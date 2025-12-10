2025. december 10. szerda Judit
Medium close up of young adult Caucasian maid in gray uniform making double bed in hotel room illumed by warm sunrays
HRCENTRUM

Ilyen egy magyar szobalány egy napja ausztriai hotelben: ennyit kell melózni a luxusfizetésért

Pénzcentrum
2025. december 10. 12:17

Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött: reggeltől estig takarítás, előkészítés és ellenőrzés, miközben a fizetés valóban jóval magasabb a hazainál. A szezonális állások sokak számára vonzóak, hiszen a bérek többszöröse mellett szállást és étkezést is biztosítanak, de a mindennapok kőkemény robotot jelentenek.

Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány osztotta meg TikTokon, hogyan telik egy átlagos munkanapja. A rövid videóban bepillantást engedett a kulisszák mögé: a wellness részleg rendbetételével kezd, majd a teakonyhát és a pihenőhelyiségeket takarítja, ellenőrzi, hogy minden szükséges eszköz és kellék rendelkezésre álljon a vendégek számára.

Ezután következik a szobák előkészítése. A minibárok és a kávéfőzők feltöltése, a szekrények átnézése, apró hibák kijavítása, portörlés, ablakpucolás, porszívózás – mind része a napi rutinjának. A munka reggeltől estig tart, és a nap végére mindig maradnak kisebb teendők, például a szeméttárolók rendbetétele.

@faizita0

♬ Reality - Lost Frequencies

A videóban elhangzik, hogy bár a fizetés Ausztriában valóban vonzó, a munka rendkívül megterhelő. A szobalány szerint folyamatosan van mit csinálni, a takarítás sosem ér véget, ugyanakkor a nap végén van idő egy pillanatra megállni és gyönyörködni a környezetben.

Megéri ennyit robotolni?

Mint arról korábban beszámoltunk, az osztrák síparadicsomok idén télen is kiemelkedő kereseti lehetőségeket kínálnak a magyar munkavállalóknak. A hüttékben dolgozó szakácsok, konyhai kisegítők és szobalányok a hazai bérek többszörösét is megkereshetik néhány hónap alatt. A legtöbb pozícióhoz ingyenes szállást és napi háromszori étkezést biztosítanak, így a fizetés jelentős része, vagy szint egésze megtakarítható. Bár a legtöbb munkakörben szükség van minimális nyelvtudásra és korábbi tapasztalatra, a szezonális állások sokak számára még így is vonzó alternatívát jelentenek. 

Szobalányt és szobafiút is keresnek a síparadicsomokba egészen jövő áprilisig. A fizetés ebben a munkakörben is többszöröse a hazainak: átlagosan havi nettó 1900 euró, ami átszámítva körülbelül 720 ezer forint, és természetesen a szállás, valamint a háromszori étkezés is ingyenes.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #szálloda #wellness #vendéglátás #ausztria #külföld #munka #külföldi munka #takarítás #bérek #sípálya #külföldi munkavállalás #tiktok

