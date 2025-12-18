Százmilliárdok mennek a levesbe: óriási összegű EU-s támogatást bukik el végleg Magyarország

Az év végével Magyarország végleg elveszít valamivel több mint egymilliárd eurónyi uniós támogatást. A források lehívását jogállamisági és korrupciós aggályok akadályozták, a határidő viszont lejár, írja a Népszava.

Az év végével mintegy egymilliárd euró, vagyis körülbelül 400 milliárd forintnyi Magyarországnak járó uniós támogatás vész el végleg. Ezeket a pénzeket a határidők lejárta után már akkor sem lehetne lehívni, ha minden vitás kérdés azonnal rendeződne Brüsszellel.

A probléma gyökere az, hogy az uniós fejlesztési források egy részét csak meghatározott időn belül lehet elszámolni. A Magyarországnak szánt pénzek egy része 2023-ra volt betervezve, ám a korrupciós kockázatok miatt az Európai Bizottság nem engedélyezte a kifizetéseket. Az úgynevezett „N+2” szabály szerint ezekre a forrásokra legkésőbb 2025 végéig lehetett volna kifizetési kérelmet benyújtani, erre azonban nem került sor.

A most elvesző összeg nem az első ilyen veszteség: tavaly év végén már szintén körülbelül egymilliárd eurónyi kohéziós forrás veszett el végleg. Így a 2022 végén befagyasztott, nagyjából 18 milliárd eurónyi uniós támogatás közel harmada akkor sem lesz már elérhető, ha a jelenlegi vagy egy jövőbeli kormány teljesítené az Európai Unió összes feltételét.

Az Európai Bizottság jelenleg 6,3 milliárd eurónyi kohéziós forrást tart vissza, elsősorban jogállamisági, korrupcióellenes és átláthatósági problémák miatt. A pénzek feloldásához konkrét törvénymódosításokat várnak el Magyarországtól, ezek azonban eddig nem történtek meg a Bizottság számára elfogadható módon.

A kilátások tovább romolhatnak: a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból Magyarországnak mintegy 10,4 milliárd euró járna, amelyet 2026 augusztusáig lehetne lehívni. Amennyiben addig sem teljesülnek az úgynevezett „szupermérföldkövek”, ez az összeg is elveszhet, sőt az előlegként már kifizetett körülbelül 920 millió eurót is vissza kellene fizetni az Európai Uniónak.