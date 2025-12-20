A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Egyre több magyar spórol a temetőkben is: aggasztó a helyzet, hagyják veszni a családi örökséget
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás. A Budapesti Közművek kampányokkal és a temetői nyilvántartás digitalizálásával próbálja kezelni a problémát.
A Fővárosi Közgyűlés napirendjén szerepelt a jövő évi sírhely-gazdálkodási terv, amely rávilágított a budapesti temetők kihasználtsági problémáira. A Budapesti Közművek Temetkezési Divíziója által üzemeltetett 18 temető közül négyet már lezártak, ezekben további temetkezéseket nem fogadnak. A fennmaradó temetőkben ugyanakkor jelentős szabad kapacitás áll rendelkezésre - írja a Népszava.
Az előrejelzések szerint 2026-ban mindössze 1574 koporsós temetésre számítanak a fenntartók, miközben 145 103 szabad sírhely várja a felhasználást. Ez azt jelenti, hogy a koporsós temetkezésekhez képest 92-szeres többlet áll rendelkezésre. Az urnás temetkezéseknél valamivel kiegyensúlyozottabb a helyzet: a tervezett 7708 temetéshez körülbelül 11-szeres kapacitás kapcsolódik.
A sírhelyek újraváltási lehetőségei 2013-ban bővültek, ekkor vezették be a rövidített időtartamú és a részletfizetéses megújítási opciót. A rövidített újraváltás koporsós síroknál a hagyományos 25 év helyett 10 évre, urnasíroknál pedig 10 év helyett 5 évre szól. A részletfizetési konstrukcióban az újraváltási díj 20 százalékának befizetése szükséges. Az árak széles skálán mozognak: urnás temetkezésnél 10 évre 34–98 ezer forint, míg koporsós sírhelyek esetében 115–509 ezer forint közötti összegről van szó.
Aggasztó tendencia látszik az újraváltási hajlandóság alakulásában. Míg 2022-ben a temető által kiküldött hosszabbítási értesítésekre még az érintettek 14,89 százaléka reagált, addig ez az arány idén már csupán 9,1 százalékra esett vissza. Az urnás sírhelyeknek mindössze a tizedét, a koporsós temetkezési helyeknek pedig alig 4 százalékát újítják meg a hozzátartozók.
A Budapesti Közművek már reagált a helyzetre: őszi kampányának eredményeként 30 százalékkal nőtt az újravásárlási arány. A társaság további kommunikációs akciókat tervez, és folyamatban van a sírhelyek digitalizálása is. A fejlesztés várhatóan 2026–2027-re ér el arra a szintre, hogy az újraváltás teljes folyamata online is intézhető legyen.
-
