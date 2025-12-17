Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? A friss Szociális Haladási Index alapján hatalmas különbségeket találhatunk Európában abban, milyen minőségű életet élhetnek az emberek, és milyen lehetőségek állnak előttük. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan teljesítenek az egyes régiók, és hol helyezkedik el Magyarország ebben az egyre hangsúlyosabb összehasonlításban.
A közelmúltban publikált uniós Szociális Haladási Index (EU Social Progress Index) jól jelzi a regionális szintű társadalmi lemaradást. Ez az adatbázis elsődlegesen nem a gazdasági teljesítményt, hanem azt nézi, hogy ki és hol él biztonságban, egészségesen, és milyen lehetőségei vannak a jobb életre. A CHART by Pénzcentrum adásának elemzése szerint Európa erősen kétarcú, ahol Észak és Nyugat kiemelkedik, miközben Kelet és Dél leszakad
A csatolt adatokból jól kirajzolódik, hogy Észak-Európa szinte minden területen a legerősebb értékeket hozza. Az emberek hosszabb, egészségesebb életre számíthatnak, magasabb a társadalmi bizalom, jobb a közszolgáltatások minősége, és szélesebbek a felemelkedés lehetőségei. Ezzel szemben Kelet- és Dél-Európa tartós lemaradással küzd. Több térség akár 20-40 százalékkal is elmarad az EU átlagától. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a különbségek jól tükrözik a gazdasági fejlettséget, de azt is, hogy a jólét szorosan összefügg az intézmények működésével, a társadalmi kohézióval és a közszolgáltatások minőségével.
A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Magyarország helyzete különösen tanulságos. Miközben Budapest közelíti az uniós átlagot, néhány területen kissé fölötte is teljesít, úgy Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld értékei viszont jelentős lemaradást jeleznek. A különbségek mögött komplex okok állnak: alacsonyabb jövedelmek, lakhatási nehézégek, rosszabb egészségi mutatók, gyengébb iskolai teljesítmények, magasabb szegénységi kockázat és korlátozottabb lehetőségek.
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, a hangsúly most az inflációs előrejelzésen és a jegybank üzenetein van.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
