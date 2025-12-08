2025. december 8. hétfő Mária
Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolg
Gazdaság

Hatalmas változás a bankautomatáknál: duplájára nő az ingyenes készpénzlimit

Pénzcentrum
2025. december 8. 21:06

A parlament törvényalkotási bizottsága jóváhagyta, hogy a bankautomatákból havonta ingyenesen felvehető készpénz összeghatára 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedjen. A lépés különösen a nyugdíjasok számára jelenthet jelentős éves megtakarítást, írja a Portfolio.

A parlament törvényalkotási bizottsága a Magyar Bankszövetség tiltakozása ellenére elfogadta az ingyenes ATM-es készpénzfelvételi limit emeléséről szóló javaslatot. A törvényjavaslat most az országgyűlési zárszavazásra vár, és ha megszavazzák, a 12 éve változatlan keret duplájára nő: 150 ezer forintról 300 ezer forintra havonta, továbbra is legfeljebb két részletben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új szabály a hitelkeret terhére történő készpénzfelvételre is vonatkozik. A gazdasági bizottság indoklása szerint 12 év után indokolt az automata bankjegykiadó gépekből történő ingyenes készpénzfelvétel határának emelése.

A Magyar Bankszövetség ellenérvei szerint a tranzakciós illeték 0,9 százaléka miatt a változás valójában a banki költségek új formáját jelentheti, amelyet az ügyfelek más módon fizetnek meg. Szerintük inkább az adó csökkentése lenne célszerű, mert az intézkedés nem csökkenti a készpénzfogyasztás költségét azok számára, akik egyébként ritkán használnak ATM-et.

A duplázással az eddigi havi 1350 forintról havi 2700 forintra nő a bankok tranzakciós illeték fizetési kötelezettsége egyetlen számla esetében, amennyiben az ügyfél pont kihaszálta eddig, és ezután is kihasználja a készpénzfelvétel új, maximális díjmentességi határát. Emellett ATM-telepítési kötelezettség is sújtja a bankokat.

A Biztosdöntés.hu számításai szerint az átlagnyugdíjas, akinek 245 753 forint a havi járandósága, éves szinten akár 30 ezer forintot is megspórolhat az ingyenes készpénzfelvétel emelésével. Ez az összeg nagyjából megegyezik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvány értékével.
Címlapkép: Getty Images
