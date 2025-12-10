2025. december 10. szerda Judit
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Egészség

Gyász: Elhunyt Balázs Péter, színművész

Pénzcentrum
2025. december 10. 10:55

Elhunyt Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója.

Szerda reggel hunyt el a neves színművész, amiről a Szigligeti Színház a Facebook-oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot.

Balázs Péter 2007-től összesen 14 éven keresztül vezette a színházat, majd 2021 nyarán adta át az igazgatói pozíciót. Az intézmény saját halottjának tekinti a művészt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyász #színész #kultúra #igazgató #elhunyt #színház #művész #halálhír #kossuth

