Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt

Már nem sok ideje maradt azoknak a dolgozóknak, akik szeretnék a lehető legjobban kihasználni a 20%-os személyi jövedelemadó visszatérítés lehetőségét az egészségpénztári, vagy nyugdíjpénztári megtakarításán keresztül. A pénztártagok jellemzően december végén utalnak nagyobb összegeket számláikra és ez nem véletlen, hiszen a visszatérítéshez elég befizetést teljesíteni, az összegeket elkölteni ráérnek jövőre is. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai önkéntes pénztárakat, hogy alakult a 2025-ös év, mire költenek a megtakarítók az egészségpénztárakból és sokan használták-e fel lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításukat.

Az MNB legfrissebb statisztikái szerint 2025. III. negyedévében 1 millió 76 ezer szerződő rendelkezett önkéntes nyugdíjpénztári és 1 millió 226 ezer fő egészségpénztári megtakarítással szeptember végén. Az új belépők száma 8702 volt a nyugdíjpénztárakban, és 21059 fő az egészségpénztárakban. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj jellegű bevételek előzetes (nem auditált) kumulált adatai alapján az utolsó teljes negyedévben 142 milliárd 809 millió forint volt, míg az egészségpénztárakban 80 milliárd 460 millió forint volt a szolgáltatási célú befizetések összege, míg a szolgáltatások kiadásai 82 milliárd 422 millió forintot tettek ki.

Jellemzően december az az időszak, amikor a tagok a legtöbb pénzt fizetik be az önkéntes pénztárakba, hogy a lehetőségeikhez mérten a leginkább kihasználják a 20%-os adóvisszatérítési lehetőségeket. Ilyenkor már a legtöbben látják előre, mennyi pénzt sikerült év végén megtakarítani, mekkora összeget tudnak szánni az év végi megtakarítási lehetőségek kihasználására. Fontos tudni, hogy a különböző pénztárakra különféle adóvisszatérítési lehetőségek, illetve limitek vonatkoznak, valamint a befizetett összegek felhasználása egészen más célokra történhet. Magyarországon jelenleg összesen 280 ezer forintnyi adót igényelhetünk vissza különböző megtakarítási formák útján az államtól: külön-külön a nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak esetében is legfeljebb 150 ezer forintot, de együttesen 280 ezer forint a felső korlát. Mivel a megtakarítási szerződésekre befizetett összegek után 20%-os szja-visszatérítés lehetséges, 1 millió 400 ezer forintnyi befizetéssel érnénk el a maximumot.

Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből, amikor az utalások jóvá tudnak íródni még erre az évre. A kártyás befizetés gyorsabb, de azt sem érdemes az utolsó napokra hagyni.

Érezhetően nagyobb az érdeklődés az egészségpénztári megtakarítások iránt

Ma már több mint 1,2 millió fő takarít meg egészségpénztárban. A legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítés maximális kihasználásához évi 750 ezer forintot - havi 62 500 forintot - lehet befizetni az ilyen számlákra: a befizetett összegek 20%-át kapjuk vissza az adónkból. A befizetések után, amennyiben lekötjük a megtakarítás részét vagy egészét 10%-os adóvisszatérítés érhető el. Az pedig tévhit, hogy az egészségpénztári számlára befizetett összeget csak gyógyszerre, gyógyászati segédeszköz vásárlására, egészségügyi szolgáltatásokra lehet fordítani, számos más felhasználási lehetőség is van.

A megtakarításból többek közt fizethetjük az egészségbiztosításunk díját, vásárolhatunk rajta bizonyos élelmiszereket, termékeket - mint például a pelenka, vagy szemüveg -, visszaigényelhetjük táppénz-kiegészítésként, vagy akár még a jelzáloghitel törlesztőjét is fizethetjük ebből a pénzből. Továbbá fontos szem előtt tartani, hogy az egészségpénztári megtakarításból nemcsak saját, hanem családtagjaink kiadásait is fizethetjük. Így hiába nyugdíjas valaki, vagy van épp GYED-en - tehát nincs visszaigényelhető adója - költhet saját célra a "családi" megtakarításból. Egyre nő azoknak a szerződött szolgáltatóknak a száma is, ahol egészségpénztári kártyával - illetve hozzátartozóink társkártyával - fizethetnek, és nem kell számlát kérni és továbbítani a pénztárnak.

