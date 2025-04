Áremeléssel indul a szezon a Balatonnál: íme a hotel, apartman, kemping árak 2025-ben

A Pénzcentrum a helyszínen, a Balatonnál készült összeállítása alapján kiderül, hogy a közelgő hosszú hétvége és az előszezon alatt mennyiért is hajthatjuk álomra fejünket a magyar tenger szálláshelyein. Szakemberek arra figyelmeztetnek, bár legfeljebb öt százalékos emelésre számítanak a 2024-es évhez képest, a jelenlegi árak a főszezon beköszöntével júliusban, augusztusban még emelkedhetnek.

A Pénzcentrum megkeresésére a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta: a piaci szereplők természetesen kénytelenek figyelembe venni a gazdasági trendeket, az inflációs hatásokat, a munkaerőpiac és a munkabérek változásait, a turizmusra valóban elmondható, hogy ár-érzékeny szektor. Fekete Tamás szerint az figyelhető meg – és így lesz ez idén is -, hogy a szálláshely szolgáltatók törekednek az optimális megoldásra, és bár üzleti vállalkozásként próbálják minimalizálni a veszteségeket, ennek ellenére üzletpolitikai szempontból elterjedt gyakorlatként a vendégek megtartása érdekében az indokoltnál kisebb mértékben emelnek árat.

Az árak tekintetében további kedvezmények érhetőek el, ha a vendégek előzetesen megkeresik a kiválasztott szálláshelyet, mert a közvetlen kapcsolat révén jó alkupozícióba kerülhetnek, különösen igaz ez a magánkézben lévő szállásokra, és a hosszabb időtartamú tartózkodásra. Az is jó stratégia, ha a vendégek a Balaton-parttól kicsit távolabb keresnek szállást, vagy nem a legfelkapottabb településeken, hanem mondjuk a mellettük elhelyezkedőkön; ilyen rengeteg van mind a déli, mind az északi parton. A magyar tengernél egyébként nagyon jó a tömegközlekedés is, a déli parton különösen. És az sem árt, ha nem a legfrekventáltabb események idején érkezünk egy-egy adott településre.

Kisebb lesz az áremelkedés a tavalyinál?

Abban egyetértés mutatkozik a szolgáltató körében, hogy a tavalyinál kisebb mértékű lesz az áramemelés. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt arról számoltunk be, hogy 2023-hoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedett az átlagár a Balatonnál, egyes településeken még ennél is jobban (Balatonalmádi, Balatonfüred, Keszthely, Gyenesdiás, Balatonboglár). A szállástípusok közül leginkább a panziók drágultak.

A Pénzcentrum a 2025-ös előfoglalási adatok kapcsán megkereste a Szallas.hu sajtószóvivőjét, Kelemen Lili arról tájékoztatott, hogy jelenleg elsősorban a közelgő hosszú hétvégére összpontosítanak, így sajnos nem tudnak távolabbi aktualitású témákban érdemi elemzéssel szolgálni. A nyári szezonra vonatkozó kommunikációt várhatóan június közepe környékére időzítik, amikor részletesebb adatok állnak rendelkezésre.

A siófoki CE Plaza Hotel ügyvezetője a Pénzcentrumnak elmondta: szállodájukban a nyári előfoglalások a tavalyi árak szintjén realizálódtak. Várhatóan a nyári időszakra a foglaltság emelkedésével, illetve kiemelt időszakokban az ár a piac többi szereplőjének árazása alapján emelkedhet, azonban a nyári időszak átlagában 3-5 százalékos sávon belül marad az esetleges áremelés 2024-hez képest – húzta alá Tóth Gergely.

Hasonló elvet követnek, mint a tavalyi évben, azaz, az infláció alatti áremelést. Az elmúlt időszakban a turizmus szereplői magas profitszintek mellett működhettek, ily módon a hosszútávon gondolkodó szolgáltatók a vendégek megtartásában és a konzervatív árképzésben érdekeltek idén is. A turizmus a koronavírus-járvány időszakát megelőzően minden korábbi csúcsot megdöntött.

A 2020-2021-es időszak után 2022 óta is folyamatosan emelkedik a vendégszám és a szálláshelyek árbevétele is. Ebben meghatározó szerepe van kormányprogramok alapján megvalósult turisztikai fejlesztéseknek, illetve a turizmust támogató SZÉP kártya rendszernek is.

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a Balatonnál sem várható nagyobb mértékű áremelkedés annál, mint ami más üdülőterületeken tapasztalható, és valóban elterjedt stratégia az indokoltnál kisebb mértékben történő áremelés. Az egyes szállástípusok esetében egyébként nagyon eltérőek lehetnek az árak, és mivel még áprilist írunk, és a szakmai szövetségek nem rendelkeznek részletes adatokkal, maradt a legnagyobb szállásfoglaló oldalak aprólékos böngészése.

Kempingárak 2025

Kezdjük talán a még mindig legolcsóbbnak mondható szálláshelynél. Még nem minden kemping nyitott ki, ám a legtöbben már közzétették áraikat a teljes nyári szezonra vonatkozóan. Júniusig a személyi szállás díj a következőképpen alakul (természetesen nem beszélhetünk egységárakról, hiszen a tópartiak általában többe kerülnek).

Az alábbiakban a közelgő hosszú hétvége és az előszezon árait ismertetjük, ám több üzemeltető is jelezte a Pénzcentrumnak, főszezonban a díjak 500-600 forinttal emelkedni fognak!

