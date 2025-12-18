Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
Meglepő fordulat: enyhítette inflációs várakozásait az MNB
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését, miközben a gazdasági növekedés fokozatos helyreállását prognosztizálja 2025 végétől.
A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett inflációs jelentésében lefelé módosította inflációs várakozásait. A jegybank szerint a visszafogottabb árazási gyakorlat, a forint erősödése, a kedvező költségtényezők, valamint az árrésstop kiterjesztése és meghosszabbítása járult hozzá a mérsékeltebb inflációs kilátásokhoz. A novemberi infláció 3,8 százalékkal a korábbi jegybanki várakozásoknál is alacsonyabban alakult.
Az MNB az idei évre 4,4 százalékos, 2026-ra 3,2 százalékos, 2027-re pedig 3,3 százalékos átlagos éves inflációt prognosztizál. A Monetáris Tanács megállapította, hogy a forint az elmúlt negyedévben 1,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, amit a szigorú hazai monetáris politika is elősegített. Az infláció novemberben visszatért a jegybanki toleranciasávba, és a várakozások szerint 2026 elején átmenetileg a 3 százalékos cél alá csökken, majd 2027 második felében érheti el tartósan a célértéket.
A gazdasági növekedés tekintetében 2025 harmadik negyedévében enyhe gyorsulás volt tapasztalható éves alapon, a GDP 0,6 százalékkal bővült, miközben negyedéves összevetésben stagnált. A jegybank szerint a növekedést elsősorban a lakossági fogyasztás bővülése támogatta, míg a beruházások és a nettó export fékezőleg hatottak. A gyengébb konjunktúra a munkaerőpiaci feszesség enyhülését eredményezte, bár a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony szinten maradt.
Az MNB 2025-re 0,5 százalékos GDP-növekedést vár, míg 2026-ra 2,4 százalékos, 2027-re pedig 3,1 százalékos bővülést prognosztizál. A jegybank szerint jövő évtől mind a belső, mind a külső tényezők támogatni fogják a gazdasági élénkülést.
A költségvetési hiány tekintetében az MNB felfelé módosította várakozásait. A jegybank szerint a deficit idén és 2026-ban is 5 százalék körül alakulhat, és csak 2027-től várható mérséklődés. A magasabb hiányprognózist a költségvetési intézkedések és a korábban vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés indokolja.
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést.
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, a hangsúly most az inflációs előrejelzésen és a jegybank üzenetein van.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
