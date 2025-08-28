2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belső Home Office Laptop számítógép az asztalnál
HRCENTRUM

Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás

Szopkó Zsófia
2025. augusztus 28. 05:34

A járvány nyomán általánossá vált home office mára a munkavállalók egyik legfontosabb elvárása lett: sokan már az állásinterjú első perceiben rákérdeznek a lehetőségre, és a szellemi munkakörökben sokszor legalább akkora súllyal esik latba, mint a fizetés. Ugyanakkor a cégek egy része recessziós nyomásra szűkíti a távoli munkát, mások pedig épp a megtartás és a toborzás erősítése érdekében bővítik azt. A kérdés immár nem az, hogy van-e létjogosultsága a hibrid modellnek, hanem az, hogyan lehet úgy fenntartani, hogy egyszerre támogassa a munkavállalói elégedettséget, a lojalitást és a szervezeti hatékonyságot.

A világjárvány alapjaiban formálta át a munkavégzésről alkotott elképzeléseinket. Ami korábban sok vállalatnál kivételes kedvezménynek számított, az néhány év alatt alapelvárássá vált: a home office és a hibrid munkarend mára a munkavállalói igények és a munkáltatói stratégiák szerves részévé vált. Ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több cég kezdte újragondolni, mennyire és milyen formában éri meg fenntartani ezt a gyakorlatot. A kérdés korántsem egyszerű: a rugalmasság előnyeit a költséghatékonyság, az együttműködés és a szervezeti kultúra kihívásai ellensúlyozzák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a home office kérdése immár nem csupán logisztikai vagy HR-döntés, hanem stratégiai tényező. A munkavállalói lojalitás, a toborzási versenyelőny, a vezetői szerepek átalakulása és a teljesítménymérés módszerei mind ebben a keretben nyernek új értelmet.

Kapcsolódó cikkeink:

Munkavállalói elégedettség és lojalitás

Az egyik legfontosabb szempont, hogy a munkavállalók mennyire ragaszkodnak a home office lehetőségéhez. Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója szerint a dolgozók a kiharcolt előnyöket nem szívesen engedik el, és sok állásinterjún a legelső kérdések között szerepel a HO lehetősége.

Azok a munkakörök azonban, ahol ez nem megvalósítható, feszültséget kelthetnek a szervezeten belül, és csökkenthetik az adott pozíció vonzerejét

– fejtette ki Nógrádi József. Ezzel párhuzamosan a Humán Centrum Kft. tapasztalatai is azt mutatják, hogy a hibrid munkavégzés hosszú távon növeli a munkavállalói elégedettséget és elköteleződést. „A rugalmas munkavégzés ma már nem extra kedvezmény, hanem a munkáltatói márka és a megtartási stratégia egyik alapköve” – mondta el Dénes Rajmund Roland, a cég vezetője. Azonban fontos látni, kiemelni, hogy

munkavállalói oldalról egyértelműen pozitív hatásai vannak a hibrid munkavégzésnek és a home office lehetőségnek.

Minél nagyobb szabadságot biztosít a munkáltató a munkavégzés helyében és idejében, annál magasabb bizalmat sugároz a munkavállalói felé. Ez növeli a megbecsültség érzését, és jelentősen hozzájárul a lojalitás fenntartásához vagy kialakításához. Megfigyelhető tendencia, hogy ahol kiadják a „vissza az irodába” jelszót, ott megugrik az álláskeresők vagy legalábbis „nyitott szemmel járó” kollégák száma.

Nem mindenki vált munkahelyet, sokszor mérlegelés után végül a szigorítás ellenére is maradnak, de a lojalitásban történik ilyenkor egy törés

- hangsúlyozta Bodor Fruzsina, a Prohumán közvetítési üzletág vezetője. Tehát jól látható, hogy a munkaerőpiacon a home office lehetősége sok esetben versenyelőnyt jelent. Nógrádi szerint különösen azok számára kritikus, akik élethelyzetükből adódóan csak így tudnak dolgozni:

számukra a HO hiánya a piacról való kiszorulást is jelentheti. Másoknál inkább kényelmi kérdés, ám a választás során számottevő szempont lehet.

