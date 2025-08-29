Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni

Miközben egyre több szakértő és technológiai guru – köztük Bill Gates – azzal riogat, hogy a mesterséges intelligencia a következő tíz évben a munkák döntő többségét kiválthatja, Rab Árpád jövőkutató szerint a valóság árnyaltabb. Az AI valóban átvesz rengeteg rutinfeladatot, de nem a robotok veszik majd el az emberek munkáját, hanem azok kerülnek hátrányba, akik nem tanulják meg használni az új eszközöket. Az előttünk álló évtized tétje így nem az, hogy lesz-e munkánk, hanem az, hogy képesek leszünk-e alkalmazkodni egy teljesen új értékrendhez, ahol a kreativitás, az empátia és a valódi szakértelem számít majd igazán. Összeszedtünk most sok olyan szakmát, ami eléggé mesterséges intelligencia biztosnak tűnik, de felmutatunk néhány olyat is, ahol azért lehet manapság félnivalója a munkavállalónak.

Miközben a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése egyre több munkahelyet alakít át vagy szüntet meg, vannak olyan területek, ahol az emberek munkája egyelőre pótolhatatlan. A kutatások szerint az úgynevezett „public-facing” állások, vagyis azok, amelyek közvetlen emberi kapcsolatot igényelnek – például a mentőtisztek vagy az egészségügyi szociális munkások – szinte teljesen védettek az automatizációtól.

Ugyanez igaz a vezetői, menedzsment jellegű munkakörökre, ahol a döntéshozatal, a felelősségvállalás és a csapatirányítás összetettsége miatt az AI még jó ideig nem jelent valós alternatívát.

De nemcsak a fehérgallérosok lehetnek nyugodtabbak: a kézműves, fizikai szakmák, például az építőiparban vagy karbantartásban dolgozók is jóval kisebb kockázattal néznek szembe. Ezek a feladatok ugyanis egyszerre igényelnek fizikai jelenlétet, helyszíni döntéshozatalt és kreatív problémamegoldást – olyan kombinációt, amelyet az algoritmusok nehezen tudnak lekövetni.

Azért még ők is biztonságban lehetnek

A kutatásból kiindulva jól látható, hogy jelen pillanatban az igazi, emberi kapcsolatokra épülő szakmákban kevéssé elképzelhető a mesterséges intelligencia jelenlegi, tömeges elterjedése. És mivel tudjuk azt, hogy bár a robotika már a napjainkra is elég szép eredményeket ért el, nagyon távol áll az emberi mozdulatok finomságának, tudatosságának leutánzásában.

Úgyhogy bőven akadnak a fentieken kívül még olyan szakmák, amik biztonságban lesznek, legalábbis egyelőre:

1. Emberi kapcsolatra épülő szakmák

Ezeknél a munka lényege a közvetlen interakció, empátia és helyzetfelismerés – olyan készségek, amelyeket az AI nem tud hitelesen pótolni.

sürgősségi egészségügyi szakemberek

óvodapedagógusok, tanárok, egyetemi oktatók

pszichológusok, pszichiáterek, tanácsadók

2. Menedzsment és vezetői pozíciók

A vezetés, döntéshozatal és stratégiai gondolkodás komplexitása miatt az automatizáció itt lassan halad.

projektmenedzserek, általános és operatív vezetők

egészségügyi és szociális intézmények vezetői

pénzügyi és kockázatkezelési vezetők

kereskedelmi és értékesítési vezetők

3. Fizikai és kézműves szakmák

Ahol a munka helyszíni jelenlétet, kézügyességet, rugalmasságot igényel, ott a robotok és AI egyelőre csak kiegészítő szerepet töltenek be.

építőipari szakmunkások (kőműves, ács, burkoló)

villanyszerelők, víz- és gázszerelők

karbantartók, javítószakemberek

gépkezelők, hegesztők

mezőgazdasági dolgozók, állattenyésztők

4. Kreatív és tartalomgyártó szakmák

Bár az AI képes szöveget, képet és zenét generálni, a valódi kreativitás és eredetiség még mindig emberfüggő. Ergo, valakinek még ha rendelkezésére is bármilyen AI-tool, mindig lesznek, akiknek használiuk kell azokat. Lehet, kevesebb ilyen szakemberre lesz szükség, de azokra biztonsan, akiknek a hozzáadott értéke a munkájuknak nagyobb.

írók, újságírók, szerkesztők

tervezők, művészek, építészek

marketing- és reklámszakemberek

oktatási és tréninganyag-fejlesztők

5. Szolgáltatói szektor „emberi arca”

Bizonyos munkákban a személyes jelenlét és a szolgáltatás minősége nélkülözhetetlen.

szakácsok, cukrászok

felszolgálók, pultosok

idegenvezetők, turisztikai szakemberek

dportedzők, személyi trénerek

rendőrök, tűzoltók, biztonsági szakemberek

De akkor kik munkája van leginkább veszélyben az AI miatt?

A mesterséges intelligencia villámgyors fejlődése elsősorban azokat a szakmákat alakítja át, ahol a feladatok ismétlődőek, szabályokhoz kötöttek és könnyen digitalizálhatók. Az algoritmusok ott tudják leggyorsabban kiváltani az emberi munkaerőt, ahol nincs szükség erős kreativitásra, empátiára vagy fizikai jelenlétre.

