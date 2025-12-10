Balázs Péter 2007-től összesen 14 éven keresztül vezette a Szigligeti Színházat.
Megszólalt a Morrison's 2-ben gyilkoló férfi édesapja: váratlan részletek derültek ki az ügyről
Egy 28 éves erdélyi származású férfi, A. László emberöléssel gyanúsítják, miután a budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyen olyan erővel ütött meg egy fiatal férfit, hogy az életét vesztette. Az áldozat nyakcsigolyája a támadás során eltört - számolt be róla a Blikk.
A gyanúsított néhány éve költözött Erdélyből Magyarországra menyasszonyával, akivel közösen nevelték ötéves kisfiukat. Bár a közösségi oldalán lévő fotók alapján átlagos, vékony testalkatú férfinak tűnik, a szórakozóhelyen elképesztő erővel támadott.
A Blikk által telefonon elért édesapa, A. József elmondta: "Nagyon sajnálom az áldozat családját és a fiamat is, mert biztosan nem akart megölni senkit. A mi családunkban soha nem történt még csak hasonló sem, Lacikát nem erre neveltük."
A tragédia november 29-én késő este történt, amikor a kőművesként dolgozó A. László és a 25 éves F. Gábor Dominik külön-külön mulatott a szórakozóhelyen. Egy lány miatti összeszólalkozást követően a gyanúsított a bal kezével kétszer megütötte az áldozatot, akinek eltört a nyakcsigolyája és meghalt.
Az apa szerint fia viselkedésének hátterében egy nyári tragédia állhat. "Egy autóban utaztak a kisfiával, az anyukájával és a nevelőapjával Erdélyben. A férfi vezetett, amikor infarktust kapott és nekicsapódtak egy busznak. A fiam édesanyja is elhunyt. Az unokám ugyan gyerekülésben volt, de így is eltörtek a csontjai. A baleset után sokáig senkivel nem beszélt Laci, teljesen magába fordult."
A gyanúsítottat eredetileg halált okozó testi sértéssel vádolták, de a letartóztatásakor ezt emberöléssé minősítették át, miután a kamerafelvételekből kiderült, hogy az áldozat már álló helyzetben, az ökölcsapás hatására halhatott meg.
Az apa szerint fiát a biztonsági őrök is bántalmazhatták, egyik szeme bedagadt és bordái is megsérültek. "Fogalmam sincs, miért fordulhatott ki ennyire magából a fiam, aki korábban senkinek sem ártott. Csak arra tudok gondolni, hogy a nemrég elhunyt édesanyját szidhatták. Bocsánatot kérek a fiam áldozatának családjától" - tette hozzá.
Információk szerint A. László a nyári autóbalesetben maga is megsérült, eltörte a jobb kezét, amit nem kezeltettek megfelelően. Főnöke szerint egy héttel a végzetes buli előtt még be volt kötve az ujja, ezért üthette meg áldozatát a gyengébbik, bal kezével.
A kezelést összesen kilenc gyermek és két felnőtt beteg kapta meg, közülük heten remisszióban vannak.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Magyarország az élmezőnyben a túlsúly terén: a felnőttek 57%-a érintett. Mi áll a háttérben, és merre van a kiút? Nézd meg friss elemzésünket!
2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
Így próbálják megóvni az időseket a rettegett betegségtől: egyre több a halálos áldozat, valamit tenn kell
Egyre súlyosabb problémát jelent a demenciával élő idősek eltűnése - azaz elmennek otthonról, és sosem térnek haza.
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek
Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
A kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.
Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált
A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult
Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.
A kanyaró most olyan országokban is újra megjelenik, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.
Hogyan történik a TAJ kártya pótlása és a TAJ kártya igénylőlap leadása? Milyen TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése szükséges hozzá a TAJ kártya NEAK információk...
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása.
A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
