2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Személyes pénzügyi koncepció egy malacperselyvel a kezében a megtakarítási célok és a költségvetés tervezése érdekében
Gazdaság

Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk

Jeki Gabriella
2025. december 17. 18:57

Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? A friss Szociális Haladási Index alapján hatalmas különbségeket találhatunk Európában abban, milyen minőségű életet élhetnek az emberek, és milyen lehetőségek állnak előttük. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan teljesítenek az egyes régiók, és hol helyezkedik el Magyarország ebben az egyre hangsúlyosabb összehasonlításban.

A közelmúltban publikált uniós Szociális Haladási Index (EU Social Progress Index) jól jelzi a regionális szintű társadalmi lemaradást. Ez az adatbázis elsődlegesen nem a gazdasági teljesítményt, hanem azt nézi, hogy ki és hol él biztonságban, egészségesen, és milyen lehetőségei vannak a jobb életre. A CHART by Pénzcentrum adásának elemzése szerint Európa erősen kétarcú, ahol Észak és Nyugat kiemelkedik, miközben Kelet és Dél leszakad

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csatolt adatokból jól kirajzolódik, hogy Észak-Európa szinte minden területen a legerősebb értékeket hozza. Az emberek hosszabb, egészségesebb életre számíthatnak, magasabb a társadalmi bizalom, jobb a közszolgáltatások minősége, és szélesebbek a felemelkedés lehetőségei. Ezzel szemben Kelet- és Dél-Európa tartós lemaradással küzd. Több térség akár 20-40 százalékkal is elmarad az EU átlagától. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a különbségek jól tükrözik a gazdasági fejlettséget, de azt is, hogy a jólét szorosan összefügg az intézmények működésével, a társadalmi kohézióval és a közszolgáltatások minőségével.

A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Magyarország helyzete különösen tanulságos. Miközben Budapest közelíti az uniós átlagot, néhány területen kissé fölötte is teljesít, úgy Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld értékei viszont jelentős lemaradást jeleznek. A különbségek mögött komplex okok állnak: alacsonyabb jövedelmek, lakhatási nehézégek, rosszabb egészségi mutatók, gyengébb iskolai teljesítmények, magasabb szegénységi kockázat és korlátozottabb lehetőségek.

Tényszerű adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #európa #egészségügy #magyarország #európai unió #gazdaság #jólét #társadalom #jóléti társadalom #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:30
19:29
19:14
18:57
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 17. 16:59
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 17. 16:49
Kell még valamit mondanom, Ildikó? Bejelentették Csuhaj Ildikó új műsorát
Az ATV néhány hónapja távozó főmunkatársa újabb felkérést kapott az állami médiában, ahol Kell még v...
Bankmonitor  |  2025. december 17. 10:14
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeret...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 16. 16:20
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. december 16. 13:47
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
1 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
2 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:56
Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:28
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
Agrárszektor  |  2025. december 17. 19:32
Nem hiszed el, mennyivel lett most olcsóbb az uborka sok piacon