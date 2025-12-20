A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
Újabb budapesti szórakozóhelyhez vonultak ki a rendőrök: egy fiatal lányt késeltek meg, megvan az elkövető
Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg. A közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint a feltételezett elkövetőt a rendőrök bilincsben vezették el.
Szombat hajnalban súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy fiatal nőt a fővárosi Peaches & Cream szórakozóhely elől. Az első információk alapján a nőt támadója megszúrhatta.
Az esetről egy TikTok-videó is terjedni kezdett, amely szerint a VI. kerületi vendéglátóhely előtt késelés történt. A felvételen a hatóságok jelenléte is látható. A mentők közlése szerint a fiatal nőt a helyszíni ellátást követően súlyos sérülésekkel, rohamkocsival vitték kórházba.
A Blikk egy másik, szintén hajnalban készült videót is közzétett, amelyen rendőrök egy megbilincselt személyt kísérnek egy járőrautóhoz ugyanazon a helyszínen, azonban egyelőre nem erősítették meg, hogy a két eset összefügg-e.
Nem ez az első súlyos incidens az elmúlt hetek budapesti éjszakai életében: november 29-én egy fiatal férfi vesztette életét a Morrison’s 2 szórakozóhelyen, az eset körülményeiről azóta is ellentmondásos információk láttak napvilágot.
Azahriah szerint nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.
A technológiának vannak korlátai: elsősorban közeli jelenetekre optimalizálták, ezért az eredeti nézőponttól távolodva fokozatosan romlik a képminőség.
A biodóm ugyan megnyílik, de nem abban a formában, ahogyan eredetileg elképzelték.
Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?
Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől: de vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony?
Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
Nyilvánosságra került a halottkémi jelentés Rob Reiner és felesége haláláról: hihetetlen, ami ebben áll
A Los Angeles megyei halottkém megállapította, hogy Rob és Michele Reiner többszörös, éles eszközzel okozott sérülések következtében vesztette életét
Filléres csúcspezsgő lehet a legjobb vétel 2025 végén: tényleg van olyan jó, mint a Mumm, Dom Pérignon?
Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt?
Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert!
Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.
A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát.
A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az „új vallássá”.
A jelölési szavazás 2026 Oscar-jelölt filmjeiről és alkotóiról január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be.
Újra Magyarországra jön a The Prodigy: nyolc éve nem jártak már itt, ebben a városban találkozhatsz velük
A legendás együttes 2025. július 4-én, a soproni Lővérekben megrendezett SopronFesten ad koncertet.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére.
Szerda éjfélkor leáll az online fogadás Magyarországon: órákig nem lehet játszani a legnépszerűbb felületeken
Az éjszakai leállás nemcsak a weboldalakat, hanem az SMS-es fogadást és a mobilappokat is érinti.
Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
