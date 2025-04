Botrány a pápaválasztás előtt: ez a bíboros mindent felforgatott

A Ferenc pápa utódjáról döntő konklávé előtt újabb bonyodalom merült fel: Angelo Becciu bíboros, akit pénzügyi visszaélésekkel vádoltak meg és első fokon el is ítéltek, bejelentette részvételi szándékát, majd végül önként visszalépett a pápaválasztástól - írja az atv.hu.

A május 7-én összeülő konklávé már a kezdés előtt több eljárási kérdéssel szembesül. Korábban már felmerült, hogy a választásra jogosult bíborosok száma (135 fő) meghaladja a pápai rendeletben meghatározott 120 fős maximumot. A bíborosi testület várhatóan eltekint ettől a korlátozástól.

Időközben azonban újabb dilemma jelentkezett Angelo Becciu bíboros személyében. A korábban befolyásos vatikáni kabinetfőnök, aki egykor maga is pápajelöltnek számított, 2020-ban kegyvesztett lett, miután Ferenc pápa pénzügyi visszaélésekkel vádolta meg. Ennek következtében le kellett mondania a vatikáni szentté avatási hivatal vezetői posztjáról és bíborosi jogairól.

Bár Becciu következetesen tagadta a vádakat, a Vatikáni Büntetőbíróság 2023 decemberében pénzügyi bűncselekmények miatt elítélte. A 76 éves bíboros fellebbezett az ítélet és az 5 és fél éves börtönbüntetés ellen. A helyzetet bonyolította, hogy Becciu részt vett a konklávé előtti találkozókon, és ragaszkodott szavazati jogához a pápaválasztáson. A bíborosi testület nehéz helyzetbe került, mivel jogilag nem volt lehetőségük kizárni a szavazásból a jogerősen még el nem ítélt és bíborosi címét megtartott Becciut.

A patthelyzet végül azzal oldódott meg, hogy Becciu bíboros önként úgy döntött, mégsem vesz részt a konklávén, amit "Ferenc pápa iránti tiszteletével" indokolt. Az Associated Press tudósítása szerint az elhunyt egyházfő a bírósági ítélet után is alkalmanként meglátogatta Becciut, és engedélyezte számára a vatikáni életben való részvételt. A bíboros és nyolc további vádlott elleni per másodfokú tárgyalása várhatóan szeptemberben kezdődik meg - írják.