olyan bonyolult dolog. Érdemes inkább globálisan nézni a banki költségekre: azt megvizsgálni, hogy a személyi hitel és a bankszámlához kapcsolódó teljes havi költség (alapdíj és tranzakciós költségek együtt) hol a legkedvezőbbek. És adott esetben mindent átvinni a kérdéses szolgáltatóhoz

- fogalmazott.

Mit nyerhetünk a bankváltással?

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, hogy mit ajánlanak az említett bankok azoknak, akik nem váltanának bankot a személyi hitelhez, illetve összevetettük ezeket a "bankváltós" ajánlatokkal. Ezek közül az 5 legjobb:

A CIB Előrelépő Személyi kölcsön esetében ("A" ügyfélminősítéssel) 1 millió forintot 5 éves futamidő mellett havi 21 617 Ft törlesztővel adnak, a THM 11,29%. 1 296 988 Ft a teljes visszafizetés.

esetében ("A" ügyfélminősítéssel) 1 millió forintot 5 éves futamidő mellett havi 21 617 Ft törlesztővel adnak, a THM 11,29%. 1 296 988 Ft a teljes visszafizetés. A szintén bankváltás nélkül igényelhető Erste Most Személyi kölcsön ugyanekkora futamidőre és összegre havi 24 207 Ft-os törlesztővel és 17,52%-os THM-el elérhető. A teljes visszafizetés 1 462 388 Ft.

ugyanekkora futamidőre és összegre havi 24 207 Ft-os törlesztővel és 17,52%-os THM-el elérhető. A teljes visszafizetés 1 462 388 Ft. A Raiffeisen Személyi Kölcsön 25 388 Ft-os törlesztővel és 20,11%-os THM-el elérhető bankváltás nélkül. Itt 1 533 279 Ft a végső visszafizetés.

25 388 Ft-os törlesztővel és 20,11%-os THM-el elérhető bankváltás nélkül. Itt 1 533 279 Ft a végső visszafizetés. De a kalkulátorunk szerint bankváltás nélkül igényelhető még a Fix kamat személyi kölcsön az UniCredit Banknál , itt 1 milliós hitelösszegre és 5 évre 25 530 Ft a törlesztő, 19,86% a THM és 1 531 759 Ft a végső visszafizetés.

, itt 1 milliós hitelösszegre és 5 évre 25 530 Ft a törlesztő, 19,86% a THM és 1 531 759 Ft a végső visszafizetés. A Cofidis ajánlata pedig 14.93% THM mellett 23 036 Ft havi törlesztőről szól, a végső visszafizetés pedig 1 392 127 Ft.

És akkor most pipáljuk be a kalkulátorban, hogy a jövedelmünket a hitelező bankba érkeztetjük és aktívan fogjuk használni is a számlánkat. A hitelösszeg ugyanúgy 1 millió forint és a futamidő is 5 éves.

A CIB Bank ugyanazt az ajánlatot adta ki , mint a bankváltás nélküli opciónál, azaz havi 21 617 Ft törlesztő, a THM 11,29% és 1 296 988 Ft a teljes visszafizetés.

, mint a bankváltás nélküli opciónál, azaz havi 21 617 Ft törlesztő, a THM 11,29% és 1 296 988 Ft a teljes visszafizetés. Ott van a listán az MBH Bank Hajrá Személyi kölcsöne , ahol 23 112 forintos törlesztőrészlet mellett a THM 14,57%, a teljes visszafizetés pedig 1 386 720 Ft.

, ahol 23 112 forintos törlesztőrészlet mellett a THM 14,57%, a teljes visszafizetés pedig 1 386 720 Ft. Szerepel még a listán a Cofidis ajánlata is 23 036 Ft-os törlesztővel, 14,93% THM mellett 1 392 127 Ft visszafizetéssel.

is 23 036 Ft-os törlesztővel, 14,93% THM mellett 1 392 127 Ft visszafizetéssel. A Raiffeisennél így 23 160 Ft lenne a törlesztőrészlet 15,21% THM mellett, a teljes visszafizetés 1 399 560 Ft.