A Pénzcentrum kérdésére a Patikapénztár elárulta, hogy érezhetően egyre többen érdeklődnek az egészségpénztári szolgáltatások iránt. 2024-ben január 1. és december 31. között 3%-kal nőtt az aktív tagok száma. Az Új Pillér is hasonlókról számolt be lapunk kérdésére: az új belépők száma rendkívül dinamikusan nő a pénztárnál. 2024-ben 14,6%-kal többen léptek be, mint 2023-ban. 2024. január 1. és december 31. között 15,6%-kal nőtt a taglétszám.

Prémium Egészségpénztár 32 ezer új belépővel számol 2025-ben. Az előző évhez képest a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár aktív tagjainak száma is kb. 2%-kal nőtt. Más pénztáraknál is jelentős a bővülés: 2025 januárjától november 30-ig az OTP Egészségpénztárhoz több mint 48 ezer új tag csatlakozott, ami a pénztár történetében rekordnak számít. Ennek eredményeként a november végi teljes taglétszám 438 ezer fő volt. Azt is elárulták lapunk kérdésére, hogy az adataik alapján az új belépők közel kétharmada az OTP Egészségpénztárat választotta.

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár ugyanakkor arról számolt be, hog az elmúlt év során az aktív tagok aránya szignifikánsan nem változott, nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonlóan alakul. Marusinecz Tamás ügyvezető igazgató lapunknak elmondta, hogy az előző évhez képest a 2025. év eddigi időszakában a munkáltatói és az egyéni tagdíjak vonatkozásában is jelentősebb, az inflációt meghaladó mértékű tagdíj befizetés növekedés volt tapasztalható. A pénztári befizetési szokások jellemzője, hogy az adókedvezmény optimalizálás érdekében a tagok év végén teljesítenek nagyobb összegű befizetéseket, kiemelkedően december hónapban. A teljes évre vonatkozó tagdíjfizetés növekedés ezért a decemberi befizetések figyelembevételével, a teljes évzárást követően vizsgálható - közölték lapunkkal.

A Prémiumnál az egyéni befizetések esetében 22%-ös növekedés volt a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva, a munkáltató befizetések pedig 10%kal nőttek. A Patikapénztárnál 2024-ben az egyéni befizetések 7,9%-kal, a munkáltatói tagdíjak 8,5%-kal nőttek 2023-hoz képest. 2025-ben az első félévben 14,4%-kal bővült az egyéni tagdíjbefizetés, 3,3%-kal a munkáltatói hozzájárulás a megelőző év hasonló időszakához képest. 2025. első három negyedévében az összes befizetés 11%-kal haladta meg a tavalyi év hasonló időszakát - közölték lapunkkal.

Az Új Pillérnél 2024-ben az egyéni befizetések látványosan, közel 30%-kal nőttek 2023-hoz képest. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ennél is dinamikusabban, 34,1%-kal nőtt. 2025 első félévében folytatódott a lendületes növekedés: mind az egyéni befizetés, mind a céges tagdíj-hozzájárulás bővülése meghaladta a 30%-ot 2024 első félévéhez képest.

2025-ben a beérkezett befizetések már december elején meghaladták a tavalyi egész évi összeget, és a hajrá még hátra van. A tagok általában az utolsó pillanatra – jellemzően a két ünnep közötti időszakra – hagyják az adó-visszatérítés kihasználás érdekében történő befizetéseket - emelték ki.

A Generali azt közölte a befizetések nagyjából 4%-kal nőttek az előző évhez képest, de a nagyobb arányú befizetés (és növekedés is) az utolsó két hónapban várható. Az OTP Egészségpénztárnál 2023 novemberétől 2025 novemberéig az egyéni befizetések 22%-kal, a munkáltatói hozzájárulási összegek 23%-kal emelkedtek - mondták el lapunk kérdésére.

