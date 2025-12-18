2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Meglepő fordulat: enyhítette inflációs várakozásait az MNB

Pénzcentrum
2025. december 18. 17:01

Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését, miközben a gazdasági növekedés fokozatos helyreállását prognosztizálja 2025 végétől.  

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett inflációs jelentésében lefelé módosította inflációs várakozásait. A jegybank szerint a visszafogottabb árazási gyakorlat, a forint erősödése, a kedvező költségtényezők, valamint az árrésstop kiterjesztése és meghosszabbítása járult hozzá a mérsékeltebb inflációs kilátásokhoz. A novemberi infláció 3,8 százalékkal a korábbi jegybanki várakozásoknál is alacsonyabban alakult.

Az MNB az idei évre 4,4 százalékos, 2026-ra 3,2 százalékos, 2027-re pedig 3,3 százalékos átlagos éves inflációt prognosztizál. A Monetáris Tanács megállapította, hogy a forint az elmúlt negyedévben 1,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, amit a szigorú hazai monetáris politika is elősegített. Az infláció novemberben visszatért a jegybanki toleranciasávba, és a várakozások szerint 2026 elején átmenetileg a 3 százalékos cél alá csökken, majd 2027 második felében érheti el tartósan a célértéket.

A gazdasági növekedés tekintetében 2025 harmadik negyedévében enyhe gyorsulás volt tapasztalható éves alapon, a GDP 0,6 százalékkal bővült, miközben negyedéves összevetésben stagnált. A jegybank szerint a növekedést elsősorban a lakossági fogyasztás bővülése támogatta, míg a beruházások és a nettó export fékezőleg hatottak. A gyengébb konjunktúra a munkaerőpiaci feszesség enyhülését eredményezte, bár a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony szinten maradt.

Az MNB 2025-re 0,5 százalékos GDP-növekedést vár, míg 2026-ra 2,4 százalékos, 2027-re pedig 3,1 százalékos bővülést prognosztizál. A jegybank szerint jövő évtől mind a belső, mind a külső tényezők támogatni fogják a gazdasági élénkülést.

A költségvetési hiány tekintetében az MNB felfelé módosította várakozásait. A jegybank szerint a deficit idén és 2026-ban is 5 százalék körül alakulhat, és csak 2027-től várható mérséklődés. A magasabb hiányprognózist a költségvetési intézkedések és a korábban vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés indokolja.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #forint #infláció #gazdaság #gdp #monetáris tanács #forintárfolyam #gazdasági növekedés #költségvetési hiány #gdp növekedés

17:33
17:15
17:01
16:46
16:33
1
6 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
1 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
3 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
