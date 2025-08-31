Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon, amiről neked sem érdemes lemaradni, ha képben akarsz lenni a gazdasággal és pénzügyekkel. A teljes írás elolvasásához kattints a bevezetők utáni képes kiajánlókra!

Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról

Hiába a 3 százalékos fix kamatozás, az egymilliós közszolgálati támogatás és az új lakások engedélyezésének felgyorsítása, a magyarok többsége továbbra sem bízik az állami hitelprogramokban. A Pénzcentrum szavazásán több mint ötezer olvasónk mondta ki: az államnak nem hitelekkel, hanem más módon kellene segítenie a lakhatási válság megoldását. A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni, alább pedig a felmérés eredménye pontokba szedve.

Az Otthon Start hitellel kapcsolatos felmérésünkből a következő kép rajzolódott ki:

„Hülyeség – minden hitel rossz, az államnak amúgy sem hitelalapú támogatásokban kéne gondolkodnia!” – 5578 szavazat (56%) : A legnagyobb tábor szemmel látható módon, egyértelműen elutasító. Több mint a válaszadók fele szerint az egész konstrukció rossz irány, mivel a hiteleket alapvetően károsnak tartják, és inkább vissza nem térítendő támogatásokat, közvetlen állami beavatkozást látnának szükségesnek a lakhatási válság kezelésére.

: A legnagyobb tábor szemmel látható módon, egyértelműen elutasító. Több mint a válaszadók fele szerint az egész konstrukció rossz irány, mivel a hiteleket alapvetően károsnak tartják, és inkább vissza nem térítendő támogatásokat, közvetlen állami beavatkozást látnának szükségesnek a lakhatási válság kezelésére. „Igen, többet is felvettem, nagyon bejött!” – 1212 szavazat (12%) : Olvasóink egy része kifejezetten pozitívan számolt be a saját tapasztalatairól. Akik éltek a támogatott hitelekkel, sok esetben valóban nagy segítségnek tartják, és szerintük a konstrukció jobban megérte, mint bármilyen piaci alapú megoldás.

: Olvasóink egy része kifejezetten pozitívan számolt be a saját tapasztalatairól. Akik éltek a támogatott hitelekkel, sok esetben valóban nagy segítségnek tartják, és szerintük a konstrukció jobban megérte, mint bármilyen piaci alapú megoldás. „Az elgondolás jó, de úgy érzem, én még így sem engedhetem meg magamnak.” – 1143 szavazat (12%) : Ez a réteg pontosan azt a problémát tükrözi vissza, amire Imre Júlia is felhívta a figyelmet: a leginkább rászoruló fiatalok és családok számára még a kedvezményes feltételek mellett sem elérhető a program.

: Ez a réteg pontosan azt a problémát tükrözi vissza, amire Imre Júlia is felhívta a figyelmet: a leginkább rászoruló fiatalok és családok számára még a kedvezményes feltételek mellett sem elérhető a program. „Alapvetően nem tetszenek, de az Otthon Start azért elgondolkodtat.” – 1012 szavazat (10%) : Sokan nem szimpatizálnak a hitelalapú támogatásokkal, ugyanakkor az Otthon Start mégis felkeltette az érdeklődésüket. Ez a csoport nyitottabb lehet, ha a program valóban hosszú távon is kedvezőnek bizonyul.

: Sokan nem szimpatizálnak a hitelalapú támogatásokkal, ugyanakkor az Otthon Start mégis felkeltette az érdeklődésüket. Ez a csoport nyitottabb lehet, ha a program valóban hosszú távon is kedvezőnek bizonyul. „Óvatosságból nem vágtam bele, de jó üzletnek tűnik, főleg a piaci hitelekhez képest.” – 948 szavazat (10%): Ez a csoport még mindig bizonytalan. Bár elismerik, hogy a feltételek előnyösebbek, mint a piaci konstrukcióknál, saját élethelyzetük vagy a hitelektől való félelmük miatt inkább nem éltek vele.

Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten

Folyamatosan élénkül a magyar dolgozók érdeklődése a különböző megtakarítási lehetőségek iránt, azokon belül is az önsegélyező pénztári lehetőségek is új lendületet kaphatnak szemptembertől. A hazai egészség- és önsegélyező pénztárak lapunkkal közölt adatai alapján egyrészt egyre többen élnek az iskolakezdési támogatás lehetőségével, másrészt ősztől a jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget is sokkal többen használhatják ki. Utóbbi lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.

Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni

Az új, 3 százalékos kamatozású lakáshitel sokak számára nyújthat segítséget az otthonteremtésben, ugyanakkor komoly kockázatot is rejt magában: a piacra öntött pénz az árak további emelkedését okozhatja. Varga András, a KPMG managere szerint a keresleti oldal támogatása önmagában nem oldja meg a lakhatási válságot, sőt rövid távon inkább torzítja az árakat. A szakember úgy véli, hosszabb távon kínálatot erősítő intézkedésekre – például állami lakásépítési programokra, társasházak támogatására és építőipari kapacitásbővítésre – lenne szükség. Csak így érhető el fenntarthatóbb, megfizethetőbb lakáspiac.

Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?

Friss, országos ingatlanközvetítői felmérés mutatja, hogy az Otthon Start hitel belengetése augusztusban még csak mérsékelt lakáspiaci áremelkedést indukált. A Kalmár Kantin közösség 316 tagja közül többségük nem érzékelt érdemi árváltozást, miközben egy kisebb csoport 5–15 százalékos drágulásról számolt be. Az átlagos augusztusi árnövekedés mindössze 2,64 százalék volt országosan. Az adatok rámutatnak a lakáspiac megosztottságára és a várakozó állapotra a hitelprogram szeptemberi indulása előtt. Cikkünkben szakmai elemzői véleményekkel és piaci adatokkal egészítjük ki a képet az ellentmondásos várakozásokról. A témával részletesen foglalkoznak majd a szakértők a szeptember 17-i Portfolio REA SUMMIT 2025 konferencián is.

Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai

Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. A jelenség korántsem új keletű, és messze nem csak szombathelyi probléma. Az ELTE 16 szombathelyi hallgatója kutatási feladatként két hónapon át járta a város utcáit, hogy felmérjék az üresen álló ingatlanokat. Erről, valamint a kutatás tanulságairól a projekt vezetőjével, Székely Klára politológussal, az ELTE-SEK egyetemi adjunktusával beszélgettünk.

A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok

Óriási a szakadék a leggazdagabb és a legszegényebb települések között: míg egyes helyeken fejenként évi több mint 3 millió forint az adózott jövedelem, addig a legszegényebb településeken ennek töredékéből kell megélni. A TeIR adatai szerint Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben - azaz 12-vel el kell osztani, hogy az egy főre jutó havi keresetet megkapjuk. A listán szerepel még Tornanádaska, Szakácsi, Szentkatalin és Bódvalenke is, ahol szintén rendkívül alacsony a helyben élők legális bevétele.

Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina

Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő, és vitathatatlan, az elkövetkezendő évtizedek munkahelyi feladatait döntő részben nekik kell megoldaniuk. Kutatások, felmérések, tapasztalatok igazolják, hogy viszont a generáció igénye, hozzáállása, felfogása, motiválása, cégen belüli gondolkodása számos területen eltér a korábbi generációk hozzáállásától, egyszerűen másképp gondolkodnak dolgokról. A munkáltatóknak, cégvezetőknek nem igazán van választásuk, a Z-generációt szükségszerű megérteni, kezelni.

Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás

A járvány nyomán általánossá vált home office mára a munkavállalók egyik legfontosabb elvárása lett: sokan már az állásinterjú első perceiben rákérdeznek a lehetőségre, és a szellemi munkakörökben sokszor legalább akkora súllyal esik latba, mint a fizetés. Ugyanakkor a cégek egy része recessziós nyomásra szűkíti a távoli munkát, mások pedig épp a megtartás és a toborzás erősítése érdekében bővítik azt. A kérdés immár nem az, hogy van-e létjogosultsága a hibrid modellnek, hanem az, hogyan lehet úgy fenntartani, hogy egyszerre támogassa a munkavállalói elégedettséget, a lojalitást és a szervezeti hatékonyságot.

Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni

Miközben egyre több szakértő és technológiai guru – köztük Bill Gates – azzal riogat, hogy a mesterséges intelligencia a következő tíz évben a munkák döntő többségét kiválthatja, Rab Árpád jövőkutató szerint a valóság árnyaltabb. Az AI valóban átvesz rengeteg rutinfeladatot, de nem a robotok veszik majd el az emberek munkáját, hanem azok kerülnek hátrányba, akik nem tanulják meg használni az új eszközöket. Az előttünk álló évtized tétje így nem az, hogy lesz-e munkánk, hanem az, hogy képesek leszünk-e alkalmazkodni egy teljesen új értékrendhez, ahol a kreativitás, az empátia és a valódi szakértelem számít majd igazán. Összeszedtünk most sok olyan szakmát, ami eléggé mesterséges intelligencia biztosnak tűnik, de felmutatunk néhány olyat is, ahol azért lehet manapság félnivalója a munkavállalónak.

Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti

Ukrajnába csak akkor mennek vissza, ha véget ér a háború (vagy legalább tűzszünetet sikerül elérni), az izraeli járatok azonban most biztonságosak - erről Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója beszélt a Pénzcentrumnak adott exkluzív interjújában. Elmondta azt is, hogy a 2025-ös nyár sokkal jobb volt repülési szempontból, mint a tavalyi; persze az is igaz, hogy volt honnan visszajönni a káosszal és leállásokkal tarkított 2024-es nyári szezon után. A Wizz Air-t ugyanakkor sokkal súlyosabb mértékben érintették a gondok, mint a versenytársakat, és ez is okozhatta a részvények beszakadást a legutóbbi pénzügyi jelentés után.

Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?

Visszatért a CashTag, és rögtön egy zsebre menő témával indít: mennyibe kerül ma egy elsős beiskolázása? Spoiler: simán elérheti a 100 ezer forintot, mire minden tanszert, iskolatáskát, tornacuccot és egyéb holmit beszereznek a szülők. A videó nemcsak az árakat, hanem a környező országokkal való különbségeket is bemutatja. Ha kíváncsi vagy, hol mennyibe kerül az iskolakezdés, nézd meg a CashTag friss epizódját.

Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett

Több mint 340 ezer egyszülős család él ma Magyarországon, közel félmillió gyermekkel. Számukra a mindennapok gyakran komoly anyagi, időbeli és lelki kihívásokkal járnak, amelyek az iskolakezdés idején különösen felerősödnek. Az Egyszülős Központ vezetőjét, Nagy Annát kérdeztük arról, milyen nehézségekkel szembesülnek ezek a családok, és milyen formában kaphatnak segítséget ebben az időszakban.

Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől

A sport a testi-lelki fejlődés egyik legfontosabb pillére, ugyanakkor a rendszeres edzések komoly terhet rónak a családi kasszára. Az úszástól a labdajátékokon át egészen a lovaglásig és a küzdősportokig néztük meg, mennyibe kerülnek ma Magyarországon a legnépszerűbb mozgásformák, és hamar kiderült, hogy a költségek sportáganként és helyszínenként is óriási eltéréseket mutatnak.

Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják

Az idei tanév volt az első teljes év, amelyben a közoktatásban bevezették a pedagógusok új értékelési rendszerét. A Civil Közoktatási Platform szakértőjét, Nahalka Istvánt kérdeztük arról, hogyan látja az eddigi tapasztalatokat, és milyen hatásokat gyakorolhat az oktatásra ez az új mechanizmus.

Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég

Miközben Magyarországon továbbra is égető a tanárhiány, a szakképzésben dolgozó oktatók bérezése látványosan megugrott. 2024 óta átlagosan több mint 30 százalékos emelés után bruttó 700 ezer forint körüli alapbért vihetnek haza, amit vizsgapénzek és egyéb juttatások is kiegészíthetnek. Ezzel sok pályakezdő vagy fiatal pedagógus számára a szakképzés vonzóbbnak tűnhet, mint a gimnáziumi vagy általános iskolai tanítás, hiszen ott a belépő fizetés alacsonyabb lehet. A helyzet azonban veszélyes mellékhatásokkal járhat: ha a matematikát, fizikát vagy más hiányszakos tantárgyakat oktató tanárok inkább a technikumok felé fordulnak, az a közoktatásban okozhat súlyosabb szakemberhiányt, miközben a szakképzés is egyre inkább igényli a jól képzett közismereti oktatókat.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik

Az egyetemi élet izgalmas időszak, ami új élményeket és lehetőségeket kínál, ugyanakkor sokak számára jelentős anyagi kihívás, hogy a tanulmányok mellett fedezni tudják a mindennapi szükségleteiket. A lakhatás és az étkezés mellett számos kisebb kiadás is része a diákok költségvetésének, melyek együtt komoly terhet jelenthetnek. A következőkben azt jártuk körül, hogy milyen kiadásokkal kell számolnia havonta egy átlagos egyetemistának Magyarországon.

Itt a friss árlista: ennyibe kerül a magánbölcsőde 2025 őszén, emelkedtek a családi bölcsőde árak

Sok családban, ahogy a nagyobbik gyerek kezdi az óvodát, iskolát, a kisebb ugyancsak ősszel megy bölcsődébe, a gyeden lévő szülő pedig vissza dolgozni. Így ősszel sokan keresnek bölcsődét a gyereknek, viszont ha nincs állami férőhely, nem olcsó magánbölcsődét találni. Ugyan igénybe lehet venni a bölcsődei támogatást bizonyos feltételekkel, sokszor azonban még így is sokat kell mellette fizetni. A Pénzcentrum friss magánbölcsődei körképe alapján Budapesten átlagosan már elérheti a 120 ezer forintot, vidéki nagyvárosokban pedig 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.

Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy-egy öreg, megdőlt vagy elhanyagolt fa a kertben. Nem véletlen, hogy a legtöbb fakivágás félelemből történik. Csakhogy a fa eltávolítása korántsem egyszerű: az árak sok tízezertől akár százezrekig terjedhetnek, az önkormányzatok gyakran engedélyhez kötik a munkát, sőt pótlási kötelezettséget is előírhatnak. A biztonságos kivitelezéshez pedig szakképzett favágó, gyakran speciális technika szükséges. Cikkünkben bemutatjuk, mennyibe kerül ma Budapesten egy fakivágás, milyen szabályok vonatkoznak rá, és mikor érdemes inkább a fa ápolásán gondolkodni a láncfűrész helyett.

Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?

Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak: a fenntarthatóság, a túlzsúfoltság és az emelkedő költségek mind alakítják az utazási szokásokat. Eduardo Santander, az Európai Turisztikai Bizottság (ETC) vezérigazgatója a Pénzcentrumnak adott interjúban arról beszélt, hogy Magyarország egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a nemzetközi turizmusban. A kínai piacról érkező turisták száma kiugróan nőtt, és az ország egyre inkább kapuként szolgál a régióba érkező távolsági utazók számára. Santander szerint a szezonon kívüli utazások ösztönzése és a kevésbé ismert úti célok népszerűsítése lehet a jövő kulcsa.

Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint

Magyarország digitális egészségügyi rendszere a nemzetközi élvonalhoz tartozik: az eHealth érettségi szintje meghaladja az uniós átlagot. Az állampolgárok számos egészségügyi adatukhoz férhetnek hozzá online, de vannak még fejlesztendő területek. A fejlődés kulcsa a rendszerek használhatóságának javítása és a lakosság digitális bevonása. További részletek a CHART by Pénzcentrum legfrissebb adásában:

Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!

A világ nukleáris arzenálja újra bővül, jelenleg kilenc ország birtokolja a teljes készletet. Bár a hidegháború után több leszerelési egyezmény is született, a jelenlegi geopolitikai feszültségek új fegyverkezési hullámot indítottak el. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja a főbb szereplőket, a költési trendeket és a visszaszorítás nehézségeit.

Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest

Szöul modern infrastruktúrája és gazdasági dinamizmusa révén áll az élen, miközben Budapest a régiós fővárosok között kiemelkedő pozíciót foglal el, amit kulturális és közlekedési adottságai is erősítenek - derül ki a CHART by Pénzcentrum friss epizódjából, amely a világ fővárosainak megélhetési költségeit és életminőségét vizsgálja, különös tekintettel a költséghatékonyság és a városi élhetőség kapcsolatára. Az elemzés fontos támpontot nyújt a városi fejlesztési stratégiák és gazdaságpolitikai döntések számára a fenntartható életminőség kialakításában.

Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől

Csehországban kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon, szigorúan jó időjárás és kedvező forgalmi viszonyok mellett. A kezdeményezés célja a forgalom gördülékenyebbé és hatékonyabbá tétele, miközben a gyorshajtás továbbra is szigorúan büntetendő marad. Hasonló változtatások Magyarországon is napirenden vannak: az új KRESZ az autóutakon 120, az autópályák egyes szakaszain pedig akár 140 km/órás korlátot vezethet be. Ugyanakkor vita tárgya, hogy összességében jó ötlet-e emelni a korlátokon.

Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés

A mozdonyvezetők ma Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartoznak. Míg 2025 júniusában a teljes munkaidős foglalkoztatottak bruttó átlagbére 704 ezer forint volt, addig a KSH szerint a mozdonyvezetők 2024-ben már közel egymilliót, pontosan 993 ezer forintot vittek haza bruttóban. A MÁV jelenlegi álláshirdetései szerint a pályakezdők már 400–600 ezer forint körüli bérrel indulhatnak, tapasztalattal 800 ezer felett kereshetnek, nemzetközi vagy éjszakai szolgálatban pedig akár 1,2 millió forintos havi jövedelem is elérhető, mindez kiegészítve műszakpótlékokkal, cafeteria-juttatásokkal és vasúti kedvezményekkel.

Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük

Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei. És ez alól Budapest sem kivétel (ha valaki inkább csak belföldön maradna). A lopások többsége márpedig megelőzhető: elég, ha nem hagyjuk a telefonunkat az asztalon, nem hordunk magunknál felesleges értékeket, éberek maradunk a tömegben és az ATM-eknél, valamint nem dőlünk be a gyanús eltereléseknek. Így valóban az élményekről szólhat az utazás, nem a kellemetlen meglepetésekről. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, hogyan kerüljük el azt, hogy kizsebeljenek.

Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel

Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót”. Ezzel jócskán alávágva a szakértők által becsült 1800–2000 forintos árnak. Miközben a vásárlók minden bizonnyal megrohamozzák majd az üzleteket, a cukrászdák biztos nagyot néznek majd ezen az áron.