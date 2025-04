Már körvonalazódik Trump mesterterve: így lehetne belőle harmadszorra is az Egyesült Államok elnöke

Donald Trump újra és újra belengeti a lehetőséget, hogy harmadszor is elnökjelölt lesz – annak ellenére, hogy az amerikai alkotmány ezt egyértelműen tiltja. Bár a jogi és politikai realitások kizárják egy harmadik ciklus esélyét, Trump mégis ügyesen használja a bizonytalanságot, hogy megőrizze befolyását a republikánus pártban és az amerikai közéletben.

Amióta Donald Trump második ciklusát tölti az Egyesült Államok elnökeként, szinte folyamatosan botrányt kelt meredek kijelentéseivel és kiszámíthatatlan lépéseivel. Olyan ötletekkel állt elő, amelyek sokak számára a mai napig felfoghatatlanok – például, hogy Kanada vagy akár Grönland az Egyesült Államok új tagállamaivá váljanak. Bár ezeket sokan kezdetben viccnek vették, Trump makacsul kitartott amellett, hogy ezek komolyan megfontolandó lehetőségek.

Gazdasági politikájában is hasonlóan radikális húzásokkal hívta fel magára a figyelmet. Vámháborús intézkedései – amelyeket Kínával, az Európai Unióval és más országokkal szemben vezetett be – szakértők szerint többnyire közgazdaságilag megalapozatlanok voltak. Ráadásul Trump gyakran olyan gyorsan vonta vissza ezeket a döntéseket, mint amilyen gyorsan meghozta őket, ami tovább fokozta a bizonytalanságot a világpiacokon.

Mindezek ellenére, vagy talán éppen ezért, Trump most újabb, még provokatívabb tervvel borzolja a kedélyeket: arról beszél, hogy harmadszor is indulna az elnöki székért. Ez önmagában is megdöbbentő lenne, de különösen annak fényében, hogy az amerikai alkotmány – a 22. kiegészítés – világosan kimondja: egy személy legfeljebb kétszer lehet az Egyesült Államok elnöke.

Mindez felveti a kérdést: vajon csak politikai blöffről van szó, vagy Trump tényleg valamilyen módon megpróbálja majd kijátszani az alkotmányos korlátokat? Nos, szakértők szerint Trump komolyan gondolhatja ezt a célját.

Ennek apropóján a The Economist egyébként saját videóban is elemezte ennek a lehetőségét. De hasonlókat mondott egy korábbi interjúnkban Tábor Áron, magyarországi Trump-szakértő Grönland kapcsán is, aki szerint az továbbra is nyitott kérdés, hogy végül megvalósul-e az Egyesült Államokhoz való csatlakozás, az viszont biztos, hogy az amerikai kormányzat sok követ megmozgat majd annak érdekében, hogy célba érjon ez a törekvés.

Lássuk, tehát, milyen lehetőségek állnak Trump előtt arra, hogy harmadszorra is megméresse magát az amerikai elnökválasztáson:

Elsőre úgy tűnik, hogy ez teljességgel lehetetlen.

Az Egyesült Államok alkotmánya, egész pontosan a 22. kiegészítés, világosan kimondja:

Egy személyt nem választhatnak meg az elnöki tisztségre kétszerinél többször.

Ez a szabály 1951-ben született meg, miután Franklin D. Roosevelt példátlan módon négy cikluson át vezette az országot. Azóta az elnökök mandátumát két ciklusra korlátozzák.

Hogyan próbálhatná meg Trump mégis?

1. Az alkotmány módosítása

A legkézenfekvőbb – de szinte kivitelezhetetlen – út az lenne, ha Trump vagy hívei megpróbálnák eltörölni a 22. kiegészítést. Ehhez viszont kétharmados támogatásra lenne szükség mind a Kongresszusban, mind az állami törvényhozásokban. A módosítást ráadásul 38 államnak kellene ratifikálnia. Mindez politikai realitásokat figyelembe véve gyakorlatilag kizárt: a republikánusok jelenleg csak szűk többséggel bírnak, és az amerikai társadalom is rendkívül megosztott. Az USA történetében eddig csupán egyszer, a szesztilalmat bevezető 18. kiegészítést sikerült így visszavonni.

2. Kiskapuk keresése az alelnöki pozícióval

Egy másik elmélet szerint Trump megkerülhetné a tiltást, ha például 2028-ban alelnökjelölt lenne, mondjuk JD Vance oldalán. Amennyiben Vance megnyerné a választást, majd rögtön lemondana, Trump automatikusan elnökké válna. Ez a trükk a 22. kiegészítés megfogalmazására alapoz: az tiltja, hogy valakit háromszor válasszanak meg elnökké, de azt nem zárja ki egyértelműen, hogy más úton kerüljön hivatalba.

Csakhogy itt is akad egy komoly akadály: a 12. kiegészítés szerint alelnök sem lehet olyan személy, aki alkotmányosan alkalmatlan az elnöki posztra.

Ez alapján tehát Trump jogilag alelnökként sem indulhatna. Igaz, ezt a helyzetet még sosem tesztelték a bíróságokon. A legtöbb alkotmányjogász azért egyetért abban, hogy az ilyen manőver nem állná ki a jogi próbát.

3. A törvények semmibevétele

A harmadik – és legveszélyesebb – lehetőség az lenne, ha Trump egyszerűen figyelmen kívül hagyná az alkotmányos korlátokat, újraindulna, és az igazságszolgáltatásra bízná a következményeket. Ez precedens nélküli és teljesen törvénytelen lépés lenne. De Trump korábbi viselkedését, például a 2020-as választás eredményének megkérdőjelezését figyelembe véve, nem teljesen kizárt, hogy megpróbálkozna valami hasonlóval.

Miért beszél erről egyáltalán Trump?

Jogilag nincs reális út egy harmadik ciklus felé, és jelenleg nincs jele annak sem, hogy maga Trump elkezdte volna előkészíteni az ehhez szükséges törvényhozási lépéseket. Ugyanakkor januárban Andy Ogles republikánus képviselő már benyújtott egy alkotmánymódosító javaslatot, amely lehetővé tenné Trump harmadik elnöki ciklusát.

A demokraták részéről Dan Goldman azonnal ellenlépést tett: határozati javaslatot nyújtott be a XXII. alkotmánykiegészítés megerősítésére. Egy korábbi YouGov felmérés szerint az amerikaiak 52 százaléka véli úgy, hogy Trump megpróbál majd hivatalban maradni.

Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a harmadik ciklus lehetőségének lebegtetése politikailag is hasznos számára. Ezzel elkerülheti, hogy "béna kacsának" tartsák – vagyis olyan politikusnak, akinek a hatalma gyengül, mert közeledik a távozása. Az ilyen bizonytalanság fenntartása növeli Trump befolyását, és segít politikai jelentőségét megőrizni.

Jelenleg azonban nem poztív az összkép Trump számára, ennek ellenére sem. A napokban beszámoltunk arról, hogy a jelenlegi közvéleménykutatások szerint Donald Trump amerikai elnök népszerűsége jelentősen csökkent az elmúlt három hónapban, a támogatottsága 52 százalékról 45 százalékra esett vissza.

Ezzel egyébként rekordot is döntött: egyetlen elnök sem volt még ilyen népszerűtlen száz nap elnökölés után.

Összegzés

A jelenlegi jogi környezetben Donald Trump nem szolgálhatna harmadszor is elnökként. Az alkotmány szilárdan útját állja, és az esetleges kiskapuk is kétségesek jogi szempontból. De Trump stratégiája nem is feltétlenül arról szól, hogy ténylegesen harmadszor is elnök legyen (ebben például a kora is akadályozhatja majd a következő elnökválasztáskor) – sokkal inkább arról, hogy a politikai élet középpontjában maradjon, és továbbra is kulcsszereplő legyen az amerikai közéletben.