2025. december 15. hétfő Valér
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Vásárlás

A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)

PR
2025. december 15. 05:00

Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek. Az Ecofamily éppen ilyen. Több mint két évtizede stabil pont a magyar kiskereskedelmi szektorban különleges szemléletével és folyamatos fejlődésével.

A több mint 20 éves múltra visszatekintő Ecofamily országos üzlethálózatként megőrizte alapvető küldetését: szívközpontú munkatársi és vásárlói közösséget építeni, alakítani és megtartani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emberközeli filozófia, amely országos bolthálózattá vált

A vállalkozás története Ajkán indult, ahol egy testvérpár elhivatottsága és jövőképe teremtette meg az Ecofamily alapjait. A kezdetektől fogva olyan univerzális emberi értékek, mint a szeretet, az öröm és a hála jelentik vállalati alapértékeiket. Ezen értékek valódi belső iránytűként hatják át mindennapi működésüket. 

A szervezet célja, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol a dolgozók és a vásárlók egyaránt biztonságban, megbecsülve és támogatva érzik magukat.  Az elmúlt húsz év fejlődését is ez a szándék inspirálta.

Minőségi termékek pénztárcabarát árakon

Az Ecofamily termékpalettája folyamatosan bővül, hogy lépést tartson a modern fogyasztói elvárásokkal. A hagyományos drogériai és élelmiszertermékek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vegán, bio és speciális étrendhez kapcsolódó termékek is.

A versenyképes árak és széles választék mögött több mint 1500 munkatárs áll, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy biztosítsák a magas színvonalú vásárlói élményt.

69 üzlet és modern webshop: az Ecofamily terjeszkedése

Ma már országszerte 69 Ecofamily üzlet várja a vásárlókat, a fizikai üzletek mellett pedig az online értékesítés is egyre fontosabb szerepet tölt be. A vállalat célja, hogy a digitális jelenlét fejlesztésével még könnyebbé és gyorsabbá tegye a vásárlást.

A folyamatosan változó vásárlói szokásokhoz igazodva innovatív megoldásokat vezetnek be, hogy az online és offline élmény egyaránt gördülékeny és élvezetes legyen.

Értékteremtés szeretettel teli szakértelemmel

Az Ecofamily hitvallása, hogy a kereskedelem nem csupán a vásárlásról szól: valódi érték akkor jön létre, amikor a teljes szervezetet a szívből végzett munka, az egymásra figyelés és a szakértelem hatja át. Ez az emberségesen professzionális szemlélet teszi különlegessé az Ecofamilyt.

Tudatosság és fenntarthatóság a mindennapokban

A vállalat nagy hangsúlyt helyez a környezet- és egészségtudatos termékekre: bio- és vegán élelmiszerek, glutén- és laktózmentes termékek, továbbá natúrkozmetikumok és környezetbarát tisztítószerek egyre nagyobb választékát kínálja.

A fenntarthatóság üzenete hívta életre a megújult arculatot is, amely letisztult, zöld elemekkel hangsúlyozza az Ecofamily elkötelezettségét a tudatos életmód iránt.

Az Ecofamily története több szempontból is példaértékű: hogyan valósulhat meg egy családi álomból egy több száz embert foglalkoztató, országos szinten ismert és elismert üzlethálózat. Ezen túlmenően pedig hogyan tud az Ecofamily stabil jelenlétével és értékalapú működésével hozzájárulni a hazai kereskedelem fejlődéséhez. A jövő pedig a folyamatos innovációk mellett a közösségépítésé és a vásárlói élmény új szintre emeléséé.

(x)
#vásárlás #webshop #online vásárlás #ecofamily

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 14.
Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben
2025. december 14.
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Óriási fenyőakciót hirdetett az OBI: ennyiért adja a karácsonyfát 2025-ben a barkácslánc
5
1 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 19:05
Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 17:59
Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!
Agrárszektor  |  2025. december 14. 20:01
Paduc, vágótok vagy szilvaorrú keszeg? Ezt most bárki eldönheti