2025. december 18. csütörtök Auguszta
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió és Magyarország zászlaja leng egy díszes épület előtt a főváros központjában, Budapesten.
Gazdaság

Százmilliárdok mennek a levesbe: óriási összegű EU-s támogatást bukik el végleg Magyarország

Pénzcentrum
2025. december 18. 09:31

Az év végével Magyarország végleg elveszít valamivel több mint egymilliárd eurónyi uniós támogatást. A források lehívását jogállamisági és korrupciós aggályok akadályozták, a határidő viszont lejár, írja a Népszava.

Az év végével mintegy egymilliárd euró, vagyis körülbelül 400 milliárd forintnyi Magyarországnak járó uniós támogatás vész el végleg. Ezeket a pénzeket a határidők lejárta után már akkor sem lehetne lehívni, ha minden vitás kérdés azonnal rendeződne Brüsszellel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A probléma gyökere az, hogy az uniós fejlesztési források egy részét csak meghatározott időn belül lehet elszámolni. A Magyarországnak szánt pénzek egy része 2023-ra volt betervezve, ám a korrupciós kockázatok miatt az Európai Bizottság nem engedélyezte a kifizetéseket. Az úgynevezett „N+2” szabály szerint ezekre a forrásokra legkésőbb 2025 végéig lehetett volna kifizetési kérelmet benyújtani, erre azonban nem került sor.

A most elvesző összeg nem az első ilyen veszteség: tavaly év végén már szintén körülbelül egymilliárd eurónyi kohéziós forrás veszett el végleg. Így a 2022 végén befagyasztott, nagyjából 18 milliárd eurónyi uniós támogatás közel harmada akkor sem lesz már elérhető, ha a jelenlegi vagy egy jövőbeli kormány teljesítené az Európai Unió összes feltételét.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Európai Bizottság jelenleg 6,3 milliárd eurónyi kohéziós forrást tart vissza, elsősorban jogállamisági, korrupcióellenes és átláthatósági problémák miatt. A pénzek feloldásához konkrét törvénymódosításokat várnak el Magyarországtól, ezek azonban eddig nem történtek meg a Bizottság számára elfogadható módon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kilátások tovább romolhatnak: a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból Magyarországnak mintegy 10,4 milliárd euró járna, amelyet 2026 augusztusáig lehetne lehívni. Amennyiben addig sem teljesülnek az úgynevezett „szupermérföldkövek”, ez az összeg is elveszhet, sőt az előlegként már kifizetett körülbelül 920 millió eurót is vissza kellene fizetni az Európai Uniónak.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #magyarország #európai unió #korrupció #európai bizottság #gazdaság #brüsszel #uniós támogatás #törvénymódosítás #jogállamiság #helyreállítási alap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:36
09:31
09:02
08:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 17. 16:59
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2025. december 18. 08:18
Személyi kölcsön: ezek most a legolcsóbb hitelek 3 és 10 millió forintra
Év végén sokan rendezik pénzügyeiket nagyobb összegű személyi kölcsönnel, az adósságrendezés mellett...
MEDIA1  |  2025. december 17. 20:40
Vészhelyzet az állatkórházban - új állati reality indul
Vészhelyzet az állatkórházban címmel érkezik egy új, saját gyártású állatos doku-reality.
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 16. 16:20
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. december 16. 13:47
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 17.
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
1 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
3 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 08:08
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 06:30
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
Agrárszektor  |  2025. december 18. 09:02
Ömlik az import burgonya Ukrajnába: hihetetlen, de innen érkezik a java