Vannak, akik idén is kihasználják a maximális adóvisszatérítési lehetőséget

A Prémium Egészségpénztárnál a tavalyi évben a befizető tagok 5% teljesen kihasználta az adókedvezményt és további 11%-a 600 ezer Ft körül fizetett be és ez az arány évről évre nőtt. Több pénztár, mivel jellemzően az év utolsó néhány napján van a legnagyobb befizetési roham, erről még nem tudott lapunknak biztosat mondani. Az előzetes számok szerint a Patikapénztárban körülbelül ugyanannyian, az Új Pillérben valamivel többen fognak éves szinten legalább 750 ezer forintot befizetni idén, mint tavaly. Az Új Pillér esetében az aktív tagok közel13%-a fizetett legalább 750 ezer forintot 2024-ben.

A Generali Egészségpénztárnál a tagdíj fizetés – és ezzel a maximális adókedvezményre jogosító tagi befizetés is – szintén évről évre nő, de mivel ezek jellemzően év végén történnek, várhatóan ez is az utolsó két hónapban fog megmutatkozni - mondták el lapunk kérdésére.

Marusinecz Tamás ügyvezető igazgató lapunk kérdésére elárulta, hogy az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál a 2025. év eddigi időszakában növekedést tapasztaltak az előző év azonos időszakához képest azon tagok körében, akik legalább 750 ezer forint tagdíjbefizetést teljesítettek. "Azonban a pénztári befizetési szokások jellemzője, hogy az adókedvezmény optimalizálás érdekében a tagok év végén teljesítenek nagyobb összegű befizetéseket, kiemelkedően december hónapban. A teljes évre vonatkozó tagdíjfizetés növekedést, beleértve a 750 ezer forintot elérő befizetések vizsgálatát, ezért a decemberi befizetések figyelembevételével célszerű elvégezni" - tette hozzá.

Az OTP-nél tagok többsége ugyancsak december végére időzíti a nagyobb befizetéseket, így előzetesen ebben a kérdésben nem tudtak lapunknak nyilatkozni. Azonban az adó-visszatérítési összegek alapján már látszik a növekedés: 2024-ben több mint 10 ezer, egyenként 150 ezer forintos igénylés érkezett, míg 2025-ben már közelítik a 15 ezret, szintén 150 ezer forintos értékben.

Ezek a legnépszerűbb szolgáltatások, erre költenek az élelmes magyarok

Arról is kérdeztük a pénztárakat, mire költenek a tagok a legtöbbet egészségpénztári megtakarításból, milyen szolgáltatásokat fedeznek fel egyre többen az utóbbi években, illetve mi az, amire még mindig arányaiban kevés pénzt fordítanak (aminek lehetséges oka, hogy nem is tudják: arra is költhetik a megtakarítást). Az OTP Egészségpénztárnál a legnagyobb arányú növekedés két területen jelentkezett: a jogszabályi változások következtében az önsegélyező szolgáltatások – különösen a beiskolázási támogatás, a lakáshitel törlesztés és a gyermekgondozási támogatás – 30%-os növekedést mutattak az előző évhez képest. Emellett az általános járóbeteg-ellátásokra (mint például: szakorvosi és labor vizsgálatok) fordított kiadások még ennél is jelentősebbek és megdöbbentőbbek, mert közel 70%-kal emelkedett 2024-hez viszonyítva. Viszont továbbra is kevéssé kihasznált az önsegélyező szolgáltatásokon belül az „idősgondozás támogatása”, pedig a pénztártag a közeli hozzátartozó intézményi gondozási díját is fedezhetné ebből (számla ellenében, havi díj alapján). Ez nemcsak egészségügyi, hanem jelentős szociális tehercsökkentő lehetőség is - mondták el lapunknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.

