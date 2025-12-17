Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk

Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? A friss Szociális Haladási Index alapján hatalmas különbségeket találhatunk Európában abban, milyen minőségű életet élhetnek az emberek, és milyen lehetőségek állnak előttük. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan teljesítenek az egyes régiók, és hol helyezkedik el Magyarország ebben az egyre hangsúlyosabb összehasonlításban.

A közelmúltban publikált uniós Szociális Haladási Index (EU Social Progress Index) jól jelzi a regionális szintű társadalmi lemaradást. Ez az adatbázis elsődlegesen nem a gazdasági teljesítményt, hanem azt nézi, hogy ki és hol él biztonságban, egészségesen, és milyen lehetőségei vannak a jobb életre. A CHART by Pénzcentrum adásának elemzése szerint Európa erősen kétarcú, ahol Észak és Nyugat kiemelkedik, miközben Kelet és Dél leszakad

A csatolt adatokból jól kirajzolódik, hogy Észak-Európa szinte minden területen a legerősebb értékeket hozza. Az emberek hosszabb, egészségesebb életre számíthatnak, magasabb a társadalmi bizalom, jobb a közszolgáltatások minősége, és szélesebbek a felemelkedés lehetőségei. Ezzel szemben Kelet- és Dél-Európa tartós lemaradással küzd. Több térség akár 20-40 százalékkal is elmarad az EU átlagától. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a különbségek jól tükrözik a gazdasági fejlettséget, de azt is, hogy a jólét szorosan összefügg az intézmények működésével, a társadalmi kohézióval és a közszolgáltatások minőségével.

A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Magyarország helyzete különösen tanulságos. Miközben Budapest közelíti az uniós átlagot, néhány területen kissé fölötte is teljesít, úgy Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld értékei viszont jelentős lemaradást jeleznek. A különbségek mögött komplex okok állnak: alacsonyabb jövedelmek, lakhatási nehézégek, rosszabb egészségi mutatók, gyengébb iskolai teljesítmények, magasabb szegénységi kockázat és korlátozottabb lehetőségek.