így 23 160 Ft lenne a törlesztőrészlet 15,21% THM mellett, a teljes visszafizetés 1 399 560 Ft. Az Erste Most Személyi kölcsönre pedig 23 680 Ft-os törlesztőt és 16,36%-os THM-et adott ki a kalkulátor, 1 430 786 Ft teljes visszafizetés mellett, ha jövedelmünk is oda érkezik és aktívan használjuk a számlát.

Összességében jól látható, hogy a bankváltás vállalása a legtöbb hitelintézetnél érezhető kamatelőnyt eredményez, ugyanakkor a bankváltás nélküli ajánlatok között is találni kifejezetten versenyképes konstrukciókat. Ezek közül különösen a CIB ajánlata emelkedik ki, amely a számok alapján bankváltás nélkül is ugyanazokat a feltételeket biztosítja, mint aktív számlahasználat mellett. Ugyanakkor minden felsorolt esetben érdemes közvetlenül a bankoknál is tájékozódni az aktuális, személyre szabott kondíciókról.

Egyre több bank emeli a maximális hitelösszeget is

Mint korábban megírtuk, az elmúlt hónapokban látványosan megnőttek a személyi hitelek maximálisan felvehető összegei: ma már négy banknál is elérhető akár a 15 millió forintos fedezetlen kölcsön. Egy évvel ezelőtt még jóval szűkebb volt azoknak az intézményeknek a köre, amelyek ilyen magas összeget kínáltak, vagyis a bankok érezhetően felfelé tolták a hitelplafonokat.

A CIB Banknál legfeljebb 15 millió Ft személyi hitel kérhető.

Az Erste Banknál is 15 millió Ft a maximális kölcsönösszeg.

A K&H Banknál a személyi kölcsön maximális összege szintén 15 millió Ft.

Az MBH Banknál l4gfeljebb 10 millió Ft személyi hitelt lehet igényleni.

Az OTP Banknál a maximális hitelösszeg 15 millió Ft.

A Raiffeisen Banknál a kölcsönösszeg nem haladhatja meg a 12 millió Ft-ot.

Az UniCredit Banknál a maximális hitelösszeg 12 millió Ft. (Azon ügyfelek kaphatnak akár 15 millió Ft-ot is, akik olyan cégnél dolgoznak, mellyel a banknak külön megállapodása van.)

Ez komoly változás ahhoz képest, hogy 2024 elején a lakáshitelek átlagos összege országosan még 13,7 millió forint volt. Vagyis ma már sok esetben egy fedezet nélküli személyi hitelből is nagyobb összeghez lehet jutni, mint amennyit korábban egy átlagos lakáshitel jelentett.

Ilyen egyszerű bankot váltani

Ahogy a szakértő is említette, a bankváltás sokak számára elsőre bonyolultnak és kockázatosnak tűnik, pedig a gyakorlatban ma már egy gyors és jól szabályozott folyamat másik pénzintézetnél bankszámlát nyitni. A legtöbb esetben az új banknál kell elindítani az úgynevezett egyszerűsített bankváltást, ahol a régi számlával kapcsolatos adatokat, megbízásokat és rendszeres utalásokat is át tudják venni.

Ez azt jelenti, hogy a munkabér érkeztetése, a csoportos beszedések és az állandó átutalások sem vesznek el a váltás során, az adminisztráció jelentős részét pedig az új bank intézi az ügyfél helyett.

A folyamat jellemzően 1-2 héten belül lezárul, és közben a régi számla is használható marad, így nincs számla nélküli időszak. Az ügyfélnek többnyire csak a munkáltatót, illetve azokat a szolgáltatókat kell értesítenie, akikhez rendszeresen érkezik vagy megy pénz, de sok esetben már ebben is segít a fogadó bank. A bankváltás költsége alacsony, sőt a hitelekhez kapcsolódó számlanyitásnál gyakran teljesen díjmentes.

Azaz manapság a bankváltás ma már inkább kényelmi kérdés, mint valódi akadály, miközben egy kedvezőbb hitel vagy olcsóbb számlacsomag révén hosszabb távon érezhető megtakarítást hozhat. Éppen ezért érdemes nem csak a hitel törlesztőrészletét, hanem a mögötte álló számlaköltségeket és feltételeket is együtt mérlegelni.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA