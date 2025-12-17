2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
MTI/Bodnár Boglárka
Gazdaság

Elfogadták Budapest 2026-os költségvetését: ezek tényleg nem várt fordulatok

Pénzcentrum
2025. december 17. 19:55

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést, ami a város működőképességének fenntartásához elengedhetetlen. Az ülésen emellett élénk vita bontakozott ki az Airbnb szabályozásáról, és döntés született a soroksári parkolási rendszer módosításáról is.

A Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén a képviselők 22 igen és 9 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadták el Budapest jövő évi költségvetését. A tervezetet a főpolgármesteri koalíción kívül a Tisza Párt, a Kutyapárt és a Podmaniczky Mozgalom képviselői is támogatták, míg a Fidesz-frakció nemmel szavazott.

A fővárosi fideszes képviselők elutasításukat azzal indokolták, hogy a költségvetés nem számol a teljes szolidaritási hozzájárulás befizetésével, ami álláspontjuk szerint törvénysértő és irreális tervezést jelent. A költségvetés elfogadása tette lehetővé többek között a fővárosi önkormányzati dolgozók januártól esedékes 8,6 százalékos béremelését - tudósított a Portfolio.

A testület jóváhagyta a főváros jövő évi folyószámlahitel-keretéről szóló szerződést is az OTP Bankkal. Ez a megállapodás kritikus fontosságú a város működőképességének fenntartásához, különösen annak fényében, hogy 2024-ben Budapest számlája az év 350 napján negatív egyenleget mutatott.

A most elfogadott hitelkeret-szerződés azonban csak akkor lép életbe, ha az idei évi szerződést sikerül lezárni, ami jelenleg még bizonytalan. Ennek elmaradása Budapest fizetésképtelenségéhez vezethet.

Az ülésen hosszas vita alakult ki Vitézy Dávid javaslatáról, amely a rövidtávú lakáskiadás (Airbnb) szabályozásának fővárosi szintre emelését kezdeményezte. Vitézy érvelése szerint egy egységes budapesti turisztikai koncepció részeként kellene a kérdést kezelni, míg a Fidesz képviselői a kerületi hatáskör megtartása mellett foglaltak állást. A Tisza Párt és a Kutyapárt feleslegesnek ítélte a javaslatot, mivel az előterjesztő maga is elismerte, hogy a szabályozás kerületenként eltérő maradna.

A közgyűlés döntött arról is, hogy Soroksár egy részén fizetőssé válik a parkolás. Az intézkedés a Hősök tere, Grassalkovich út, Vecsés utca, Táncsics Mihály utca és Tárcsás utca által határolt területet érinti.

A hivatalos napirendi pontok előtt a képviselők Mikulás-ajándékokat is átadtak egymásnak. Szentkirályi Alexandra Vitézy Dávidnak egy Lázár János minisztert ábrázoló bábut adott, míg Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Orbán Viktortól a "Budapest - amire büszkék vagyunk" című könyvet kapta, utalva korábbi nyilvános szóváltásukra.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
#hitel #önkormányzat #Budapest #parkolás #béremelés #költségvetés #gazdaság #airbnb #soroksár #otp bank #tisza #karácsony gergely #vitézy dávid #2026 #fővárosi közgyűlés

21:03
20:57
20:02
19:55
19:44
