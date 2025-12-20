Újabb budapesti szórakozóhelyhez vonultak ki a rendőrök: egy fiatal lányt késeltek meg, megvan az elkövető

Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg. A közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint a feltételezett elkövetőt a rendőrök bilincsben vezették el.

Szombat hajnalban súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy fiatal nőt a fővárosi Peaches & Cream szórakozóhely elől. Az első információk alapján a nőt támadója megszúrhatta.

Az esetről egy TikTok-videó is terjedni kezdett, amely szerint a VI. kerületi vendéglátóhely előtt késelés történt. A felvételen a hatóságok jelenléte is látható. A mentők közlése szerint a fiatal nőt a helyszíni ellátást követően súlyos sérülésekkel, rohamkocsival vitték kórházba.

A Blikk egy másik, szintén hajnalban készült videót is közzétett, amelyen rendőrök egy megbilincselt személyt kísérnek egy járőrautóhoz ugyanazon a helyszínen, azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy a két eset összefügg-e.

Nem ez az első súlyos incidens az elmúlt hetek budapesti éjszakai életében: november 29-én egy fiatal férfi vesztette életét a Morrison’s 2 szórakozóhelyen, az eset körülményeiről azóta is ellentmondásos információk láttak napvilágot.