A Patikapénztár azt válaszolta lapunknak, hogy a trend nem változott: a költések összesen több mint 80%-át a gyógyszervásárlás és az egészségügyi ellátás teszi ki. Előbbire több mint 10%-kal költöttek többet idén a tagok, utóbbi esetében közel 9%-kal nőtt a ráfordítás 2025-ben 2024-hez képest. Ugyanakkor a legnagyobb növekedést a lakáshitel-támogatás és a tanévkezdési támogatás esetében látunk idén. A tagok idén közel 50%-kal fordítottak többet a törlesztési támogatásra, és közel 30%-kal bővült a tanévkezdésre igénybe vett támogatás összege. Szintén dinamikusan nő a csecsemő- és betegápolási cikkek, valamint a hallásjavító eszközök vásárlása.

Az Új Pillér tagjai már 2024-ben is többet költöttek egészségügyi ellátásra, mint gyógyszerre a pénztári megtakarításukból. A hangsúly áthelyeződését mutatja a szektor átlagához képest is magas egy főre eső költés: a 2025. első féléves adatok alapján közel 120 ezer forint volt az egy tagra eső szolgáltatási kiadás, ami 24,5%-os növekedés 2024 hasonló időszakához képest. 2025-ben a tendencia folytatódott. Az újpilléres szolgáltatási kiadásokból legnagyobb arányban az egészségügyi ellátások részesednek (36%), a gyógyszervásárlás 29%-kal a második legnépszerűbb szolgáltatás. A harmadik helyre közel 10%-os részesedéssel idén a lakáshitel-törlesztés futott be. A törlesztési támogatásra igénybe vett kifizetés összege 80%-kal nőtt meg 2024-hez képest. A bővülés különösen ősszel, a 180 napos türelmi idő eltörlését és az Otthon Start program elindulását követően vett lendületet. Szintén a júliusi törvénymódosítást követően ugrott meg a tanévkezdési támogatás igénybevétele. Itt december közepéig 50%-os a növekedés, de a digitális taneszközök elszámolhatósága miatt a karácsony tovább növelheti a szolgáltatás népszerűségét - írták.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A pénztár úgy látja, hogy a tagok egyáltalán nem használják ki a pénztáron keresztül igénybe vehető prevenciós szolgáltatásokat, holott 10% szja-visszatérítés is érvényesíthető a szűrővizsgálatokra. Ebben az esetben a befizetésre járó 20%-os adóvisszatérítésen felül a vizsgálat díjára további 10% érvényesíthető, ha orvosi javaslattal vagy egészségtervvel alátámasztja a pénztártag a prevenciós jelleget. Ezen kívül az egyéni tagok által kötött szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások növekedése is lassú, holott a pénztáron keresztül jóval kedvezőbb áron és feltételekkel érhetők el a csomagok, mint ha valaki egyénként szeretne biztosítást kötni közvetlenül a biztosítónál. Ugyanakkor a munkáltatói célzott támogatásból finanszírozott biztosítás népszerűsége évről évre nő. Az önsegélyező szolgáltatások közül az intézményi idősgondozás a legkevésbé keresett szolgáltatás. Talán kevesen tudják, hogy akár a pénztártag, akár a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje havi 28 500 forintot (a nyugdíjminimum összege) igényelhet a pénztárból, ha a közeli hozzátartozója gondozási, ápolási intézményben lakik és az ellátásért díjat fizet.

A Prémium pénztárnál megmaradt az általános %-os megoszlása az általános felhasználásoknak (mint pl. a gyógyszervásárlásnak), érdemben nem változott az összetétel. Kisebb az igény gyógytorna, gyógymasszázs szolgáltatásra és egyes önsegélyező szolgáltatásokra (mint a GYED vagy GYED kiegészítése) - közölték lapunkkal.

A leggyakoribb felhasználási területek a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatai szerint ugyancsak továbbra is a gyógyszerek, gyógyszertári készítmények, egészségügyi szolgáltatások, szemüveg, fogászati kezelés – ezek igénybevétele nőtt jobban. Ezen kívül idén júliustól (a 180 napos időkorlát megszűnésével) jelentősen emelkedtek az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó igénybevételek, például a beiskolázási támogatás, a szülési segély és a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés elszámolása esetében (az utóbbinál a havonta beadott új igények száma közel a duplájára emelkedett).

