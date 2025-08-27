2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Koppenhága letaszította trónról Bécset a legélhetőbb városok versenyében
Gazdaság

Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest

Jeki Gabriella
2025. augusztus 27. 18:59

Szöul modern infrastruktúrája és gazdasági dinamizmusa révén áll az élen, miközben Budapest a régiós fővárosok között kiemelkedő pozíciót foglal el, amit kulturális és közlekedési adottságai is erősítenek - derül ki a CHART by Pénzcentrum friss epizódjából, amely a világ fővárosainak megélhetési költségeit és életminőségét vizsgálja, különös tekintettel a költséghatékonyság és a városi élhetőség kapcsolatára. Az elemzés fontos támpontot nyújt a városi fejlesztési stratégiák és gazdaságpolitikai döntések számára a fenntartható életminőség kialakításában.

Az életminőség és a megélhetési költségek közötti egyensúly megtalálása számos nagyváros számára jelent kihívást, különösen a globális inflációs folyamatok és gazdasági bizonytalanságok közepette. A Pénzcentrum CHART legfrissebb elemzése a világ fővárosainak költséghatékonyságát és élhetőségét vizsgálta, feltérképezve, mely városok képesek megőrizni a magas életszínvonalat anélkül, hogy a megélhetési költségek drasztikusan emelkednének. Az eredmények alapján Szöul emelkedik ki, amely modern infrastruktúrájával és dinamikus gazdaságával a legköltséghatékonyabb fővárosként került az élre.

A rangsorban második helyezett Brisbane és harmadik helyen Luxemburg szerepel, mindkettő sajátos előnyökkel rendelkezik: Brisbane kedvező ár-érték arányt kínál a lakhatás és közlekedés terén, míg Luxemburg magas jövedelmek mellett stabil szociális hálóval és relatív megfizethetőséggel büszkélkedhet. Európából több város is bekerült a legjobbak közé, köztük Madrid, Prága és a magyar főváros, Budapest, amely különösen figyelemre méltó eredményt ért el a nemzetközi összehasonlításban. Ez annak ellenére is figyelemre méltó, hogy Magyarországot az elmúlt években jelentős inflációs nyomás érte, ami különösen a lakhatási és élelmiszerárak emelkedésében mutatkozott meg.

Budapest jó helyezése mögött a város gazdag kulturális kínálata, fejlett oktatási infrastruktúrája és hatékony közlekedési rendszere áll, amelyek együtt erősítik a város vonzerejét a lakosok és a befektetők számára egyaránt. Az Economist Intelligence Unit élhetőségi rangsorában is látható, hogy a magas életminőség és a megfizethetőség nem mindig jár kéz a kézben, hiszen olyan városok, mint Koppenhága vagy Zürich magas helyezése inkább a stabil szociális rendszereknek és fejlett infrastruktúrának köszönhető, miközben költségeik magasabbak lehetnek.

A nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy a városoknak egyre tudatosabban kell kezelniük a költségek és az életminőség közötti finom egyensúlyt, hogy hosszú távon is vonzó és fenntartható lakóhelyek maradhassanak. A Pénzcentrum elemzése kiváló alapot nyújt a döntéshozók és szakemberek számára, hogy a jövőben hogyan lehet a városfejlesztést és gazdaságpolitikát úgy alakítani, hogy azok mindkét tényezőt megfelelően szolgálják.

Címlapkép: Getty Images
