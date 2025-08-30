Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől

A sport a testi-lelki fejlődés egyik legfontosabb pillére, ugyanakkor a rendszeres edzések komoly terhet rónak a családi kasszára. Az úszástól a labdajátékokon át egészen a lovaglásig és a küzdősportokig néztük meg, mennyibe kerülnek ma Magyarországon a legnépszerűbb mozgásformák, és hamar kiderült, hogy a költségek sportáganként és helyszínenként is óriási eltéréseket mutatnak.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a különböző különórák mekkora anyagi terhet jelentenek a családoknak. Írtunk az alaptantárgyakról: a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem és az angol magánórák, valamin a zeneórák árairól is, ezúttal pedig a sportfoglalkozások árait vizsgáltuk meg, fókuszálva a Magyarországon legnépszerűbb mozgásformákra.

Ugyan szakértők szerint a gyerekeknek érdemes alapozó sportágakkal kezdeni, ilyen többek közt a judo vagy a torna, és ezek után javasolt rátérni például a labdajátékokra; valamint lehetőség van antropomentriai vizsgálatra is, ahol a testarányokat nézik meg, és amelynek eredménye segítheti a sportágválasztást, sokan vagy nincsenek tisztába mindezzel, vagy nem veszik figyelembe. Végeredményben persze a mozgás a fontos, hiszen amellett, hogy kikapcsolódást nyújt és szórakoztat, a fiatalok egészségének és fejlődésének is kulcsfontosságú eleme. Most pedig nézzük az árakat, melyekről hamar kiderült, hogy sportáganként és helyszínenként nagyon eltérőek, de minden esetben jelentős tétel a családok havi kiadásainak listáján.

Úszás

Magyarországon az úszásoktatás kötelező az általános iskolákban a mindennapos testnevelés részeként, így az úszás kiemelt szerepet játszik a diákok mozgásprogramjában. Számos előnye ismert, egyik legfontosabb, hogy kíméli az izületeket, miközben az egész testet megmozgatja, valamint fejleszti a tüdőkapacitást és az állóképességet is.

Az úszásórák ára alkalmanként jellemzően 3 és 5 ezer forint között mozog, viszont a bérletek jóval kedvezőbb árúak. A 10 alkalmasak az általunk megtekintett úszóiskolákban 17 ezer és 26 500 forint között elérhetőek.

Labdajátékok

Magyarországon a legnépszerűbb labdajátékok közé tartozik a labdarúgás, a kézilabda és a vízilabda, melyek nemcsak az erőnlétet és az állóképességet fejlesztik, hanem a csapatmunkát és a stratégiai gondolkodást is, továbbá igazi közösségi élményt is nyújtanak.

Az egyik legelterjedtebb és legkedveltebb sportág az iskolákban és sportklubokban is a foci. Az edzések ára alkalmanként általában 3500 és 13 000 forint között van, de a költségeket nagyban befolyásolja, hogy egyéni vagy csoportos edzésről van szó.

A kézilabda szintén népszerű csapatsport. Az egyéni edzések 4-5 ezer forint között vannak alkalmanként, a csoportos órák ára ennél valamivel kedvezőbb.

A vízilabda az úszásra épülve szintén nagyban növeli az állóképességet, erőnlétet, mellette pedig fegyelmet és közösségi élményt is ad a gyerekeknek. A költségek az egyik általunk megtekintett intézményben a következők: egy alkalom 2100 forint, a havi bérlet (ami korlátlan számú látogatást tesz lehetővé) pedig 17 ezer forint. Egy másik intézményben azt láttuk, hogy a havi oktatás költsége 20 ezer forint. Az alkalmankénti edzések magánoktatóknál jellemzően 2400 és 4000 forint között mozognak.

Itt érdemes megjegyezni, hogy amennyiben valaki egyesületnél játszik (legyen szó bármilyen labdajátékról vagy sportól), úgy tagdíjat kell fizetni, melynek ára jóval kedvezőbb. Attól függően, hogy melyik városról és melyik sportról beszélünk, a havi költségek 5 és 10 ezer forint között mozognak, jellemzően heti legalább 3-4 edzéssel és időnkénti tétmeccsekkel. Egy vidéki nagyvárosban például a kézilabdáért 5 ezer forintot kell fizetni havonta.

Lovaglás

A lovaglás különösen népszerű a természetközeli sportokat és az állatokat kedvelő diákok körében. A fizikai erőnlét, az egyensúlyérzék és a testtartás fejlesztése mellett, a felelősségvállalást és az állatok iránti empátiát is növeli. Azonban a lovaglás a legdrágább sportok közé tartozik, jellemzően csak a legmódosabb családok engedhetik meg maguknak.

Az órák attól függően, hogy hány percesek (jellemzően 40-60) és hogy futószáras oktatásról, osztály-, terep- vagy sétalovaglásról van szó 5500 és 9500 forint között mozognak. Lehetőség van különböző bérletek megvásárlására is, az egyik lovasiskolánál az 5 alkalmas bérlet futószáras oktatásra 15 ezer forint, a 8 alkalmas bérlet 45 perces osztálylovaglásra pedig 35 ezer forint. Egy másik intézményben a 10 alkalmas bérlet 25 perces futószáras oktatásra 49 500 forint, a 10 alkalmas bérlet 55 perces osztálylovaglásra 58 500 forint.

Küzdősportok

A küzdősportok is nagyon kedvelt mozgásformák a gyerekek körében. Az erőnlétet fejlesztése mellett fegyelemre is tanítanak, és az sem elhanyagolgató, hogy önvédelmi képességekkel is felruháznak. A küzdősportok közül most a karakte, a judo és a taekwondo edzések árait néztük meg.

A karate oktatása három általunk vizsgált helyszínen 7500 és 16 700 forint között mozog havonta. A judo esetében kicsit nagyobb a szórás: egyes kluboknál már havi 6 ezer forintért is elérhető, míg másutt akár 24 ezer forintot is elkérhetnek havonta az edzésekért. A taekwondo edzések díjai átlagosan pedig 20 ezer forint körül vannak havonta.

A sportolási költségek tehát könnyen elérhetik, vagy akár meg is haladhatják a 30–40 ezer forintot havonta, különösen akkor, ha esetleg több sportágat vagy intenzívebb edzést választanak a gyerekek, egyesületeknél viszont ennél jóval alacsonyabbak lehetnek a költségek. Emellett fontos szem előtt tartani, hogy a sport hosszú távon befektetésnek tekinthető, a testi és lelki egészség alappillére, és jó, ha az embernek már fiatalon beépül a mindennapjaiba, mert így felnőttként is természetes lesz számára a testmozgás és annak fontossága.