EZ IS ÉRDEKELHET Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.

A legnagyobb arányú a növekedés a ráfordított összegek tekintetében idén biztosan az önsegélyező szolgáltatásoknál volt a Generalinál: kiemelkedik közülük a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés, illetve a beiskolázási és a felsőoktatási támogatás elszámolása. De folyamatosan növekszik például a gluténmentes élelmiszerek elszámolása is. A pénztár ugyanakkor kiemelte, hogy sokan nem tudják: a mindennapokban kifejezetten gyakran használt hétköznapi termékek széles köre elszámolható a pénztárban. Ilyenek például: a baba és csecsemőápolási cikkek, a pelenka; vagy gondolhatunk itt például a női higiéniára is, mint a tampon, intimbetétek, tisztasági betétek; vagy akár a bizonyos funkciókkal ellátott okosórák. Önsegélyező szolgáltatások körében „beiskolázási támogatásként” gyermekenként elszámolható a gyermekruha, taneszköz vagy akár a digitális taneszköz (laptop) is.

Az Allianznál leginkább az jellemző, hogy a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítésére, helyettesítésére, illetve a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának támogatására fordítják a pénztártagok a megtakarításukat. "A 2025. július 1-jétől hatályba lépett, az önsegélyező szolgáltatásokra fordítható egyenleg várakozási idejének – befizetéstől számított 180 nap – eltörlését követően a lakáscélú-, illetve a beiskolázási támogatásként igényelt szolgáltatások darabszáma és a kifizetett szolgáltatások összege nőtt" - mondta el Marusinecz Tamás ügyvezető igazgató. Arra is kitért, hogy az 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.) 51/E. § (5) bekezdésében felsorolt prevenciós szolgáltatásként elszámolható szűrővizsgálatok (pl. emlőrákszűrés, vastagbélrákszűrés) azok, melyek kevésbé köztudottak a pénztártagok számára.

Az említett jogszabályban felsorolt és arra hivatkozva igénybe vett szűrővizsgálat után 10% adójóváírás vehető igénybe

- hívta fel a figyelmet.

Az OTP Egészségpénztár tagjai továbbra is elsősorban gyógyszerre, fogorvosi ellátásra és optikai cikkekre használják a megtakarításukat. 2025-ben közel 13 milliárd forintot fordítottak a tagok gyógyszerre - közölték lapunkkal.

Sokan lépnek be nyugdíjpénztárba is

Ugyan előfordult már, hogy több tagot számláltak a nyugdíjpénztárak néhány tízezernyi fővel, ez az egymilliós taglétszámállandónak látszik: minden évben a megszüntetett, kifizetett szerződések helyébe legalább annyi új tag érkezik. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a maximális adójóváírás ugyancsak 750 ezer forint éves befizetéssel érhető el, hiszen a limit évi 150 ezer forint. Arra azonban érdemes figyelni, hogy együttesen egészségpénztári és nyugdíjpénztári megtakarítások esetében 280 ezer forint a maximálisan jóváírható adóösszeg.

Még van idő teljesíteni befizetéseket év végéig, bár már nem sok nap maradt hátra. A rendszeres, havonta félretett összegeken túl az önkéntes nyugdíjpénztárba is fizethetünk be plusz egyszeri összegeket is, ha sikerült megtakarítani év végéig és még nem találtunk jó helyet a spórolt pénznek.

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 2025-ben a taglétszám 3 százalékkal, míg ezen belül az aktív, fizető tagok száma 4 százalékkal emelkedett. A tagdíjbevétel az első három negyedévben 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát. A lakáscélú felhasználás lehetőségével a tagság kevesebb mint 5 százaléka élt 2025-ben - árulták el lapunk kérdésére.

