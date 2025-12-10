2025. december 10. szerda Judit
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. november 14.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. november 14-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni

Pénzcentrum
2025. december 10. 08:22

Szerdán rendhagyó időpontban, reggel 8:00 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő válaszolt a kérdésekre. A Pénzcentrum ezúttal is élőben tudósította az eseményeket.  

„Több fontos kérdést is megtárgyaltunk, köztük európai uniós ügyeket is. A kormányülésen ezért vendégként részt vett az EU-s állandó képviseletet vezető nagykövet is, aki a jövő heti csúcstalálkozóra készítette fel a kabinetet. Az első fontos téma a migrációs paktum végrehajtási határozat volt” – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányülés témáival kapcsolatban, és azt is közölte, hogy december 23-án lesz a következő kabinetülés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Leválás az orosz energiáról

Gulyás Gergely elmondta, hogy a magyar kormány nem támogatja a RePowerEU-program olyan bővítését, amely az orosz energiahordozóktól való teljes leválást írná elő. A kabinet szerint problémás, hogy az Európai Tanács ezt belső piaci intézkedésként kezelné, így minősített többségi szavazással fogadhatná el, miközben Budapest álláspontja szerint ez valójában szankciós jellegű döntés lenne, amelyhez egyhangúság szükséges.

A kormány azt is kifogásolja, hogy az uniós javaslat 2027. szeptember 30-ra előrehozná az orosz kőolaj- és gázszállítások leállításának határidejét. Gulyás bejelentette: amennyiben az intézkedést elfogadják, Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg, mivel megítélésük szerint az EU ezzel a tagállami hatáskörbe tartozó energiapolitikai döntésekbe avatkozna be, ami sérti az alapszerződéseket.

Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
EZ IS ÉRDEKELHET
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.

Napenergiás ösztönzők

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, ezért a kormány ösztönözni kívánja a megújuló energiára való átállást.

A kabinet 100 millió forintos kerettel lakossági energiatároló programot indít, amelynek pályázati felhívása január eleje–közepe között jelenik meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- magyarázta a miniszter, majd hozzátette: a támogatások elbírálásánál előnyt élveznek majd azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig ki fognak esni a szaldóelszámolásból.

Címlapfotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
#kormány #európai unió #gazdaság #migráció #december #kormányinfo #gulyás gergely #miniszterelnökség #kormányülés #csúcstalálkozó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:19
09:02
08:50
08:44
08:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 9. 16:51
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 9. 17:27
Futballsztárokkal és Thuróczy Szabolccsal folytatódik a Mesél a Pálya a Sport TV-n
December 10-én, a Bajnokok Ligája (BL) utolsó 2025-ös játéknapján visszatér egy új évaddal a Mesél a...
Bankmonitor  |  2025. december 9. 15:02
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt...
Holdblog  |  2025. december 9. 11:00
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
3
1 hete
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
4
1 hete
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
5
2 hete
Orbán–Putyin találkozó: váratlan mondatok hangzottak el Moszkvában, érkeznek a bejelentések
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 08:30
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 06:27
Filléres​‍​‌‍​‍‌ robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Agrárszektor  |  2025. december 10. 08:16
Kemény időjárásra készülhetünk ma: csak ez a 8 megye úszhatja meg