Ez nemcsak a klasszikus „irodai munkákra” igaz, hanem számos szolgáltatói és adminisztratív területre is, ahol az AI rövidebb idő alatt, kevesebb hibával és olcsóbban dolgozik.

A most leginkább veszélyeztetett munkakörök:

Adminisztratív és irodai asszisztensek – adatbevitel, ügyfélinformációk kezelése, rutinfeladatok nagy része automatizálható.

Könyvelők és bérszámfejtők – a szoftverek és AI-rendszerek egyre hatékonyabban végzik a számításokat és riportkészítést.

Ügyfélszolgálati munkatársak, call center operátorok – chatbotok és hangfelismerő rendszerek már most is széles körben használatosak.

Fordítók és tolmácsok (alapfeladatoknál) – a gépi fordítás hatalmas fejlődésen ment át, bár a magas szintű szakfordítás továbbra is emberi terep.

Adatfeldolgozó és adatellenőrző munkák – az AI tökéletesen alkalmas nagy mennyiségű adat szűrésére és rendszerezésére.

Szövegírók és tartalomgyártók (alapszintű tartalomnál) – SEO-cikkek, termékleírások, hírösszefoglalók előállítása már ma is tömegesen zajlik AI-vel.

Grafikai alapszolgáltatások (pl. logótervezés, stock illusztráció) – az AI-képgenerátorok másodpercek alatt előállítják az egyszerűbb vizuális anyagokat.

Banki és pénzügyi ügyintézők – az online ügyintézés és automatizált pénzügyi tanácsadó rendszerek szűkítik az igényt az emberi munkaerőre.

Alap szintű jogi és biztosítási asszisztensek – szerződésminták, biztosítási kárfelmérések előkészítése automatizálható.

A közeli jövő tehát leginkább azokra a munkakörökre jelent veszélyt az AI, ahol nincs szükség kreatív döntéshozatalra, emberi empátiára vagy fizikai jelenlétre – ezek helyét egyre inkább átveszi a mesterséges intelligencia és az automatizált rendszerek.

Mire készüljünk?

A mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra vitathatatlan, de nem egy „minden vagy semmi” forgatókönyvről van szó. Egyes munkakörök valóban gyorsabban automatizálódnak, mások pedig hosszabb távon is megőrzik emberi jellegüket.

A legfontosabb tanulság az, hogy a munkavállalóknak érdemes rugalmasan reagálni a változásokra, folyamatosan fejleszteni a készségeiket, és olyan területeken erősödni, ahol az emberi tényező pótolhatatlan: az empátia, a kreatív problémamegoldás, a stratégiai gondolkodás és a közvetlen emberi kapcsolatok világában.

Nem kell tehát pánikba esni, és senkinek sem kell hirtelen szakmát váltania. Ugyanakkor érdemes tudatosan készülni arra, hogy a jövő munkahelyei más kompetenciákat fognak előnyben részesíteni. Azok, akik időben felismerik ezt, nem vesztesként, hanem nyertesként kerülhetnek ki az AI-forradalomból.

Rab Árpád például a Pénzcentrumnak adott legutóbbi interjújában arról beszélt, hogy szerinte túlzó Bill Gates jóslata, miszerint az AI tíz éven belül a munkák 70–80 százalékát helyettesíteni fogja. Úgy látja, a változás nem ilyen radikális „kiváltásban” mérhető, hanem abban, hogy teljesen átalakul, mit tekintünk értékes munkának és készségnek. Az AI ugyan rengeteg rutinfeladatot átvesz – például adatbevitelt, call centereket, könyvelési alapmunkát –, de sok területen inkább kiegészíti az embereket, nem lecseréli őket.

A példája szerint egy újságírónak ma három cikk a kvótája, de egy AI tízet is tud írni. A kérdés ilyenkor nem az, hogy megszűnik-e az újságírói munka, hanem hogy az ember írjon egy olyan cikket, amit a gép nem tud megugrani, a többit pedig AI-val egészítse ki. Hasonló a helyzet a könyvelésben vagy az oktatásban: nem arról van szó, hogy feleslegessé válik a könyvelő vagy a tanár, hanem arról, hogy az AI segíti őket, és a hangsúly azokra a feladatokra tolódik, ahol valódi szakértelem, empátia vagy kreatív hozzáadott érték kell.

Rab szerint a technológia fejlődése mindig „ingamozgás”: ami olcsóbb lesz, az máshol új értéket teremt. A gépi munka elterjedésével például felértékelődik a kézműves és humán jellegű munka. A változás üteme sem olyan gyors, mint sokan hiszik: 5–10 éves távlatokról lehet beszélni, nem egyik napról a másikra történő forradalomról.

A legnagyobb kihívás nem az, hogy megszűnnek a munkák, hanem az, hogy emberek tömege nem tud elég rugalmasan váltani – mert hiányzik a képzés, vagy földrajzi-társadalmi korlátok miatt nem tudnak alkalmazkodni. Rab Árpád hangsúlyozta: aki kíváncsi, tanulni akar és képes új készségeket elsajátítani, annak mindig lesz helye az új rendszerben. A gond ott kezdődik, ha társadalmi csoportok maradnak ki a fejlődésből – mert annak a negatív hatásai előbb-utóbb mindenkit utolérnek.