A Prémium Nyugdíjpénztárnál idén 70%-kal nőtt a belépők száma, több, mint 1200 új csatlakozót várnak 2026-ra, de ezzel a pénztár taglétszáma stabil marad. Az egyéni befizetések 8 százalékkal, a munkáltatói befizetések 11 százalékkal nőttek. A 2025-ben bevezetett új, lakáscélú felhasználással kapcsán azt közölték a Pénzcentrummal: 2000 igény érkezett be összesen 3,5 milliárd forint értékben, ami messze elmarad a kormányzat előrejelzésétől. A tagság ragaszkodik a nyugdíjcélhoz - írták.

Az aktív tagok száma a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárban nem nőtt az idei évben – számuk nagyjából megegyezik az előző év hasonló időszakával. A tagdíjfizetés viszont jelentősen, kb. 10%-kal nőtt idén a Generalinál. A lakáscélú felhasználás kapcsán elmondták lapunknak: a tervezett éves pénzkivonás kb. 50%-a valósult meg az első 3 negyedévben, az utolsó negyedévben nem lehet egyelőre megjósolni, hogy az új a 3%-os hitel mennyire fogja az év végi igénybevételt növelni. Egyelőre mérsékelt igényszám növekedés látszik - közölték.

Marusinecz Tamás, Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgató lapunknak elmondta: az elmúlt év során az aktív tagok aránya nagyságrendileg nem változott, a korábbi évekhez hasonlóan alakul. Ezen érték szignifikánsan nem tér el a nyugdíjpénztári szektor nagyobb piaci szereplőinek értékétől. Az előző év azonos időszakához képest 2025. év eddigi időszakában a munkáltatói és az egyéni tagdíjak vonatkozásában is jelentősebb, az inflációt meghaladó mértékű tagdíj befizetés növekedés volt tapasztalható - közölte lapunkkal, hozzátéve: a pénztári befizetési szokások jellemzője, hogy az adókedvezmény optimalizálás érdekében a tagok év végén teljesítenek nagyobb összegű befizetéseket, kiemelkedően december hónapban. A teljes évre vonatkozó tagdíjfizetés növekedés vizsgálata ezért a decemberi befizetések figyelembevételével, a teljes évzárást követően végezhető el.

Az év eddigi időszakában (januártól novemberig) elmondható, hogy az év eleji, szektor szintű várakozások alatt maradt az igénylések száma. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása 2025 első félévében nagyrészt még a lakásvásárlásra, hiteltörlesztésre koncentrálódott. Az I. negyedévben az igények közel 80%-a, míg a II. negyedévben már csak az 50%-a lakásvásárlási/hiteltörlesztési felhasználási céllal került benyújtásra. 2025 második felében fordulat következett be, és a III. negyedévben az igények közel 70%-án már korszerűsítési/felújítási célt jelöltek meg a pénztártagok

- mondta el Marusinecz Tamás, aki lapunkkal megosztotta azt is: a IV. negyedév első két hónapjának adatai alapján a korszerűsítési/felújítási célok némileg csökkentek (60%). A lakáscélú felhasználás lehetősége 2025.12.31-el lezárul, ezért decemberben a korábbi hónapokéhoz képest nagyobb tagi aktivitásra és a megnövekedő igényszámok kezelésére készítették fel a Pénztár munkaszervezetét.

Az OTP Nyugdíjpénztárhoz 2025. január 1. és november 30. között 23 ezer új tag csatlakozott. Az új belépők közel 40%-a 16–34 éves korosztályból érkezett, ami jól mutatja, hogy a fiatalabb generáció körében erősödik a pénzügyi tudatosság és magabiztosság - közölték lapunkkal. 2025. novemberéig az OTP Nyugdíjpénztár vagyona 525,6 milliárd forint, amely 2024 teljes évéhez viszonyítva közel 8%-kal több. 2025 december elejéig összesen 24 milliárd forint értékben érkezett igénylés a pénztárhoz, közel 12 000 benyújtott kérelemmel: a pénztár minden kifizetési kérelmet a jogszabályban foglaltak alapján teljesített.