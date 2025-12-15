A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)

Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek. Az Ecofamily éppen ilyen. Több mint két évtizede stabil pont a magyar kiskereskedelmi szektorban különleges szemléletével és folyamatos fejlődésével.
A több mint 20 éves múltra visszatekintő Ecofamily országos üzlethálózatként megőrizte alapvető küldetését: szívközpontú munkatársi és vásárlói közösséget építeni, alakítani és megtartani.
Emberközeli filozófia, amely országos bolthálózattá vált
A vállalkozás története Ajkán indult, ahol egy testvérpár elhivatottsága és jövőképe teremtette meg az Ecofamily alapjait. A kezdetektől fogva olyan univerzális emberi értékek, mint a szeretet, az öröm és a hála jelentik vállalati alapértékeiket. Ezen értékek valódi belső iránytűként hatják át mindennapi működésüket.
A szervezet célja, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol a dolgozók és a vásárlók egyaránt biztonságban, megbecsülve és támogatva érzik magukat. Az elmúlt húsz év fejlődését is ez a szándék inspirálta.
Minőségi termékek pénztárcabarát árakon
Az Ecofamily termékpalettája folyamatosan bővül, hogy lépést tartson a modern fogyasztói elvárásokkal. A hagyományos drogériai és élelmiszertermékek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vegán, bio és speciális étrendhez kapcsolódó termékek is.
A versenyképes árak és széles választék mögött több mint 1500 munkatárs áll, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy biztosítsák a magas színvonalú vásárlói élményt.
69 üzlet és modern webshop: az Ecofamily terjeszkedése
Ma már országszerte 69 Ecofamily üzlet várja a vásárlókat, a fizikai üzletek mellett pedig az online értékesítés is egyre fontosabb szerepet tölt be. A vállalat célja, hogy a digitális jelenlét fejlesztésével még könnyebbé és gyorsabbá tegye a vásárlást.
A folyamatosan változó vásárlói szokásokhoz igazodva innovatív megoldásokat vezetnek be, hogy az online és offline élmény egyaránt gördülékeny és élvezetes legyen.
Értékteremtés szeretettel teli szakértelemmel
Az Ecofamily hitvallása, hogy a kereskedelem nem csupán a vásárlásról szól: valódi érték akkor jön létre, amikor a teljes szervezetet a szívből végzett munka, az egymásra figyelés és a szakértelem hatja át. Ez az emberségesen professzionális szemlélet teszi különlegessé az Ecofamilyt.
Tudatosság és fenntarthatóság a mindennapokban
A vállalat nagy hangsúlyt helyez a környezet- és egészségtudatos termékekre: bio- és vegán élelmiszerek, glutén- és laktózmentes termékek, továbbá natúrkozmetikumok és környezetbarát tisztítószerek egyre nagyobb választékát kínálja.
A fenntarthatóság üzenete hívta életre a megújult arculatot is, amely letisztult, zöld elemekkel hangsúlyozza az Ecofamily elkötelezettségét a tudatos életmód iránt.
Az Ecofamily története több szempontból is példaértékű: hogyan valósulhat meg egy családi álomból egy több száz embert foglalkoztató, országos szinten ismert és elismert üzlethálózat. Ezen túlmenően pedig hogyan tud az Ecofamily stabil jelenlétével és értékalapú működésével hozzájárulni a hazai kereskedelem fejlődéséhez. A jövő pedig a folyamatos innovációk mellett a közösségépítésé és a vásárlói élmény új szintre emeléséé.
