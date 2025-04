Megáll az ész: ennyiért adnak egy darab büfés hekket a Tatai-tónál - pénzeseknek jó lesz!

Ahogy közeledik a nyár, országszerte életre kelnek a vízparti vendéglátóhelyek. A CashTag stábja ezúttal a Tatai-tó partján nézte meg, hogyan alakulnak az árak az előszezonban, és mire számíthatunk a főszezonban. Spoiler: a hekk ára most is forró téma.

A Tatai-tó az ország egyik legkedveltebb kirándulóhelye, ahol a városnézést, a tó körüli sétát és a vízparti pihenést könnyen lehet párosítani egy lángossal, egy fagyival vagy épp egy frissen sült hekkel. Nem is csoda, hogy a tó környékén egymást érik a büfék, pizzázók és fagyizók, amelyek már áprilistól fogadják a vendégeket.

Árleső körút a büféknél

A helyszíni körképünk alapján a vízparti árakban már most is érezhető a tavalyi évhez képest tapasztalható általános drágulás. Egy sima lángos 1000-1200 forint körül mozog, a sajtos-tejfölös már 1600-1800 forint, míg egy közepes pizza 3000-3500 forintot is elérhet.

És persze ott a hekk, ami évről évre az árlista élén szerepel. Egy olvasónk például arról számolt be, hogy egy adag sült hekkért 7000 forintot fizetett egy vízparti büfében. Utánanéztünk, hogy mi van a háttérben.

A teljes CashTag epizód alább is megtekinthető:

De mi az a hekk, és miért ennyire népszerű?

A hekk a magyar vízparti gasztronómia klasszikusa, de kevesen tudják, hogy valójában tengeri halról van szó, amely Argentína partjainál él, és a tőkehalfélék családjába tartozik. A magyarok főként a szálkamentessége és egyszerű elkészíthetősége miatt szeretik.

Mivel Magyarországnak nincs tengere, és a belvízi halászat is korlátozott, a hazai hal- és tengergyümölcsei fogyasztás 80%-a importból érkezik. 2022-ben például 30 200 tonna halat hoztunk be az országba, összesen 136,3 millió euró értékben.

Drágult az alapanyag, nőttek a költségek

A hekk ára is megérezte az elmúlt év élelmiszerinflációját. Nagykereskedelmi szinten egy 900 grammos hekktörzs átlagosan 1700 forint körül kapható, ami 20%-os emelkedést jelent tavalyhoz képest. De nem csak a hal ára ment fel: a KSH adatai szerint márciusban az élelmiszerek összességében 7%-kal drágultak. A liszt 42%-kal, az étolaj 32,7%-kal, a tojás 26%-kal került többe, mint egy évvel korábban.

És erre még jönnek a vendéglátósok fix költségei: bérleti díjak, közüzemi számlák, energetikai kiadások — amik mind ráépülnek a végső árra.

Mire számítsunk nyáron?

A helyi vendéglátósok szerint a főszezonban további áremelkedés várható. Egyrészt nő a kereslet, másrészt a szezonális munkaerő és a hosszabb nyitvatartás is plusz költségekkel jár. A mostani árak tehát még csak a bemelegítést jelentik.

A Tatai-tó partján már most látszik, hogy az idei szezonban sem lesz olcsó a vízparti hekk és lángos. Az import alapanyagok, a növekvő élelmiszerárak és a vendéglátás költségnövekedése miatt reális, hogy a főszezonban még mélyebben kell majd a zsebbe nyúlni egy hekkért. Hogy a 7000 forintos hekk kivétel vagy új norma lesz-e, az néhány héten belül kiderül.