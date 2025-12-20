Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban. A tesztek rendre rávilágítottak arra, hogy az árak emelkedése mellett egyre nagyobb a különbség a gyári ígéretek és a valós használat között, legyen szó fogyasztásról, hatótávról vagy használhatóságról. Az év tapasztalatai alapján ma már nem a katalógusadatok, hanem a valódi kompromisszumok döntik el, kinek melyik autó éri meg.
A 2025-ös év Pénzcentrum- autótesztjei jól megmutatták, milyen széles skálán mozog ma az újautó-piac, és milyen kompromisszumokkal kell számolni már a belépőszinten is. A Kia Picanto továbbra is az egyik legolcsóbb új autó Magyarországon, ugyanakkor a kötelezően előírt biztonsági és emissziós extrák miatt egy jól felszerelt változat ára már a nagyobb autók árszintjét közelíti. Városi használatra továbbra is ideális, könnyen parkolható és gazdaságosan fenntartható, de jól látszik, mennyire szűkül a klasszikus miniautók mozgástere. A Kia Stonic hasonló helyzetben van: a szívó benzines motorral kínált kis crossover életképes alternatíva maradt, de a zsúfolt szegmensben egyre nehezebb dolga van, különösen családi használatnál.
Az elérhetőbb árú, de már komolyabb méretű modellek között a Dacia Duster harmadik generációja jelentette az egyik legnagyobb meglepetést. A Renault hibrid hajtásláncával, friss dizájnnal és technikai ugrással a Duster már nem pusztán olcsó választás, hanem valós alternatíva a kompakt SUV-mezőnyben. A Ford Kuga frissítése szintén ebbe az irányba mutat: a gyártó által ígért extrém hatótáv ugyan elsőre túlzónak tűnt, de a teszt során a modell takarékossága és kiforrottsága is igazolódott.
A Toyota Yaris Cross megújulása pedig azt mutatta meg, mennyire hatékony lehet egy modern hibrid rendszer városi környezetben, ahol akár az utak többsége is elektromos üzemben teljesíthető. Ennek prémium megfelelőjeként a Lexus LBX lépett színre, amely a Yaris Cross technikáját emelte magasabb minőségi szintre, miközben az árazása már komoly versenybe került más prémium crossoverekkel.
A középkategóriás és nagyobb SUV-ok között több eltérő megközelítéssel találkozhattunk. A Hyundai Santa Fe plug-in hibrid formabontó dizájnja megosztó, ugyanakkor a hétüléses óriás meglepően kedvező fogyasztási adatokat produkált. A Mazda CX-60 frissítése inkább finomhangolás volt, de a plug-in hibrid hajtáslánc továbbra is erős, részben elektromos közlekedésre alkalmas, miközben a belső tér minősége kiemelkedő. A Kia Sorento ráncfelvarrása látványos külsőt és háromféle hajtásláncot hozott, a plug-in változat pedig a teszt során 40 kilométer feletti elektromos hatótávot és visszafogott fogyasztást mutatott. A Renault Symbioz ezzel szemben az öntöltő hibrid vonalat erősíti: egyetlen hajtáslánccal, de meglepően jó valós fogyasztási adatokkal városban és országúton is.
A Tesla Model 3 Long Range valós használatban jelentősen elmaradt a gyári hatótáv-ígéretektől, különösen autópályán, míg a Model Y Juniper formailag és használhatóságban előrelépést hozott. A Ford Explorer és a visszatérő Ford Capri már európai fejlesztésként, VW-alapokon érkezett, saját karakterrel és praktikus megoldásokkal, de itt is kulcskérdés maradt a valós hatótáv - ahogy az új Puma esetében is. A Kia EV3, az Opel Grandland Electric tesztjén kiderült, az új generációs villany-SUV-ok már alkalmasak családi és mindennapi használatra, még ha az ígért számok továbbra is óvatos értelmezést igényelnek. Megnéztük azt is, mit tud valójában a jóárasított Volkswagen ID.4-es.
A Pénzcentrum tesztjei idén nem csak az autókról szóltak: a parndorfi outletnél végzett „emberkísérlet” jól rávilágított arra is, hogyan fonódik össze a mobilitás, a fogyasztás és a hétköznapi realitás. És mennyire pokoli a helyzet az M1-es autópályán. Ja, és a félvillany-Golf meghalt, de mégis túlélte - legalábbis úgy túnik, év elején elhamarkodva temettük a Volkswagen legendás autóját.
Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók...
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
A Ford visszavágja a nagy elektromos járművek gyártását a gyenge kereslet és a Trump-adminisztráció szabályozási változtatásai miatt.
Itt a fordulat, mégsem tiltják be a benzines és dízeles autókat Európában? Súlyos következménye lehet a hátraarcnak
Bár az EU a hírek szerint eltörli a belső égésű motoros autók 2035-től tervezett tilalmát, Németországban komoly vita kíséri a döntést.
Újra megnyílhat az M30-as, de van egy komoly feltétel: itt van Lázár János minisztériumának bejelentése
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről.
Évtizedek óta nem szenvedtek ennyire a nagy német autógyártók: ezt Magyarország is vastagon megérezheti?
A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
