Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 19. 09:45

Magyarország egyes részein 25 százalék az esélye az ünnepi hóesésnek, nagyobb valószínűséggel az északi országrészekben lehet ilyesmire számítani - írja az Infostart a Maven és a The World in Maps térképe alapján. A karácsonyi havazás jelenleg becsült valószínűsége szerint még az osztrákok is kimaradhatnak az ünnepi hóesésből. Az sem meglepetés, hogy a legnagyobb esély havazásra Észak- és Északkelet-Európában mutatkozik, ahol a telek általában hidegebbek. 

Közép-Európában mérsékelt az esélye a havazásnak, és sok múlik a rövid távú, karácsony előtti időjárástól - írja a lap. Hamarosan itt a téli napforduló napja, eddig a napig folyamatosan rövidültek eddig a nappalok, és ezután fognak csak hosszabbodni. Ez azt jelenti, hogy egy sötétebb időszak következik, és kezdődik a csillagászati tél. Nem véletlen ennek a napnak a környékére kerültek az év végi ünnepek szerte a világban: fontos fordulópontot jelentenek az évben. Az pedig mindig kérdés, lesz-e fehér karácsony

A HungaroMet országos jövő heti előrejelzése szerint december 24-én többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás lesz a levegő. Északkelet felé haladva nő a szakadozás esélye. Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható eső. Az északkeleti, keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

December 25-re azt vetíti előre a meteorológiai portál, hogy többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan várható eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. 

Ezek alapján még nem biztos, hogy fog-e esni a hó karácsonykor. Minden évben érdemes azonban arra készülni, hogy eshet a hó: erre készítsük fel otthonunkat és autónkat. Előbb-utóbb valószínűleg úgyis megérkezik a havazás, ha nem is épp karácsonyra, és később sem árt felkészültnek lenni, nem csak az ünnepek alatt.

#otthon #karacsony #havazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #tél #hó #hóesés #időjárás előrejelzés #hóhelyzet #hó előrejelzés

