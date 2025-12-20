Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?

A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban. A tesztek rendre rávilágítottak arra, hogy az árak emelkedése mellett egyre nagyobb a különbség a gyári ígéretek és a valós használat között, legyen szó fogyasztásról, hatótávról vagy használhatóságról. Az év tapasztalatai alapján ma már nem a katalógusadatok, hanem a valódi kompromisszumok döntik el, kinek melyik autó éri meg.

A 2025-ös év Pénzcentrum- autótesztjei jól megmutatták, milyen széles skálán mozog ma az újautó-piac, és milyen kompromisszumokkal kell számolni már a belépőszinten is. A Kia Picanto továbbra is az egyik legolcsóbb új autó Magyarországon, ugyanakkor a kötelezően előírt biztonsági és emissziós extrák miatt egy jól felszerelt változat ára már a nagyobb autók árszintjét közelíti. Városi használatra továbbra is ideális, könnyen parkolható és gazdaságosan fenntartható, de jól látszik, mennyire szűkül a klasszikus miniautók mozgástere. A Kia Stonic hasonló helyzetben van: a szívó benzines motorral kínált kis crossover életképes alternatíva maradt, de a zsúfolt szegmensben egyre nehezebb dolga van, különösen családi használatnál.

Az elérhetőbb árú, de már komolyabb méretű modellek között a Dacia Duster harmadik generációja jelentette az egyik legnagyobb meglepetést. A Renault hibrid hajtásláncával, friss dizájnnal és technikai ugrással a Duster már nem pusztán olcsó választás, hanem valós alternatíva a kompakt SUV-mezőnyben. A Ford Kuga frissítése szintén ebbe az irányba mutat: a gyártó által ígért extrém hatótáv ugyan elsőre túlzónak tűnt, de a teszt során a modell takarékossága és kiforrottsága is igazolódott.

A Toyota Yaris Cross megújulása pedig azt mutatta meg, mennyire hatékony lehet egy modern hibrid rendszer városi környezetben, ahol akár az utak többsége is elektromos üzemben teljesíthető. Ennek prémium megfelelőjeként a Lexus LBX lépett színre, amely a Yaris Cross technikáját emelte magasabb minőségi szintre, miközben az árazása már komoly versenybe került más prémium crossoverekkel.

A középkategóriás és nagyobb SUV-ok között több eltérő megközelítéssel találkozhattunk. A Hyundai Santa Fe plug-in hibrid formabontó dizájnja megosztó, ugyanakkor a hétüléses óriás meglepően kedvező fogyasztási adatokat produkált. A Mazda CX-60 frissítése inkább finomhangolás volt, de a plug-in hibrid hajtáslánc továbbra is erős, részben elektromos közlekedésre alkalmas, miközben a belső tér minősége kiemelkedő. A Kia Sorento ráncfelvarrása látványos külsőt és háromféle hajtásláncot hozott, a plug-in változat pedig a teszt során 40 kilométer feletti elektromos hatótávot és visszafogott fogyasztást mutatott. A Renault Symbioz ezzel szemben az öntöltő hibrid vonalat erősíti: egyetlen hajtáslánccal, de meglepően jó valós fogyasztási adatokkal városban és országúton is.

A Tesla Model 3 Long Range valós használatban jelentősen elmaradt a gyári hatótáv-ígéretektől, különösen autópályán, míg a Model Y Juniper formailag és használhatóságban előrelépést hozott. A Ford Explorer és a visszatérő Ford Capri már európai fejlesztésként, VW-alapokon érkezett, saját karakterrel és praktikus megoldásokkal, de itt is kulcskérdés maradt a valós hatótáv - ahogy az új Puma esetében is. A Kia EV3, az Opel Grandland Electric tesztjén kiderült, az új generációs villany-SUV-ok már alkalmasak családi és mindennapi használatra, még ha az ígért számok továbbra is óvatos értelmezést igényelnek. Megnéztük azt is, mit tud valójában a jóárasított Volkswagen ID.4-es.

A Pénzcentrum tesztjei idén nem csak az autókról szóltak: a parndorfi outletnél végzett „emberkísérlet” jól rávilágított arra is, hogyan fonódik össze a mobilitás, a fogyasztás és a hétköznapi realitás. És mennyire pokoli a helyzet az M1-es autópályán. Ja, és a félvillany-Golf meghalt, de mégis túlélte - legalábbis úgy túnik, év elején elhamarkodva temettük a Volkswagen legendás autóját.