Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról

Hiába a 3 százalékos fix kamatozás, az egymilliós közszolgálati támogatás és az új lakások engedélyezésének felgyorsítása, a magyarok többsége továbbra sem bízik az állami hitelprogramokban. A Pénzcentrum szavazásán több mint ötezer olvasónk mondta ki: az államnak nem hitelekkel, hanem más módon kellene segítenie a lakhatási válság megoldását.
Július elején személyesen Orbán Viktor jelentette be: első lakáshoz jutáshoz 3 százalékos kamatozású kedvezményes lakáshitel lesz elérhető. Azóta pedig folyamatosan újabb részletek derültek ki a programmal kapcsolatban: jövő januártól évi nettó egymillió forintos otthontámogatást kaphatnak a közszolgálati dolgozók, a kedvezmény pedig az Otthon Start programmal is kombinálható.
A Magyar Közlönyben nemrég megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte – derül ki a Miniszterelnökség közleményéből.
Hiteltámogatás: lehetőség vagy csapda?
Bár a kormányzati kommunikáció szerint az Otthon Start hatalmas lehetőséget jelenthet a családok számára, a lakosság körében mégis megosztó fogadtatásra talált. Ennek oka többek között az, hogy Magyarországon a hitelekkel kapcsolatban eleve jelentős a bizalmatlanság. A 2008-as válság, a devizahitelek öröksége és az azóta is magas infláció sok családot óvatossá tett minden, tartozással járó konstrukcióval szemben.
Egy korábbi cikkünkben már rámutattunk: a kormányzati lakástámogatási eszköztár jelenleg szinte kizárólag hitelalapú megoldásokból áll. Ezek azonban – ahogy azt az Utcáról Lakásba! Egyesület szakértője, Imre Júlia is kiemelte a Pénzcentrumnak – nem érik el a valóban rászoruló rétegeket. „Ez különösen igaz azokra a fiatalokra és családokra, akik vagy jövedelmileg, vagy élethelyzetük miatt nem alkalmasak arra, hogy piaci alapon lakáshitelt vegyenek fel” – mondta el korábban kérdésünkre a lakhatási szakértő.
Mit gondolnak olvasóink?
Mindezek miatt kíváncsiak voltunk arra, hogyan vélekednek olvasóink az Otthon Start programról – és úgy általában a kormányzati hitelprogramokról, mint a CSOK, a Babaváró vagy a különböző lakáshitelek. Az elmúlt napokban több ezer szavazat érkezett, amelyből egyértelműen kirajzolódik: bár vannak, akik már éltek a lehetőséggel és pozitívan nyilatkoznak róla, a többség továbbra is rendkívül szkeptikus. Íme a szavazás eredménye, számszerűsítve:
Mint látható, a felmérésünkből a következő kép rajzolódott ki:
- „Hülyeség – minden hitel rossz, az államnak amúgy sem hitelalapú támogatásokban kéne gondolkodnia!” – 5578 szavazat (56%): A legnagyobb tábor szemmel látható módon, egyértelműen elutasító. Több mint a válaszadók fele szerint az egész konstrukció rossz irány, mivel a hiteleket alapvetően károsnak tartják, és inkább vissza nem térítendő támogatásokat, közvetlen állami beavatkozást látnának szükségesnek a lakhatási válság kezelésére.
- „Igen, többet is felvettem, nagyon bejött!” – 1212 szavazat (12%): Olvasóink egy része kifejezetten pozitívan számolt be a saját tapasztalatairól. Akik éltek a támogatott hitelekkel, sok esetben valóban nagy segítségnek tartják, és szerintük a konstrukció jobban megérte, mint bármilyen piaci alapú megoldás.
- „Az elgondolás jó, de úgy érzem, én még így sem engedhetem meg magamnak.” – 1143 szavazat (12%): Ez a réteg pontosan azt a problémát tükrözi vissza, amire Imre Júlia is felhívta a figyelmet: a leginkább rászoruló fiatalok és családok számára még a kedvezményes feltételek mellett sem elérhető a program.
- „Alapvetően nem tetszenek, de az Otthon Start azért elgondolkodtat.” – 1012 szavazat (10%): Sokan nem szimpatizálnak a hitelalapú támogatásokkal, ugyanakkor az Otthon Start mégis felkeltette az érdeklődésüket. Ez a csoport nyitottabb lehet, ha a program valóban hosszú távon is kedvezőnek bizonyul.
- „Óvatosságból nem vágtam bele, de jó üzletnek tűnik, főleg a piaci hitelekhez képest.” – 948 szavazat (10%): Ez a csoport még mindig bizonytalan. Bár elismerik, hogy a feltételek előnyösebbek, mint a piaci konstrukcióknál, saját élethelyzetük vagy a hitelektől való félelmük miatt inkább nem éltek vele.
Összegzés
A Pénzcentrum szavazása világosan megmutatta: a magyarok többsége továbbra sem bízik a hitelalapú támogatásokban. Hiába a kedvező, 3 százalékos kamat, a speciális feltételek és a közszolgálati dolgozóknak járó egymilliós támogatás, a lakosság fele úgy érzi, az állam rossz eszközökkel próbálja meg kezelni a lakhatási problémákat.
A következő hónapokban ugyanakkor eldőlhet, mennyire lesz sikeres az Otthon Start a gyakorlatban. Ha valóban több ezer új lakás építése indul el, és a konstrukció hosszabb távon is fenntarthatónak bizonyul, az talán enyhíthet a szkepszisen. Egy biztos: a társadalmi vita már most megkezdődött, és a vélemények megosztottsága valószínűleg a jövőben is fennmarad.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
