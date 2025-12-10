2025. december 10. szerda Judit
Bírósági koncepció
Egészség

Megszólalt a Morrison's 2-ben gyilkoló férfi édesapja: váratlan részletek derültek ki az ügyről

Pénzcentrum
2025. december 10. 12:04

Egy 28 éves erdélyi származású férfi, A. László emberöléssel gyanúsítják, miután a budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyen olyan erővel ütött meg egy fiatal férfit, hogy az életét vesztette. Az áldozat nyakcsigolyája a támadás során eltört - számolt be róla a Blikk.

A gyanúsított néhány éve költözött Erdélyből Magyarországra menyasszonyával, akivel közösen nevelték ötéves kisfiukat. Bár a közösségi oldalán lévő fotók alapján átlagos, vékony testalkatú férfinak tűnik, a szórakozóhelyen elképesztő erővel támadott.

A Blikk által telefonon elért édesapa, A. József elmondta: "Nagyon sajnálom az áldozat családját és a fiamat is, mert biztosan nem akart megölni senkit. A mi családunkban soha nem történt még csak hasonló sem, Lacikát nem erre neveltük."

A tragédia november 29-én késő este történt, amikor a kőművesként dolgozó A. László és a 25 éves F. Gábor Dominik külön-külön mulatott a szórakozóhelyen. Egy lány miatti összeszólalkozást követően a gyanúsított a bal kezével kétszer megütötte az áldozatot, akinek eltört a nyakcsigolyája és meghalt.

Az apa szerint fia viselkedésének hátterében egy nyári tragédia állhat. "Egy autóban utaztak a kisfiával, az anyukájával és a nevelőapjával Erdélyben. A férfi vezetett, amikor infarktust kapott és nekicsapódtak egy busznak. A fiam édesanyja is elhunyt. Az unokám ugyan gyerekülésben volt, de így is eltörtek a csontjai. A baleset után sokáig senkivel nem beszélt Laci, teljesen magába fordult."

A gyanúsítottat eredetileg halált okozó testi sértéssel vádolták, de a letartóztatásakor ezt emberöléssé minősítették át, miután a kamerafelvételekből kiderült, hogy az áldozat már álló helyzetben, az ökölcsapás hatására halhatott meg.

Az apa szerint fiát a biztonsági őrök is bántalmazhatták, egyik szeme bedagadt és bordái is megsérültek. "Fogalmam sincs, miért fordulhatott ki ennyire magából a fiam, aki korábban senkinek sem ártott. Csak arra tudok gondolni, hogy a nemrég elhunyt édesanyját szidhatták. Bocsánatot kérek a fiam áldozatának családjától" - tette hozzá.

Információk szerint A. László a nyári autóbalesetben maga is megsérült, eltörte a jobb kezét, amit nem kezeltettek megfelelően. Főnöke szerint egy héttel a végzetes buli előtt még be volt kötve az ujja, ezért üthette meg áldozatát a gyengébbik, bal kezével.
