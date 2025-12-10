Ilyen egy magyar szobalány egy napja ausztriai hotelben: ennyit kell melózni a luxusfizetésért

Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött: reggeltől estig takarítás, előkészítés és ellenőrzés, miközben a fizetés valóban jóval magasabb a hazainál. A szezonális állások sokak számára vonzóak, hiszen a bérek többszöröse mellett szállást és étkezést is biztosítanak, de a mindennapok kőkemény robotot jelentenek.

Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány osztotta meg TikTokon, hogyan telik egy átlagos munkanapja. A rövid videóban bepillantást engedett a kulisszák mögé: a wellness részleg rendbetételével kezd, majd a teakonyhát és a pihenőhelyiségeket takarítja, ellenőrzi, hogy minden szükséges eszköz és kellék rendelkezésre álljon a vendégek számára.

Ezután következik a szobák előkészítése. A minibárok és a kávéfőzők feltöltése, a szekrények átnézése, apró hibák kijavítása, portörlés, ablakpucolás, porszívózás – mind része a napi rutinjának. A munka reggeltől estig tart, és a nap végére mindig maradnak kisebb teendők, például a szeméttárolók rendbetétele.

A videóban elhangzik, hogy bár a fizetés Ausztriában valóban vonzó, a munka rendkívül megterhelő. A szobalány szerint folyamatosan van mit csinálni, a takarítás sosem ér véget, ugyanakkor a nap végén van idő egy pillanatra megállni és gyönyörködni a környezetben.

Megéri ennyit robotolni?

Mint arról korábban beszámoltunk, az osztrák síparadicsomok idén télen is kiemelkedő kereseti lehetőségeket kínálnak a magyar munkavállalóknak. A hüttékben dolgozó szakácsok, konyhai kisegítők és szobalányok a hazai bérek többszörösét is megkereshetik néhány hónap alatt. A legtöbb pozícióhoz ingyenes szállást és napi háromszori étkezést biztosítanak, így a fizetés jelentős része, vagy szint egésze megtakarítható. Bár a legtöbb munkakörben szükség van minimális nyelvtudásra és korábbi tapasztalatra, a szezonális állások sokak számára még így is vonzó alternatívát jelentenek.

Szobalányt és szobafiút is keresnek a síparadicsomokba egészen jövő áprilisig. A fizetés ebben a munkakörben is többszöröse a hazainak: átlagosan havi nettó 1900 euró, ami átszámítva körülbelül 720 ezer forint, és természetesen a szállás, valamint a háromszori étkezés is ingyenes.

