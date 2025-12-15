Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)

2025. december 15. hétfő Valér
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál

2025. december 15. 05:00

Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.

A cél, hogy a modern technológiák segítségével egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá váljanak a bolti és háttérfolyamatok, miközben valódi, kézzelfogható támogatást kapnak a kollégák a mindennapi munkájukhoz, és ezzel együtt tovább javuljon a vásárlói élmény is.

A Rossmann számára a digitalizáció nem öncélú technológiai fejlesztést jelent, hanem olyan megoldásokat, amelyek valódi segítséget nyújtanak a mindennapokban – időt adnak vissza, tehermentesítik a kollégákat, és hozzájárulnak egy motiváltabb, elégedettebb csapathoz. Az új terület fókuszában az értékesítés támogatása és modernizálása áll: a bolti folyamatok digitalizálása, a belső kommunikációs csatornák fejlesztése, és mindaz, ami a kollégák mindennapi munkáját egyszerűbbé és tervezhetőbbé teszi.

Mindig is azt vallottam, hogy nem többet, hanem okosabban kell dolgoznunk. Egy nap továbbra is 24 órából áll, a feladatok száma pedig folyamatosan nő. A mi feladatunk az, hogy olyan eszközöket találjunk és vezessünk be, amelyekkel rugalmasabban, átláthatóbban és hatékonyabban működhetünk

– mondja Fürjes Ádám, a Rossmann digitális transzformációs vezetője.

Fürjes Ádám, a Rossmann digitális transzformációs vezetőjeFürjes Ádám, a Rossmann digitális transzformációs vezetője

Bolti folyamatok a fókuszban

A digitális transzformáció elsődleges kiindulópontja a bolti működés: a cél, hogy a kollégák munkáját olyan eszközök és szoftverek segítsék, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapokat.

Az egyik legfontosabb irány, hogy a termékek beazonosítása gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. Szeretnénk, ha a kollégák pontosan és azonnal látnák, hogy melyik áru hol található, és hogy a polcokra történő kihelyezés is felgyorsuljon. Törekszünk arra, hogy minél több folyamat vonalkód-alapú legyen, és hogy a belső kommunikáció is modernebb, átláthatóbb csatornákon történjen

– hangsúlyozza Fürjes Ádám.

A fejlesztési lista hosszú, a munka többéves, lépésről lépésre építkező folyamat lesz. A cél, hogy kevesebb manuális lépéssel, jobban támogatott folyamatok mellett dolgozhassanak a bolti csapatok, és minél több olyan digitális eszköz álljon rendelkezésükre, amely valós, azonnal érzékelhető segítséget ad. A terület kétlépcsős modellben dolgozik: először kiválasztott tesztüzletekben vezetik be az új megoldásokat, majd a tapasztalatok és visszajelzések alapján finomítják azokat.

A digitális transzformációs csapatot a tesztüzletek kollégái egészítik ki és számos társosztállyal dolgoznak együtt: közösen gondolkodva, tervezve és megvalósítva a projekteket.

Innováció a gyakorlatban

A Rossmann-nál a digitális transzformáció önálló területté válása igazolja, hogy a vállalat számára a modern technológiai megoldások a mindennapi működés szerves részei. A cél, hogy a digitalizáció ne csak a stratégiákban jelenjen meg, hanem a kollégák napi rutinjában, a háttérfolyamatok egyszerűsödésében, a vásárlók gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálásában is.

A következő években a Rossmann célja tovább erősíteni innovatív, jövőorientált szerepét a drogériapiacon, szem előtt tartva, hogy a technológia csak akkor sikeres, ha az emberek mindennapjait teszi jobbá.

