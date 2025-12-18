Meglepő fordulat: enyhítette inflációs várakozásait az MNB

Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését, miközben a gazdasági növekedés fokozatos helyreállását prognosztizálja 2025 végétől.

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett inflációs jelentésében lefelé módosította inflációs várakozásait. A jegybank szerint a visszafogottabb árazási gyakorlat, a forint erősödése, a kedvező költségtényezők, valamint az árrésstop kiterjesztése és meghosszabbítása járult hozzá a mérsékeltebb inflációs kilátásokhoz. A novemberi infláció 3,8 százalékkal a korábbi jegybanki várakozásoknál is alacsonyabban alakult.

Az MNB az idei évre 4,4 százalékos, 2026-ra 3,2 százalékos, 2027-re pedig 3,3 százalékos átlagos éves inflációt prognosztizál. A Monetáris Tanács megállapította, hogy a forint az elmúlt negyedévben 1,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, amit a szigorú hazai monetáris politika is elősegített. Az infláció novemberben visszatért a jegybanki toleranciasávba, és a várakozások szerint 2026 elején átmenetileg a 3 százalékos cél alá csökken, majd 2027 második felében érheti el tartósan a célértéket.

A gazdasági növekedés tekintetében 2025 harmadik negyedévében enyhe gyorsulás volt tapasztalható éves alapon, a GDP 0,6 százalékkal bővült, miközben negyedéves összevetésben stagnált. A jegybank szerint a növekedést elsősorban a lakossági fogyasztás bővülése támogatta, míg a beruházások és a nettó export fékezőleg hatottak. A gyengébb konjunktúra a munkaerőpiaci feszesség enyhülését eredményezte, bár a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony szinten maradt.

Az MNB 2025-re 0,5 százalékos GDP-növekedést vár, míg 2026-ra 2,4 százalékos, 2027-re pedig 3,1 százalékos bővülést prognosztizál. A jegybank szerint jövő évtől mind a belső, mind a külső tényezők támogatni fogják a gazdasági élénkülést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A költségvetési hiány tekintetében az MNB felfelé módosította várakozásait. A jegybank szerint a deficit idén és 2026-ban is 5 százalék körül alakulhat, és csak 2027-től várható mérséklődés. A magasabb hiányprognózist a költségvetési intézkedések és a korábban vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés indokolja.