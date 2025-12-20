2025. december 20. szombat Teofil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autók egymás után. Használt autók értékesítése.
Autó

Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?

Pénzcentrum
2025. december 20. 15:58

A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban. A tesztek rendre rávilágítottak arra, hogy az árak emelkedése mellett egyre nagyobb a különbség a gyári ígéretek és a valós használat között, legyen szó fogyasztásról, hatótávról vagy használhatóságról. Az év tapasztalatai alapján ma már nem a katalógusadatok, hanem a valódi kompromisszumok döntik el, kinek melyik autó éri meg.

A 2025-ös év Pénzcentrum- autótesztjei jól megmutatták, milyen széles skálán mozog ma az újautó-piac, és milyen kompromisszumokkal kell számolni már a belépőszinten is. A Kia Picanto továbbra is az egyik legolcsóbb új autó Magyarországon, ugyanakkor a kötelezően előírt biztonsági és emissziós extrák miatt egy jól felszerelt változat ára már a nagyobb autók árszintjét közelíti. Városi használatra továbbra is ideális, könnyen parkolható és gazdaságosan fenntartható, de jól látszik, mennyire szűkül a klasszikus miniautók mozgástere. A Kia Stonic hasonló helyzetben van: a szívó benzines motorral kínált kis crossover életképes alternatíva maradt, de a zsúfolt szegmensben egyre nehezebb dolga van, különösen családi használatnál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elérhetőbb árú, de már komolyabb méretű modellek között a Dacia Duster harmadik generációja jelentette az egyik legnagyobb meglepetést. A Renault hibrid hajtásláncával, friss dizájnnal és technikai ugrással a Duster már nem pusztán olcsó választás, hanem valós alternatíva a kompakt SUV-mezőnyben. A Ford Kuga frissítése szintén ebbe az irányba mutat: a gyártó által ígért extrém hatótáv ugyan elsőre túlzónak tűnt, de a teszt során a modell takarékossága és kiforrottsága is igazolódott.

Teszten a Mazda legendás kabriója, az MX-5: meddig marad még velünk az utolsó szamuráj?
EZ IS ÉRDEKELHET
Teszten a Mazda legendás kabriója, az MX-5: meddig marad még velünk az utolsó szamuráj?
Miközben az autóipar egyre inkább az elektromosítás és a digitalizáció felé halad, a Mazda kitart az ikonikus MX-5 alapértékei mellett.

A Toyota Yaris Cross megújulása pedig azt mutatta meg, mennyire hatékony lehet egy modern hibrid rendszer városi környezetben, ahol akár az utak többsége is elektromos üzemben teljesíthető. Ennek prémium megfelelőjeként a Lexus LBX lépett színre, amely a Yaris Cross technikáját emelte magasabb minőségi szintre, miközben az árazása már komoly versenybe került más prémium crossoverekkel.

Már nem sokáig lesz ilyen Európában? Teszten a Ford legedás vadállata, a 450 lóerős Mustang Dark Horse
EZ IS ÉRDEKELHET
Már nem sokáig lesz ilyen Európában? Teszten a Ford legedás vadállata, a 450 lóerős Mustang Dark Horse
Hatvanéves múlttal, de modern köntösben érkezett meg Magyarországra a legújabb Ford Mustang.

A középkategóriás és nagyobb SUV-ok között több eltérő megközelítéssel találkozhattunk. A Hyundai Santa Fe plug-in hibrid formabontó dizájnja megosztó, ugyanakkor a hétüléses óriás meglepően kedvező fogyasztási adatokat produkált. A Mazda CX-60 frissítése inkább finomhangolás volt, de a plug-in hibrid hajtáslánc továbbra is erős, részben elektromos közlekedésre alkalmas, miközben a belső tér minősége kiemelkedő. A Kia Sorento ráncfelvarrása látványos külsőt és háromféle hajtásláncot hozott, a plug-in változat pedig a teszt során 40 kilométer feletti elektromos hatótávot és visszafogott fogyasztást mutatott. A Renault Symbioz ezzel szemben az öntöltő hibrid vonalat erősíti: egyetlen hajtáslánccal, de meglepően jó valós fogyasztási adatokkal városban és országúton is.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Teszten az Opel meglepően takarékos népautója: egészpályás letámadást indított az új Mokka
EZ IS ÉRDEKELHET
Teszten az Opel meglepően takarékos népautója: egészpályás letámadást indított az új Mokka
Tesztünkön a lágy hibrid változat járt, amely nemcsak takarékosnak bizonyult, de kényelmes utazást is kínált a remek, AGR-minősítésű ülésekkel.

A Tesla Model 3 Long Range valós használatban jelentősen elmaradt a gyári hatótáv-ígéretektől, különösen autópályán, míg a Model Y Juniper formailag és használhatóságban előrelépést hozott. A Ford Explorer és a visszatérő Ford Capri már európai fejlesztésként, VW-alapokon érkezett, saját karakterrel és praktikus megoldásokkal, de itt is kulcskérdés maradt a valós hatótáv - ahogy az új Puma esetében is. A Kia EV3, az Opel Grandland Electric tesztjén kiderült, az új generációs villany-SUV-ok már alkalmasak családi és mindennapi használatra, még ha az ígért számok továbbra is óvatos értelmezést igényelnek. Megnéztük azt is, mit tud valójában a jóárasított Volkswagen ID.4-es.

A Pénzcentrum tesztjei idén nem csak az autókról szóltak: a parndorfi outletnél végzett „emberkísérlet” jól rávilágított arra is, hogyan fonódik össze a mobilitás, a fogyasztás és a hétköznapi realitás. És mennyire pokoli a helyzet az M1-es autópályán. Ja, és a félvillany-Golf meghalt, de mégis túlélte - legalábbis úgy túnik, év elején elhamarkodva temettük a Volkswagen legendás autóját.
Címlapkép: Getty Images
#autó #tesla #toyota #volkswagen #autóipar #új autó #ford #újautó #kia #autóteszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:15
15:58
15:29
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
2 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
3 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
5
3 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 16:15
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 12:55
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Agrárszektor  |  2025. december 20. 14:58
MOSZ: A gazdálkodók lesznek az útdíjemelés károsultjai, 5 milliárd a pluszteher