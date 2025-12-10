Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Brüsszel pánikban: kétszeres energiaárak miatt menekülnek a befektetők Európából
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét és központosított tervezést vezet be az elektromos hálózati infrastruktúra fejlesztésére, hogy mérsékelje a magas energiaárakat, amelyek az iparági vezetők szerint aláássák Európa versenyképességét.
Az európai ipari energiaárak több mint kétszer magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ami visszatartja a befektetéseket a kontinensen az energiaigényes gyártók szerint.
Az Európai Bizottság szerdán tette közzé jogszabályi javaslatait, amelyek célja az energetikai projektek engedélyezési határidejének jelentős csökkentése. A hálózati projektek esetében az engedélyezési idő két évre csökkenne a jelenlegi, akár egy évtizedig is elhúzódó várakozási időhöz képest. Ha a hatóságok nem válaszolnak az új határidőn belül, az engedélyeket automatikusan jóváhagynák - tudósított a Reuters.
A javaslatokat az EU-tagállamok és a jogalkotók még megtárgyalják és jóváhagyják, mielőtt törvényerőre emelkednének. Az idei súlyos ibériai áramkimaradás rávilágított az országok közötti összeköttetések hiányára, amelyek lehetővé tennék az áram áramlását a legnagyobb szükség területeire.
Brüsszel központosított uniós terveket is kidolgoz a határokon átnyúló villamosenergia-infrastruktúrára, és "hiánypótló" folyamatot indít projektjavaslatok kérésére, ha ilyenek nem léteznek. Az EU 30 milliárd eurót különített el a 2028-2034-es költségvetéséből a határokon átnyúló energiaprojektekre.
Az évek óta elmaradó beruházások elöregedett hálózatokat eredményeztek, amelyek nem képesek befogadni Európa növekvő, ingadozó megújuló energiaforrásait. A szél- és naperőműveket gyakran lekapcsolják a hálózatok túlterhelésének elkerülése érdekében, ami pazarolja az olcsó megújuló villamos energiát és növeli a költségeket.
Az iparági adatok szerint több mint 500 gigawatt potenciális kapacitással rendelkező szélerőmű-projektek várakoznak engedélyekre az európai hálózathoz való csatlakozáshoz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Brüsszel azt is tervezi, hogy eltörli a hálózati projektek környezeti hatásvizsgálati követelményeit az építkezések felgyorsítása érdekében, amit a környezetvédők kritizáltak.
Az orosz kapcsolatokkal rendelkező hajók által az európai energiakábelekben és csővezetékekben okozott károk fokozták a kormányok aggodalmát energiahálózataik biztonsága miatt. A javaslatok előírják, hogy az EU által finanszírozott, határokon átnyúló energiaprojekteket fizikai és kiberbiztonsági kockázatok szempontjából értékeljék.
A projekteket az EU-kormányok, szabályozók és vállalatok regionális csoportjai is átvilágítanák a külföldi vállalatok tulajdonlása vagy részvétele szempontjából, hogy jelezzék az esetleges biztonsági aggályokat. A Bizottság szerint a külföldi befektetések "növelhetik az Unió kitettségét az energiabiztonsággal kapcsolatos kockázatoknak, különösen, ha ezek a befektetések az Unióétól eltérő geopolitikai érdekekkel rendelkező harmadik országokból származnak".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.