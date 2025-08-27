Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest

Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Szöul modern infrastruktúrája és gazdasági dinamizmusa révén áll az élen, miközben Budapest a régiós fővárosok között kiemelkedő pozíciót foglal el, amit kulturális és közlekedési adottságai is erősítenek - derül ki a CHART by Pénzcentrum friss epizódjából, amely a világ fővárosainak megélhetési költségeit és életminőségét vizsgálja, különös tekintettel a költséghatékonyság és a városi élhetőség kapcsolatára. Az elemzés fontos támpontot nyújt a városi fejlesztési stratégiák és gazdaságpolitikai döntések számára a fenntartható életminőség kialakításában.
Az életminőség és a megélhetési költségek közötti egyensúly megtalálása számos nagyváros számára jelent kihívást, különösen a globális inflációs folyamatok és gazdasági bizonytalanságok közepette. A Pénzcentrum CHART legfrissebb elemzése a világ fővárosainak költséghatékonyságát és élhetőségét vizsgálta, feltérképezve, mely városok képesek megőrizni a magas életszínvonalat anélkül, hogy a megélhetési költségek drasztikusan emelkednének. Az eredmények alapján Szöul emelkedik ki, amely modern infrastruktúrájával és dinamikus gazdaságával a legköltséghatékonyabb fővárosként került az élre.
A rangsorban második helyezett Brisbane és harmadik helyen Luxemburg szerepel, mindkettő sajátos előnyökkel rendelkezik: Brisbane kedvező ár-érték arányt kínál a lakhatás és közlekedés terén, míg Luxemburg magas jövedelmek mellett stabil szociális hálóval és relatív megfizethetőséggel büszkélkedhet. Európából több város is bekerült a legjobbak közé, köztük Madrid, Prága és a magyar főváros, Budapest, amely különösen figyelemre méltó eredményt ért el a nemzetközi összehasonlításban. Ez annak ellenére is figyelemre méltó, hogy Magyarországot az elmúlt években jelentős inflációs nyomás érte, ami különösen a lakhatási és élelmiszerárak emelkedésében mutatkozott meg.
Budapest jó helyezése mögött a város gazdag kulturális kínálata, fejlett oktatási infrastruktúrája és hatékony közlekedési rendszere áll, amelyek együtt erősítik a város vonzerejét a lakosok és a befektetők számára egyaránt. Az Economist Intelligence Unit élhetőségi rangsorában is látható, hogy a magas életminőség és a megfizethetőség nem mindig jár kéz a kézben, hiszen olyan városok, mint Koppenhága vagy Zürich magas helyezése inkább a stabil szociális rendszereknek és fejlett infrastruktúrának köszönhető, miközben költségeik magasabbak lehetnek.
A nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy a városoknak egyre tudatosabban kell kezelniük a költségek és az életminőség közötti finom egyensúlyt, hogy hosszú távon is vonzó és fenntartható lakóhelyek maradhassanak. A Pénzcentrum elemzése kiváló alapot nyújt a döntéshozók és szakemberek számára, hogy a jövőben hogyan lehet a városfejlesztést és gazdaságpolitikát úgy alakítani, hogy azok mindkét tényezőt megfelelően szolgálják.
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Egerben elszaporodtak a hamis bankjegyek, forinttal is euróval is próbálkoztak, de meglepődtek, mikor szóltak a boltosok, hogy azt nem fogadhatják el.
Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.
Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
A magyar fizetőeszköz árfolyama ismét lefelé mozdult kedden a nemzetközi piacokon.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára.
A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
