Lidl Stiftung & Co. KG egy német globális diszkont szupermarketlánc, székhelye Neckarsulm, Németország.
Vásárlás

Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel

Biró Attila
2025. augusztus 25. 13:36

Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót”. Ezzel jócskán alávágva a szakértők által becsült 1800–2000 forintos árnak. Miközben a vásárlók minden bizonnyal megrohamozzák majd az üzleteket, a cukrászdák biztos nagyot néznek majd ezen az áron.

Augusztus 28-tól a Lidl szokatlanul alacsony áron kezdi árulni Magyarország Cukormentes Tortáját, az „Álmodozó” fantázianevű desszertet: egy szeletért mindössze 1199 forintot kell majd fizetni az áruházláncban.

Ez az ár jóval a szakértők által becsült 1800–2000 forintos sáv alatt van, sőt a legtöbb cukrászda előzetes kalkulációja szerint 1500 forint alatt sehol sem fogják kínálni a 2025-ös verseny győzteseit. A Pénzcentrum felmérése szerint a leggyakrabban említett ár 1500 forint volt, a legmagasabb pedig elérhette a 2500 forintot is, míg a Magyar Ízek Utcáján egységesen 1950 forintért mérik majd a szeleteket.

Forrás: Lidl 35. heti akciós újságaForrás: Lidl 35. heti akciós újsága

 

A Lidl tehát jelentősen alávágott a piacnak. A háttérben minden bizonnyal az áll, hogy a diszkontlánc olyan volumenű megrendelést tudott leadni, amely még ekkora árengedménnyel is nyereséges lehet. Ez azonban várhatóan nem fogja elnyerni a cukrászdák tetszését, hiszen sok kisebb műhely nehezen tudja tartani a lépést a multinacionális láncok árazási stratégiájával.

Az idei győztesek

Mint ismert, a Magyar Cukrász Ipartestület immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt. Az idei győztes a Balogh László és Kis Roland gyulai mestercukrászok által készített „DCJ Stílusgyakorlat” lett, míg a cukormentes kategóriában Kovács Alfréd váci cukrász „Álmodozó” tortája vitte el a pálmát.

Mindkét desszert klasszikus magyar sütemények – például a dobostorta, a lúdláb vagy a rigójancsi – ízvilágát idézi meg, modern köntösben, minőségi alapanyagokkal. Az ipartestület hangsúlyozza: a magas árakat az indokolja, hogy a torták rendkívül munkaigényesek és drága alapanyagokból készülnek, a nyersanyagköltség például bruttó 600 forint szeletenként.

Rohamra készülhetnek

Mindezek fényében a Lidl 1199 forintos árazása szinte példátlan, és nagy valószínűséggel hatalmas rohamot indít el az üzletekben augusztus 28-ától. Még akkor is, ha a Lidl-ben kapható sütemény némileg könnyebb lesz, mint a cukrászdaiak, és egyelőre arról sincsenek infók, hogy kik készítik nekik.

A vásárlók jól járnak, de kérdés, hogy a független cukrászdák mennyire tudják majd érvényesíteni a valós költségeiket, ha a piacon egy ekkora szereplő így áraz.
Címlapkép: Getty Images
