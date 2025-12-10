4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)

2025. december 10. szerda Judit
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája
Megtakarítás

4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája

2025. december 10. 09:44

A Gránit Banknál számlát nyitó ügyfeleknek új Prémium bankszámlát és ahhoz kapcsolva – napi kamatjóváírással, lekötés nélkül – 4,8 százalékos kamatot fizető Prémium Megtakarítási számlát kínál a Bank. A megtakarítási számlára az ügyfél által átvezetett összeghez naponta íródik jóvá a kamat, ami így összesen évi 4,92 százalékos hozamot (EBKM) biztosít. A kedvező kamat eléréséhez nincs szükség egyéb feltétel teljesítésére, a naponta jóváírt kamat átláthatóan követhető a bank mobilalkalmazásában. A számlacsomag emellett korlátlan számú díjmentes utalással kombinálja a számlához nyújtott prémium előnyöket. 

A Gránit Bank új prémium számlacsomagjához tartozó megtakarítási számlának egyik kiemelt előnye a számlán lévő összegre napi kamatjóváírással fizetett 4,8 százalékos kamat, amely a kamatos kamatszámítás eredményeképpen ennél magasabb hozamot biztosít lekötés nélkül az ügyfeleknek. A Prémium Megtakarítási számlára bármikor díjmentesen átvezethető pénz a banki mobilalkalmazásban és hasonlóképpen vissza is vezethető a folyószámlára, így a megtakarításhoz kamatveszteség nélkül lehet hozzáférni, amikor szükséges.

A napi pénzügyek kényelmes, és a költségeket tekintve is átlátható kezeléséhez minden elektronikus csatornán indított belföldi forintutalás díjmentes, összeghatártól függetlenül. A csoportos beszedési és állandó megbízások is ingyenesek, így az ügyfelek a rendszeres számlafizetéseket is további költségek nélkül intézhetik.

 

A számlához kapcsolódó Gránit Platinum bankkártya éves díjának felét – év végéig tartó akcióban - elengedi a bank, ami rendkívül kedvező feltételekkel teszi elérhetővé a kártyához kapcsolódó prémium előnyöket, mint például az egész világra kiterjedő 50 millió forintos fedezetet nyújtó utasbiztosítást, valamint olyan kényelmi szolgáltatásokat, mint a díjmentes reptéri gyorsítósáv és a prémium repülőtéri váró használata. A Prémium számlacsomaghoz havonta négy belföldi és két külföldi készpénzfelvételt díjmentesen biztosít a bank. A Gránit Bank mobilappon belüli piaci középárfolyamon történő devizaváltás valamint a befektetések (beleértve az állampapírok, a befektetési jegyek és BÉT-en forgó részvények vásárlását) természetesen a Prémium bankszámlánál is elérhetőek.

Olyan konstrukciót kínálnunk, amely látra szóló 4,8 százalékos kamattal és számos díjmentes szolgáltatással támogatja a mindennapi bankolást és ösztönzi a megtakarításokat - mindezt átláthatóan és könnyen kezelhetően. Fontosnak tartjuk, hogy a Gránit Banknál lekötés nélkül is dolgozzon az ügyfelek pénze.”

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Gránit Prémium bankszámla a Gránit Bank mobilalkalmazásában szelfivel vagy videóbankon is megnyitható. A szelfis nyitásnál a Gránit Prémium bankszámlát kell választani, amelyhez kapcsolódva automatikusan megnyílik a Prémium Megtakarítási számla.

Az ügyfelek kérdései esetén az ügyfélszolgálat mellett a Gránit Guru virtuális pénzügyi asszisztens is rendelkezésre áll. A bank korábbi számlacsomagjai változatlan feltételekkel továbbra is elérhetőek, a Prémium bankszámla kedvezményes 1400 forintos havi díja pedig rendszeres havi legalább 300 ezer forint egyösszegű jóváírás esetén bebiztosítható.

***

A Gránit Bankról

A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit első sorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2024-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard - Év bankja 2024 versenyben a Beyond Banking szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év kiberbiztonsági edukációs kampánya 2024”, valamint „Az év marketingkommunikációs kampánya 2024” díjat. 2025-ben a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a Banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23.-óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.

