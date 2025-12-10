A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Szerdán rendhagyó időpontban, reggel 8:00 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő válaszolt a kérdésekre. A Pénzcentrum ezúttal is élőben tudósította az eseményeket.
„Több fontos kérdést is megtárgyaltunk, köztük európai uniós ügyeket is. A kormányülésen ezért vendégként részt vett az EU-s állandó képviseletet vezető nagykövet is, aki a jövő heti csúcstalálkozóra készítette fel a kabinetet. Az első fontos téma a migrációs paktum végrehajtási határozat volt” – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányülés témáival kapcsolatban, és azt is közölte, hogy december 23-án lesz a következő kabinetülés.
Leválás az orosz energiáról
Gulyás Gergely elmondta, hogy a magyar kormány nem támogatja a RePowerEU-program olyan bővítését, amely az orosz energiahordozóktól való teljes leválást írná elő. A kabinet szerint problémás, hogy az Európai Tanács ezt belső piaci intézkedésként kezelné, így minősített többségi szavazással fogadhatná el, miközben Budapest álláspontja szerint ez valójában szankciós jellegű döntés lenne, amelyhez egyhangúság szükséges.
A kormány azt is kifogásolja, hogy az uniós javaslat 2027. szeptember 30-ra előrehozná az orosz kőolaj- és gázszállítások leállításának határidejét. Gulyás bejelentette: amennyiben az intézkedést elfogadják, Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg, mivel megítélésük szerint az EU ezzel a tagállami hatáskörbe tartozó energiapolitikai döntésekbe avatkozna be, ami sérti az alapszerződéseket.
Napenergiás ösztönzők
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, ezért a kormány ösztönözni kívánja a megújuló energiára való átállást.
A kabinet 100 millió forintos kerettel lakossági energiatároló programot indít, amelynek pályázati felhívása január eleje–közepe között jelenik meg.
- magyarázta a miniszter, majd hozzátette: a támogatások elbírálásánál előnyt élveznek majd azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig ki fognak esni a szaldóelszámolásból.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
A rendőrség szerint profi, nemzetközi bűnbanda szervezte a 330 ezer literes gázolajlopást, amelyet hónapokig észrevétlenül végeztek.
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Több tízmilliárdot kap az egészségügy, vasúti fejlesztésekre ugyanakkor 18 milliárddal kevesebb pénz lesz.
Kiderült, ők utaznak Moszkvába Szijjártó hatalmas üzleti küldöttségével: mit akarunk venni Putyinéktól?
A Mol és az MVM is ott lesz abban az üzleti delegációban, amely Moszkvába utazik Szijjártóval.
A KSH adatai szerint 2025 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Vegyesen mozgott, érdemben alig változott a forint árfolyama kedd reggelre.
12 év után a parlament elfogadta az ingyenes ATM-es készpénzfelvétel határának emelését, ami a nyugdíjasoknak évi több tízezer forint megtakarítást jelenthet.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor.
A KSH szerint az új külkereskedelmi árindexszámítás okozta az ugrást a GDP-ben – de januárban újraszámolnak mindent, és újra módosulhatnak az adatok.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.
Az infláció novemberben a Magyar Nemzeti Bank célsávjába csökkenhetett, ami egy év után először fordulhat elő.