Dénes Rajmund Roland rámutatott, hogy bizonyos iparágakban, például az IT, a pénzügy vagy a marketing területén a rugalmas munkavégzés már alapelvárás, nem plusz juttatás. „Egyre több tapasztalt szakember is tudatosan keresi azokat a munkáltatókat, akik nem ragaszkodnak a merev keretekhez” – tette hozzá. Bodor Fruzsina is megerősítette, hogy "egyértelműen versenyelőnynek látjuk ezt a piacon. A legnagyobb home office arányt továbbra is az IT szakemberek igénylik, de a szellemi munkavégzés minden területén erősödik ez az elvárás. Kivételt ez alól csak a kifejezetten gyártásközeli, helyhez kötött mérnöki, műszaki pozíciók jelentenek. A bérezés után a home office és rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont a jelöltek szemében, jellemzően már az első körös előszűrő beszélgetésen rákérdeznek, és ha nem megfelelő választ kapnak, nem lépnek tovább az interjúfázisba."

Kapcsolódó cikkeink:

Teljesítmény és mérhetőség

A home office egyik visszatérő kritikája, hogy nehezebb mérni a munkavállalók teljesítményét. Azonban az általunk megkérdezett szakértők hangsúlyozták, hogy ma már számos objektív módszer áll rendelkezésre. Ilyenek például a projektleadási határidők, a KPI-ok, a 360 fokos értékelés vagy az ügyfélelégedettségi mutatók. „Bizonyos platformok riportálják a dolgozói aktivitást és eredményességet, természetesen a munkavállalók hozzájárulásával” – magyarázta Nógrádi József. Dénes Rajmund Roland pedig hozzátette,

a tapasztalatok szerint a rugalmas munkavégzés sok esetben kifejezetten segíti a koncentrációt és növeli a felelősségvállalást.

A tapasztalatok szerint tehát előnyben vannak azok a munkakörök és szervezetek, ahol a munkavégzés előre meghatározott teljesítménymutatók (KPI-ok) és vállalt szolgáltatási szintek (SLA-k) alapján zajlik, így objektívan nyomon követhető az előrehaladás a munkában.

Azt gondolom, minden munkakörhöz ki lehet alakítani mérőszámokat, ha átgondoljuk, hogy mi az adott munkakör pontos célja, mik a legfontosabb elérendő eredmények, és ezeket milyen határidőn belül kell teljesíteni

- mondta el tapasztalatait Bodor Fruzsina, majd aláhúzta, hogy "ez természetesen jelentősebb szervezeti változást igényel, főleg a kkv-k életében, ami nem csak a HR-t, hanem a szakmai területeket is érinti. Ám ha egyszer meglépik, akkor az így szabályozott munkakörök nem csak a home office kérdésben jelentenek majd előnyt, hanem általánosságban is harmonikusabbá tehetik a munkát. Az eredményeket pedig hosszú távon érdemes mérni, egy-egy nap összehasonlításából nem vonhatóak le messzemenő tanulságok."

Óriási tévhit dőlt meg a kiégésről: rengeteg magyar dolgozó élete válhat pokollá, ha erre nem figyelnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási tévhit dőlt meg a kiégésről: rengeteg magyar dolgozó élete válhat pokollá, ha erre nem figyelnek
Az egykori banki felsővezető szerint a kiégés nem csupán munkahelyi probléma, hanem teljes embert érintő fizikai, mentális és érzelmi kimerülés.

A munkáltatói kihívások

A hibrid modell fenntartása ugyanakkor komoly kihívásokkal jár. Nógrádi szerint a legnagyobb gondot az elköteleződés és a lojalitás gyengülése jelenti, véleménye szerint "a személyes interakciók hiányában a dolgozók könnyebben eltávolodnak egymástól és a vállalattól. Emellett sokan nem tudják jól kezelni az otthoni munkavégzés szabályait, vagy nem rendelkeznek megfelelő munkakörülményekkel." Bodor Fruzsina emellett bevezetett egy új szempontot, nevezetesen, hogy

korábban jellemzően az adatbiztonságot tekintették a legnagyobb kihívásnak a cégek, de a COVID nyomán a legtöbb szervezet ezt részben vagy egészben megoldotta. Kivételt talán azok a magasan szabályozott területek jelentenek, ahol még kritikusabb ez a téma, például a fintech. Az elmúlt év „vissza az irodába” hullámában már a csapatszellem és az együttműködés fenntartását nevezik meg fő kihívásként a szigorítás mellett döntő szervezetek

