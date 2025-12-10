A kukások évek óta alulfizettek és túlterheltek — nem csoda, hogy egyre gyakoribbak a leállások Budapesten.
Ilyen egy magyar szobalány egy napja ausztriai hotelben: ennyit kell melózni a luxusfizetésért
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött: reggeltől estig takarítás, előkészítés és ellenőrzés, miközben a fizetés valóban jóval magasabb a hazainál. A szezonális állások sokak számára vonzóak, hiszen a bérek többszöröse mellett szállást és étkezést is biztosítanak, de a mindennapok kőkemény robotot jelentenek.
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány osztotta meg TikTokon, hogyan telik egy átlagos munkanapja. A rövid videóban bepillantást engedett a kulisszák mögé: a wellness részleg rendbetételével kezd, majd a teakonyhát és a pihenőhelyiségeket takarítja, ellenőrzi, hogy minden szükséges eszköz és kellék rendelkezésre álljon a vendégek számára.
Ezután következik a szobák előkészítése. A minibárok és a kávéfőzők feltöltése, a szekrények átnézése, apró hibák kijavítása, portörlés, ablakpucolás, porszívózás – mind része a napi rutinjának. A munka reggeltől estig tart, és a nap végére mindig maradnak kisebb teendők, például a szeméttárolók rendbetétele.
@faizita0 ♬ Reality - Lost Frequencies
A videóban elhangzik, hogy bár a fizetés Ausztriában valóban vonzó, a munka rendkívül megterhelő. A szobalány szerint folyamatosan van mit csinálni, a takarítás sosem ér véget, ugyanakkor a nap végén van idő egy pillanatra megállni és gyönyörködni a környezetben.
Megéri ennyit robotolni?
Mint arról korábban beszámoltunk, az osztrák síparadicsomok idén télen is kiemelkedő kereseti lehetőségeket kínálnak a magyar munkavállalóknak. A hüttékben dolgozó szakácsok, konyhai kisegítők és szobalányok a hazai bérek többszörösét is megkereshetik néhány hónap alatt. A legtöbb pozícióhoz ingyenes szállást és napi háromszori étkezést biztosítanak, így a fizetés jelentős része, vagy szint egésze megtakarítható. Bár a legtöbb munkakörben szükség van minimális nyelvtudásra és korábbi tapasztalatra, a szezonális állások sokak számára még így is vonzó alternatívát jelentenek.
Szobalányt és szobafiút is keresnek a síparadicsomokba egészen jövő áprilisig. A fizetés ebben a munkakörben is többszöröse a hazainak: átlagosan havi nettó 1900 euró, ami átszámítva körülbelül 720 ezer forint, és természetesen a szállás, valamint a háromszori étkezés is ingyenes.
A Rail Cargo Hungaria jelentős átszervezésre és létszámcsökkentésre kényszerül, miután a minisztérium 2026-tól megszünteti a vasúti egyeskocsi-szolgáltatások állami támogatását.
A közvélekedéssel ellentétben a jogszabály nem szó szerint azt írja elő, hogy mindenki megismerheti a kollégája pontos bérét.
A minimálbér 11 százalékos emelése automatikusan ugyanilyen arányban emeli majd a rehabilitációs hozzájárulás összegét is a munkáltatók számára.
Mikor és kinek jár fizetés nélküli szabadság? Ezek a pontos szabályai, igénylés menete, hatása a szabadságra
Munka törvénykönyve fizetés nélküli szabadság feltételei, távollét szabályai: hogyan történik a fizetés nélküli szabadság igénylése, a fizetés nélküli szabadság meddig tarthat?
A UBS bank jelentős létszámcsökkentést tervez, amely 2027-ig mintegy 10 000 munkahely megszüntetését jelentheti.
Egyre több dolgozó lép új pályára a jobb megélhetés és stabilitás reményében, még ha a váltás komoly kihívásokkal is jár.
Gattyánék drasztikus döntést hoztak karácsony előtt: megszüntették a home office-t és csoportos leépítésbe kezdtek
A Docler Holding 140 dolgozójától válik meg, és megszünteti a home office-t: az utóbbi másfél évben már több száz embert érintettek a leépítések.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Ausztria idén is több száz magyar dolgozót vár a télre: a fizetések többszörösei a hazainak, ráadásul szállás és étkezés is jár.
A FlexJobs adatai szerint a részmunkaidős távmunka nemcsak extra jövedelmet kínál, hanem biztonságos ugródeszka lehet egy új karrier felé is.
A magyar cégek összesen 52 százaléka tervezi a fizetések emelését 2026-ra, átlagosan 8 százalékos mértékben.
Orbán Viktor csütörtök reggeli bejelentése: itt vannak a pontos számok, ennyivel nőnek a bérek jövőre
A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között:
A fizikai munkát végzők több mint fele nyitott a munkahelyváltásra, ami a jövő évi minimálbér-emelés és az új gyárak indulása miatt élénkülő toborzási piacot eredményezhet.
Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.
A kormány hathavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre.
A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?
A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára.
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó.
Komoly órabérrel vadásznak karácsonyi szezonmunkásokat: így is alig van ember, diákok, nyugdíjasok járhatnak jól
A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.
