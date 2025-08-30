2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Mozdonyvezető, a mozdonyt a műszerfali vezérlőteremből, a pilótafülkéből vezeti. Vasút látható
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 16:03

A mozdonyvezetők ma Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartoznak. Míg 2025 júniusában a teljes munkaidős foglalkoztatottak bruttó átlagbére 704 ezer forint volt, addig a KSH szerint a mozdonyvezetők 2024-ben már közel egymilliót, pontosan 993 ezer forintot vittek haza bruttóban. A MÁV jelenlegi álláshirdetései szerint a pályakezdők már 400–600 ezer forint körüli bérrel indulhatnak, tapasztalattal 800 ezer felett kereshetnek, nemzetközi vagy éjszakai szolgálatban pedig akár 1,2 millió forintos havi jövedelem is elérhető, mindez kiegészítve műszakpótlékokkal, cafeteria-juttatásokkal és vasúti kedvezményekkel.

A MÁV karrierportálján jelenleg „mozdonyvezető-gyakornok” pozícióra található hirdetés, mely Debrecen, Nyíregyháza, Záhony, Püspökladány, Mátészalka, illetve Miskolc és Füzesabony térségében elérhető lehetőségeket kínál. Ezek az álláshirdetések teljes munkaidős foglalkoztatást kínálnak, és novemberben induló tanfolyamokra csábítják a jelentkezőket. A MÁV vállalja a szakmai képzés teljes költségét, viszont a tanfolyam befejezését követően legalább ötéves munkaviszony elvárásával, amely hiányában visszafizetési kötelezettség keletkezhet.

A fizetési viszonyokat illetően a MÁV által közölt adatok szerint a mozdonyvezetők átlagos bruttó jövedelme 2025-ben mintegy 863 000 Ft, míg a legkisebb bruttó alapbér ennél jóval alacsonyabb, körülbelül 464 000 Ft. Más források is hasonló tartományról számolnak be és azt látni, hogy a saját kategóriájában (szállítási szektor) az információk szerint ez az állás a legjobban fizető tíz között van.

A KSH adatai szerint a pályakezdő mozdonyvezetők havi bruttó 400 000–600 000 Ft közötti fizetésre számíthatnak; a tapasztalt kollégáké 600 000–800 000 Ft körül mozoghat, míg nemzetközi és éjszakai bevonás esetén akár 900 000–1 200 000 Ft is elérhető. Emellett jellemzőek a műszakpótlékok (éjszakai, hétvégi), napidíjak, kiküldetési költségtérítések, cafeteria juttatások, vasúti utazási kedvezmények és étkezési hozzájárulások is.

A MÁV jelenleg aktívan toboroz mozdonyvezetőket, akik számára képzéssel együtt hosszabb távú elköteleződést kínál, versenyképes alapbérekkel, és vonzó pótlékokkal, juttatásokkal egészül ki a javadalmazás.

Élen a MÁV mozdonyvezető fizetés

A KSH adatai alapján a mozdonyvezetők átlagkeresete 2019-ben 606 ezer forint volt, amely 2024-re közel egymillió forintra, pontosabban 993 ezer forintra emelkedett. Ez öt év alatt mintegy 63 százalékos bővülést jelent, ami jóval meghaladja az országos átlagbér-növekedés ütemét. A számok világosan mutatják, hogy a vasúttársaságok, elsősorban a MÁV, jelentős béremeléssel igyekeztek megtartani és vonzóvá tenni a szakmát a munkaerőhiány közepette.

A vasútijármű-vezetéshez kapcsolódó foglalkozásokban, ide sorolhatók például a segédvezetők és egyéb vasúti járművezetői munkakörök, ahol szintén látványos emelkedés történt. A 2019-es 372 ezer forintos bruttó átlagkereset 2024-re 678 ezer forintra nőtt, ami 82 százalékos emelkedést jelent. Bár az abszolút kereseti szint itt jóval alacsonyabb, mint a mozdonyvezetőké, a dinamika hasonlóan erős. Az elemzés értelmezését a következő ábra segíti: 

Más járművezetői foglalkozások is erőteljes béremelkedést mutatnak. A villamosvezetők fizetése 2019 és 2024 között 460 ezerről 780 ezer forintra, a trolibuszvezetőké pedig 436 ezerről 753 ezer forintra nőtt. Az autóbuszvezetők átlagbére 347 ezerről 633 ezerre emelkedett, ami szintén közel duplázódásnak tekinthető. A személygépkocsi-vezetők és a tehergépkocsi-sofőrök esetében a növekedés némileg mérsékeltebb, de itt is jól látszik a kereseti szint fokozatos felzárkózása: 2019-ben a kamionsofőrök átlagosan bruttó 235 ezer forintot kerestek, 2024-re viszont már 414 ezret.