- kezdte a szakértő.  A hibrid munkavégzés sikeréhez a legfontosabb tényező, hogy a munkáltató ne azt várja el az előírt irodai napoktól, hogy azok pontosan úgy telnek, mint régen, amikor még minden nap bejártak a kollégák. Ha valaki heti 1-2 napot tölt benn, akkor azt jellemzően kapcsolatépítésre, csapatépítésre használja fel,

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

a munkavégzés „érdemi” része továbbra is otthonról történik.

Így lehet fenntartani a csapatszellemet – adjunk teret a kollégáknak a kapcsolódásra, ne akarjuk szigorúan beosztani az idejüket az irodai napokon! A csapatszellem szempontjából nem az együtt töltött idő mennyisége, hanem a minősége a fontos. Ha a kollégák nem nyűgként tekintenek a bejárásra, boldogabban fognak belépni az ajtón, ezzel alulról, organikusan építik a pozitív munkakörnyezetet. Egy hibrid modellben működő csapat vezetőjének a legpozitívabb visszajelzés, ha a kollégák saját döntésükből egyre több időt töltenek el az irodában – ilyenre is sok példát látni. Dénes Rajmund Roland ehhez hozzátette, hogy a csapatszellem és az információáramlás is sérülhet, ha nincsenek tudatosan kialakított mechanizmusok.

Rendszeres, strukturált online megbeszélések, átlátható projektmenedzsment eszközök és világos IT-protokollok segíthetnek ezen a területen

– fejtette ki. Mindezek ellenére azonban az látni, hogy az elmúlt időszakban a trend vegyes képet mutat azt illetően, hogy szűkül vagy bővül-e a home office/hibrid munkavégzést biztosító munkahelyek aránya. Nógrádi szerint sok cég a recesszió miatt költségcsökkentésből és hatékonysági szempontokból szűkíti a home office lehetőségeit.

Komoly érv még a dolgozói elköteleződés és a kohézió erősítésének szükségessége

– mondta. Más vállalatok viszont éppen az irodahelyiségek optimalizálása és a munkavállalói elégedettség javítása érdekében bővítik a távmunkát. Dénes Rajmund Roland szerint a hosszú távú irány inkább a hibrid modellek felé mutat: a cégek igyekeznek megtalálni az egyensúlyt a rugalmasság és a működési hatékonyság között. Bodor Fruzsina szakvéleményében elmondta, hogy

érzékeljük a trendet, hogy szűkülnek a home office lehetőségek, de nem óriási mértékben. Ha egy nagyvállalat a szigorítás mellett dönt, annak híre megy, és ilyenkor akadhat pár követője, de a nagy átlag nem ez, sokkal jellemzőbb a home office napok szinten tartása.

A szűkítés mellett felhozott fő érv a csapatszellem és együttműködés javítása, de sok esetben praktikus okok szólnak mellette, például az üres irodák fenntartási költségei. Emellett a jelenlegi gazdasági helyzetben sok cég küzd azzal, hogy az üzleti tervek nem vagy csak nehezen teljesülnek. Ilyenkor természetes vezetői reakció, hogy valamin változtatni kell, akár visszatérni olyan megoldásokhoz, amik korábban működtek. Ilyen lehet, hogy jöjjenek vissza a kollégák az irodába.

A bővítés vagy szinten tartás mellett jellemzően azok a vállalatok döntenek, akiknél aktív toborzás zajlik, hiszen a hibrid munkavégzés továbbra is hatalmas versenyelőny a toborzás során.

Sok szervezetnek kifejezetten bejött a hibrid munkavégzés, a vezetők is berendezkedtek rá, megtanulták az elmúlt években, hogy hogyan tudnak csapatokat vezetni hibrid modellben. Esetleg kisebb irodába költöztek, egyszerre csökkentve a költségeket és növelve a produktivitást, illetve lojalitást- értettek egyet a szakértők a kérdésben. 

