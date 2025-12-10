Brüsszel pánikban: kétszeres energiaárak miatt menekülnek a befektetők Európából

Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét és központosított tervezést vezet be az elektromos hálózati infrastruktúra fejlesztésére, hogy mérsékelje a magas energiaárakat, amelyek az iparági vezetők szerint aláássák Európa versenyképességét.

Az európai ipari energiaárak több mint kétszer magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ami visszatartja a befektetéseket a kontinensen az energiaigényes gyártók szerint.

Az Európai Bizottság szerdán tette közzé jogszabályi javaslatait, amelyek célja az energetikai projektek engedélyezési határidejének jelentős csökkentése. A hálózati projektek esetében az engedélyezési idő két évre csökkenne a jelenlegi, akár egy évtizedig is elhúzódó várakozási időhöz képest. Ha a hatóságok nem válaszolnak az új határidőn belül, az engedélyeket automatikusan jóváhagynák - tudósított a Reuters.

A javaslatokat az EU-tagállamok és a jogalkotók még megtárgyalják és jóváhagyják, mielőtt törvényerőre emelkednének. Az idei súlyos ibériai áramkimaradás rávilágított az országok közötti összeköttetések hiányára, amelyek lehetővé tennék az áram áramlását a legnagyobb szükség területeire.

Brüsszel központosított uniós terveket is kidolgoz a határokon átnyúló villamosenergia-infrastruktúrára, és "hiánypótló" folyamatot indít projektjavaslatok kérésére, ha ilyenek nem léteznek. Az EU 30 milliárd eurót különített el a 2028-2034-es költségvetéséből a határokon átnyúló energiaprojektekre.

Az évek óta elmaradó beruházások elöregedett hálózatokat eredményeztek, amelyek nem képesek befogadni Európa növekvő, ingadozó megújuló energiaforrásait. A szél- és naperőműveket gyakran lekapcsolják a hálózatok túlterhelésének elkerülése érdekében, ami pazarolja az olcsó megújuló villamos energiát és növeli a költségeket.

Az iparági adatok szerint több mint 500 gigawatt potenciális kapacitással rendelkező szélerőmű-projektek várakoznak engedélyekre az európai hálózathoz való csatlakozáshoz.

Brüsszel azt is tervezi, hogy eltörli a hálózati projektek környezeti hatásvizsgálati követelményeit az építkezések felgyorsítása érdekében, amit a környezetvédők kritizáltak.

Az orosz kapcsolatokkal rendelkező hajók által az európai energiakábelekben és csővezetékekben okozott károk fokozták a kormányok aggodalmát energiahálózataik biztonsága miatt. A javaslatok előírják, hogy az EU által finanszírozott, határokon átnyúló energiaprojekteket fizikai és kiberbiztonsági kockázatok szempontjából értékeljék.

A projekteket az EU-kormányok, szabályozók és vállalatok regionális csoportjai is átvilágítanák a külföldi vállalatok tulajdonlása vagy részvétele szempontjából, hogy jelezzék az esetleges biztonsági aggályokat. A Bizottság szerint a külföldi befektetések "növelhetik az Unió kitettségét az energiabiztonsággal kapcsolatos kockázatoknak, különösen, ha ezek a befektetések az Unióétól eltérő geopolitikai érdekekkel rendelkező harmadik országokból származnak".