Az adatokból jól kirajzolódik, hogy a járművezetői szakmák egészére jellemző a keresetek dinamikus bővülése, de ezen belül a mozdonyvezetők bérei különösen magas szintre emelkedtek. A 2024-ben közel egymillió forintos átlagbér azt jelzi, hogy a vasúti közlekedésben dolgozó mozdonyvezetők az egyik legjobban fizetett kategóriát képviselik a közlekedési ágazaton belül. A fizetésbeli előny így nemcsak a szakma presztízsét erősíti, hanem a MÁV és más vasúti szolgáltatók számára egyben stratégiai eszköz is a munkaerő megtartásában és utánpótlásában.

Ha a mozdonyvezetők átlagkeresetét összevetjük az országos bérszinttel, szembeötlő a különbség: míg 2025 júniusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 704 400 forint volt (nettóban 484 200 forint), addig a KSH adatai szerint a mozdonyvezetők már 2024-ben is közel egymillió forintos bruttó jövedelmet értek el. Ez azt jelenti, hogy a vasúti gépvezetők bére több mint 40 százalékkal meghaladja az országos átlagot, ami a szakmát egyértelműen a legjobban fizetett fizikai foglalkozások közé emeli.

Hogyan lehet valaki mozdonyvezető?

Ahhoz, hogy valaki mozdonyvezető legyen Magyarországon, több lépcsőből álló folyamaton kell végigmennie, amely egyszerre tartalmaz elméleti képzést, gyakorlati oktatást és orvosi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat. Mozdonyvezetőnek általában középfokú végzettség (érettségi) szükséges. Emellett elengedhetetlen a jó egészségi állapot: kiváló látás, hallás, színlátás, valamint pszichés terhelhetőség. A jelentkezőknek szigorú orvosi vizsgálaton kell átesniük, amely a MÁV saját üzemorvosi rendszerében történik.

A leggyakoribb út a MÁV vagy leányvállalatai által meghirdetett „mozdonyvezető-gyakornok” program. Ez egy fizetett képzés, ahol a résztvevők tanulmányaik ideje alatt már munkaviszonyban állnak a vasúttársasággal. A képzésre általában évente több turnusban hirdetnek felvételt, és a felvételihez nem szükséges korábbi vasúti tapasztalat. A képzés több szakaszból áll. Először elméleti tanfolyam következik, ahol a vasúti szabályzatokat, forgalmi és műszaki ismereteket sajátítják el a hallgatók. Ezt követik a szimulátoros gyakorlatok, majd a tényleges vezetési gyakorlat mozdonyon, oktatóvezető felügyeletével. A teljes képzési idő általában 1–1,5 év.

A tanfolyam végén hatósági vizsgát kell tenni (Nemzeti Közlekedési Hatóság), amelynek sikeres teljesítése után szerezhető meg a mozdonyvezetői engedély. Ez uniós szinten is elismert képesítés. A frissen végzett mozdonyvezetők többnyire a MÁV-nál kezdenek el dolgozni. Aki a MÁV-os képzést választja, az jellemzően többéves (5 év körüli) munkaviszonyt vállal, cserébe a vállalat átvállalja a képzés költségeit. Emellett a mozdonyvezetőknek folyamatos időszakos vizsgákat kell tenniük, és rendszeres egészségügyi, pszichológiai vizsgálaton kell részt venniük, hogy engedélyüket meghosszabbíthassák.

Összességében tehát a mozdonyvezetői hivatás megszerzése komoly felelősséggel és szigorú feltételrendszerrel jár, de cserébe biztos, jól fizetett, megbecsült pályát kínál, amelyhez a MÁV folyamatos utánpótlásképzéseken keresztül nyit utat.
Címlapkép: Getty Images