Felnőtt (14 éves kortól) 2600-2080 forint

Gyermek 2200-2300 forint

Sátor 1-3 személyes 1500-1700 forint

Sátor 4 személyes, vagy nagyobb 2000-2300 forint

Lakókocsi 4200-4500 forint

Autó 2200-2500

Ennél húzósabbak a mobilház-árak, 25 000 forinttól 35 000 forintig terjed a szórás, ezek a díjak pedig főszezonban feltehetően már alulról karcolják az 50 000 forintot éjszakánként.

Apartmanok, balatoni házbérlés

A Kisdió Vendégház adatai szerint a balatoni kiadó nyaralók tulajdonosai általában az apartmanon belüli szobákat értékesítik, közös fürdő-és konyha használattal. Ezek a főszezonban 35000 forint / szoba körül elérhetőek, persze az árakat nagyban befolyásolja az ingatlan elhelyezkedése, felszereltsége és a szezonalitás, valamint a környékbeli rendezvények is. Sokan nem szívesen osztoznak az apartmanokon másokkal, így kiadó balatoni házat céloznak meg a nyaralásuk helyszíneként.

A balatoni településeken bérelhető önálló házak árai szezonon kívül is magasak, a rezsiárak emelkedése itt is megjelent. Főszezonon kívül 25-190 ezer forint között elérhető egy önálló ház 2 fő részére, főszezonra könnyű megjósolni a 20-25 százalékos emelkedést.

Régi beidegződések? Pénzcentrum februári interjújában VisitBalaton365 ügyvezetője, Princzinger Péter az árak kapcsán úgy fogalmazott, a Balatonnak az egyik legnagyobb tehertétele, hogy a múlt század '50-es, '60-as, '70-es éveiben a szakszervezeti üdültetési rendszer meghatározta az alap hozzáállást, ami még most is él sokak fejében, miszerint „a dolgozó nép fiának járt az olcsó balatoni nyaralás”, az olcsó hekk, az olcsó sör. És ez a nosztalgia elképesztően erősen él tovább, hiszen még rengetegen élnek azok közül, akik a ’70-es, ’80-as években voltak aktívak, vagy fiatalok, és elvárják, hogy olyan legyen, mint akkor volt.

Hotelek, wellness szállodák

A balatoni árak emelkedése leginkább a balatoni hotelekben és wellness szállodáknál tapasztalható, szezonon kívül egy 4 csillagos wellness szálló 2 személyes szoba ára átlagosan 40 000-60 000 forint/éj. Főszezonban ez az ár természetesen 20-25 százalékkal magasabb, ráadásul ilyenkor már csak 2-3 éj egyben foglalható.

A szállodák tekintetében a következő árakkal kell számolni, a keszthelyi Hotel Helikonban egy szoba egy éjszakára 60 000-90 000 forintba, A Sirius Hotelben 78 000 forintba, a balatonfüredi Danubius Hotel Marina 70 000 forint, hasonló árfekvésben érhető el például az Aquilo Hotel Panoráma Tihanyban, a siófoki Lido Hotel, illetve a Tópart Hotel Balatonvilágoson.

Ennél természetesen kedvezőbb áron is elérhető szállás. Ha Keszthelyt nézzük (adatgyűjtésünk központja ez a város volt), a következő árakat látjuk. Az egyéni vendéglátók által kezelt panziók árai 20 000 és 40 000 forint között hullámoznak, és akadt kettő panzió 20 000 forint alatt, igaz, ezek egyágyas szobát kínáltak.

Tóth Gergely a Pénzcentrumnak hangsúlyozta: mivel az egyéni utazók a szállásfoglalásaikat az interneten elérhető foglalási felületeken valósítják meg, a szolgáltatók között szükségszerűen megvalósul egymás árainak figyelése, illetve az árak ily módon könnyen összehasonlíthatók és megismerhetők a szállásfoglaló vendégek számára.

A vendégek előfoglalási akcióban nagy kedvezményekkel is foglalhatnak, különösen az elő és utószezoni időszakra.

Hasít a last minute foglalás

Mivel az egyéni utazók a szállásfoglalásaikat az interneten elérhető foglalási felületeken valósítják meg, a szolgáltatók között szükségszerűen megvalósul egymás árainak figyelése, illetve az árak ily módon könnyen összehasonlíthatók (és megismerhetők) a szállásfoglaló vendégek számára. A vendégek előfoglalási akcióban nagy kedvezményekkel is foglalhatnak, különösen az elő- és utószezoni időszakra – mutatott rá Tóth Gergely.

A Szallas.hu már tavaly közölte a Pénzcentrummal, hogy erős trendnek látszik a last minute foglalás, az éves foglalások jelentős részét a leutazás dátumához közel, mintegy egy hónappal, vagy annál kisebb időablakkal tették meg.

Balatoni „árhorror”?!

A Balatoni Turisztikai Szövetség elnöke elmondta: Nyilván, akad, aki anyagilag többet engedhet meg magának, akad, aki kevesebbet, ám a szolgáltatások árait meg kell fizetni a Velencei- és a Tisza-tónál, vagy Budapesten is.

A Balaton közös kincsünk, senkinek nem lehet érdeke, hogy elriassza a kikapcsolódni vágyókat. A szakember összességében jó szezont vár, minden eddigi adat erre enged következtetni, és az is egyértelmű, hogy a hazai és külföldi turisták szívesen pihennek Európa egyik legbiztonságosabb országában.