Kapcsolódó cikkeink:

Vezetői szerepek átalakulása

A hibrid munkavégzés nemcsak a munkavállalók mindennapjait, hanem a vezetői szerepeket is gyökeresen átalakította. Nógrádi József úgy látja, hogy a vezetők sokszor pusztán adatok alapján kénytelenek dönteni, ami háttérbe szoríthatja a humán szempontokat. Ezzel szemben Dénes Rajmund Roland szerint a sikeres vezetők a bizalmon alapuló irányítást, az önállóság támogatását és a rendszeres visszajelzést helyezik előtérbe.

A klasszikus, jelenléten alapuló kontroll ma már kevésbé működik hatékonyan, az eredmények és a mérhető célok kerültek a középpontba

– hangsúlyozta. A hibrid munkavégzést mindenkinek tanulnia kellett és kell is, de a nehezebb utat a vezetőknek kellett bejárniuk. 2020-ban onnan indultunk, hogy az IT és a kreatív pozíciók kivételével mindenki az irodából dolgozik, és az számított jó munkaerőnek, aki minél több munkaórát töltött benn.

A vezetők többségének át kellett alakítania az értékrendjét, meg kellett tanulnia, hogyan tartsa fenn a bizalmat a munkavállalók iránt úgy, hogy nem látja őket a nap minden munkaórájában. A legtöbb tanulás a mikromenedzselő vezetőkre várt, hiszen nehéz – bár nem lehetetlen – minden munkafolyamatot lépésről lépésre lekövetni otthoni munkavégzés esetén. Sok vezető érezhette, hogy a csapata hirtelen távolabb került tőle, nem tudta úgy a kapcsolatot fenntartani, mint korábban, amikor minden reggel tudott pár szót váltani a csapattagjaival

- vlekedett Bodor Fruzsina a kérdésben. Majd hozzátette, hogy "ami viszont ennek pozitív hozadéka, hogy a négyszemközti megbeszélések, teljesítményértékelések tartalmasabbá, szervezettebbé váltak. Ha nincs lehetőség a napi „small talkra”, amit sajnos sok vezető úgy értékelt, hogy ezzel meg is van az 1:1-es beszélgetés, az oda vezethet, hogy amikor viszont van lehetőség közvetlenül kapcsolódni, azt mélyebb, minőségibb tartalommal töltik fel." A home office és a hibrid munkavégzés tehát nem tűnik el, de nem is lesz mindenhol korlátlan. A cégeknek egyensúlyt kell találniuk a rugalmasság és a hatékonyság között, miközben szem előtt tartják a munkavállalói igényeket és a vállalati kultúra fenntartását.

A jövő valószínűleg nem a teljes home office vagy a kizárólag irodai jelenlét felé mutat, hanem egy hibrid, rugalmas modell irányába, amely iparágonként és cégenként eltérően valósul meg. Aki ebben tudatosan és következetesen alakít ki stratégiát, az nemcsak a jelen kihívásait kezeli sikeresen, hanem hosszú távon is versenyelőnyre tehet szert.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #home office #iroda #otthoni munkavégzés #szakértők #hibrid munkavégzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:34
22:04
21:28
21:20
21:01
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.08.27 14:25
Fibermaxxing: emésztési zavarokat okozhat a legújabb diétás trend
Valóban a fibermaxxing, a rostokban extrémen gazdag étrend lenne a csodaszer az egészséges emésztés...
laskainelli  |  2025.08.22 20:17
Az intimitás újraélesztése
Gyakran hallani, hogy a kapcsolat elején minden olyan természetes. A vágy, a figyelem, az ölelés, a...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 28. csütörtök
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2
3 hete
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
3
3 hete
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
4
2 hónapja
Ő maga mondta el: ezeket a munkákat veszi el elsőként a mesterséges intelligencia, pár év is elég
5
3 hete
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 21:28
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 35. hét nyerőszámai és nyertesei
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:59
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 18:34
A lengyelek megcsinálták: őrület, mennyi termett náluk ebből a gyümölcsből