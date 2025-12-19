Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
Magyarország egyes részein 25 százalék az esélye az ünnepi hóesésnek, nagyobb valószínűséggel az északi országrészekben lehet ilyesmire számítani - írja az Infostart a Maven és a The World in Maps térképe alapján. A karácsonyi havazás jelenleg becsült valószínűsége szerint még az osztrákok is kimaradhatnak az ünnepi hóesésből. Az sem meglepetés, hogy a legnagyobb esély havazásra Észak- és Északkelet-Európában mutatkozik, ahol a telek általában hidegebbek.
Közép-Európában mérsékelt az esélye a havazásnak, és sok múlik a rövid távú, karácsony előtti időjárástól - írja a lap. Hamarosan itt a téli napforduló napja, eddig a napig folyamatosan rövidültek eddig a nappalok, és ezután fognak csak hosszabbodni. Ez azt jelenti, hogy egy sötétebb időszak következik, és kezdődik a csillagászati tél. Nem véletlen ennek a napnak a környékére kerültek az év végi ünnepek szerte a világban: fontos fordulópontot jelentenek az évben. Az pedig mindig kérdés, lesz-e fehér karácsony.
A HungaroMet országos jövő heti előrejelzése szerint december 24-én többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás lesz a levegő. Északkelet felé haladva nő a szakadozás esélye. Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható eső. Az északkeleti, keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
December 25-re azt vetíti előre a meteorológiai portál, hogy többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan várható eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
Ezek alapján még nem biztos, hogy fog-e esni a hó karácsonykor. Minden évben érdemes azonban arra készülni, hogy eshet a hó: erre készítsük fel otthonunkat és autónkat. Előbb-utóbb valószínűleg úgyis megérkezik a havazás, ha nem is épp karácsonyra, és később sem árt felkészültnek lenni, nem csak az ünnepek alatt.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége ezekben a városokban.
Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak.
10+1 hagyományos ünnepi sütemény: elronthatatlan karácsonyi süti receptek a fa alá - Ezekkel biztos a siker
Karácsonyi sütemények az ünnepekre: ezek a legjobb karácsonyi receptek, így készülnek a legfinomabb karácsonyi sütik, köztük karácsonyi sütés nélküli sütik és karácsonyi aprósütik.
Elképesztő, mennyiért kelt el Magyarország egyik legdrágább ingatlana 2025-ben: ilyen villákat vesz a magyar elit
Idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start Program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közölte, hogy két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat.
Most bárki szomszédja lehet a miniszterelnöknek, ugyanis eladó egy 170 négyzetméter alapterületű ingatlan a Cinege úton.
Az Otthon Start Program jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac hagyományos árviszonyait, különösen a panellakások és az új építésű ingatlanok között.
Az év első hónapjaiban még egyértelműen a befektetők diktálták az ütemet a lakáspiacon, akik között a kisebb alapterületű, gyorsan kiadható lakásokért folyt a legnagyobb verseny.
Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.
A kovász készítés és a barátságkenyér recept sem bonyolult, remek ajándék lehet idén karácsonyra. És nem is kerül sokba.
Ha te is mindig megleped a szeretteid egy üzenettel, akkor most adunk néhány ötletet, mit érdemes a képeslapokra, SMS-be vagy épp messenger üzenetben megírni.
A klímaváltozás hatásai már nem fordíthatók vissza emberi beavatkozással Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén tapasztalható vízhiány esetében - figyelmeztet egy professzor.
Rekordra kapcsolt a lakáshitelezés, miközben kifulladt az őszi adásvételi lendület.
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.
Budapesten csak mérsékelt áremelkedés látszik, a vidéki nagyvárosokban ugyanakkor jóval dinamikusabb volt a drágulás.
Az Otthon Start miatt több alpiacon korábban soha nem látott szintre esett vissza az alku tere.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.