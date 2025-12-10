Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni

Szerdán rendhagyó időpontban, reggel 8:00 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő válaszolt a kérdésekre. A Pénzcentrum ezúttal is élőben tudósította az eseményeket.

„Több fontos kérdést is megtárgyaltunk, köztük európai uniós ügyeket is. A kormányülésen ezért vendégként részt vett az EU-s állandó képviseletet vezető nagykövet is, aki a jövő heti csúcstalálkozóra készítette fel a kabinetet. Az első fontos téma a migrációs paktum végrehajtási határozat volt” – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányülés témáival kapcsolatban, és azt is közölte, hogy december 23-án lesz a következő kabinetülés.

Leválás az orosz energiáról

Gulyás Gergely elmondta, hogy a magyar kormány nem támogatja a RePowerEU-program olyan bővítését, amely az orosz energiahordozóktól való teljes leválást írná elő. A kabinet szerint problémás, hogy az Európai Tanács ezt belső piaci intézkedésként kezelné, így minősített többségi szavazással fogadhatná el, miközben Budapest álláspontja szerint ez valójában szankciós jellegű döntés lenne, amelyhez egyhangúság szükséges.

A kormány azt is kifogásolja, hogy az uniós javaslat 2027. szeptember 30-ra előrehozná az orosz kőolaj- és gázszállítások leállításának határidejét. Gulyás bejelentette: amennyiben az intézkedést elfogadják, Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg, mivel megítélésük szerint az EU ezzel a tagállami hatáskörbe tartozó energiapolitikai döntésekbe avatkozna be, ami sérti az alapszerződéseket.

Napenergiás ösztönzők

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, ezért a kormány ösztönözni kívánja a megújuló energiára való átállást.

A kabinet 100 millió forintos kerettel lakossági energiatároló programot indít, amelynek pályázati felhívása január eleje–közepe között jelenik meg.

- magyarázta a miniszter, majd hozzátette: a támogatások elbírálásánál előnyt élveznek majd azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig ki fognak esni a szaldóelszámolásból.

Címlapfotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA