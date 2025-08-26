Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei. És ez alól Budapest sem kivétel (ha valaki inkább csak belföldön maradna). A lopások többsége márpedig megelőzhető: elég, ha nem hagyjuk a telefonunkat az asztalon, nem hordunk magunknál felesleges értékeket, éberek maradunk a tömegben és az ATM-eknél, valamint nem dőlünk be a gyanús eltereléseknek. Így valóban az élményekről szólhat az utazás, nem a kellemetlen meglepetésekről. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, hogyan kerüljük el azt, hogy kizsebeljenek.
Bár a nyárnak lassan vége, sokan ősszel vágnak neki Európa nagyvárosainak: ilyenkor kevesebb a turista, olcsóbbak a jegyek, és kellemesebb a városnézés is. Egyvalami azonban ilyenkor is ugyanúgy lesben áll – a zsebtolvajok.
A kellemetlen meglepetés elkerülhető, hiszen a legtöbb esetben nem a szerencsén múlik, hanem azon, mennyire vagyunk felkészültek. Egy kis tudatossággal, a megfelelő felszereléssel és néhány egyszerű szokással könnyedén biztonságban tarthatjuk értékeinket, és valóban gondtalanul élvezhetjük az utazást.
Tudjuk, hol leselkedik a legnagyobb veszély
Nem egész Európa számít zsebtolvaj-paradicsomnak, de vannak városok, amelyek hírhedten kockázatosak. Érdemes tisztában lenni vele, melyek ezek.
A „top 10-es lista”:
- Barcelona, Spanyolország
- Róma, Olaszország
- Párizs, Franciaország
- Prága, Csehország
- Athén, Görögország
- Madrid, Spanyolország
- Milánó, Olaszország
- Lisszabon, Portugália
- Amszterdam, Hollandia
- Budapest, Magyarország
Fontos azonban két dolgot is leszögezni. Először is: ezekben a városokban sem minden utcasarok veszélyes. Leginkább a turisták által tömegesen látogatott látványosságoknál kell résen lenni. Másodszor: attól, hogy München vagy Nápoly nem szerepel a listán, még ott is könnyen célponttá válhatunk. A kisebb értékű lopások a nagyvárosok mindennapjaihoz tartoznak, így sosem szabad teljesen elveszíteni az éberséget.
Nézzünk utána a leggyakoribb trükköknek
Utazás előtt nem árt beírni a Google-be: „most common pickpocketing scams in [ide az úti cél neve]”. Érdemes ezt minden városnál megtenni, ahova ellátogatunk. A klasszikus pénztárca–táska–óra lopásokon túl ugyanis számos ismert trükk létezik: bankautomatánál elterelő akciók, mobiltelefon-rablások, robogós „elkapom és elhúzok” módszer, vagy épp a híres párizsi Montmartre-ban elterjedt „Nézd csak, találtam egy aranygyűrűt, a tiéd?” átverés.
Az internet tele van tapasztalatokkal, blogposztokkal és beszámolókkal az egyes városokra jellemző módszerekről. Ha ezekkel tisztában vagyunk, messziről kiszúrhatjuk a gyanús helyzeteket.
Ne hordjunk magunknál olyasmit, amit érdemes ellopni
Aranyszabály: csak annyit vigyünk magunkkal, amennyit – ha úgy adódna – el tudunk veszíteni. A drága órát, a vastag köteg eurót vagy a márkás ékszert inkább hagyjuk a szállodai széfben. Érdemes a „travel light” filozófiát követni: ha kevesebb értéket viszünk magunkkal, kevesebb dolog miatt kell aggódnunk.
Csak annyi, amennyi kell
Igyekezzünk annyi pénzt magunknál tartani, amennyi szükséges. Amennyiben olyan városban vagyunk, fizessünk kártyával, így megóvhatjuk magunkat a készpénzhasználattól.
Legyünk különösen óvatosak a népszerű turistalátványosságoknál
A zsúfolt turistaterületek a zsebtolvajok vadászterületei. Ez nemcsak a szabadtéri helyszínekre igaz, hanem a múzeumok belsejére is, valamint a templomokra, terekre, emlékművekre és a forgalmas sétálóutcákra – például a barcelonai Las Ramblasra. Ha belegondolunk: egy piti tolvaj szemében igazi aranybánya, amikor több ezer turista andalog, teljesen belefeledkezve a körülötte lévő látványba.
Ne nézzünk ki turistának
A helyiek céltudatosan közlekednek: nem állnak meg az út közepén, nem bénáznak a térképpel, és nem viselnek olyan kiegészítőket, amelyek ordítanak arról, hogy „most érkeztem”. Mozogjunk magabiztosan, ellenőrizzük az útvonalat diszkréten, és csak a legszükségesebbeket vigyük magunkkal. Minél kevesebb figyelmet hívunk fel magunkra, annál kisebb az esélye, hogy célponttá váljunk.
Legyünk éberek a tömegközlekedésen
A zsúfolt villamosok, buszok és metrószerelvények valóságos játszótérnek számítanak a tolvajoknak. A siető utasok között könnyen kihasználják a tülekedést, hogy gyorsan meglovasítsanak bármit, ami értékesnek tűnik. Amikor az emberek szardíniaként préselődnek össze, sokszor lehetetlen mindenünket szemmel tartani – és mire észbe kapunk, már hiányzik a pénztárcánk, fogalmunk sincs, hogyan történhetett.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ne hagyjuk a telefont az asztalon
Ha szeretnénk megtapasztalni, milyen villámgyorsak tudnak lenni a tolvajok, tegyük csak le a mobilunkat egy forgalmas kávézó vagy étterem asztalára – pillanatok alatt lába kél. Ne könnyítsük meg a dolgukat: figyeljünk a környezetünkre, és a telefon maradjon ott, ahol biztonságban van – a táskánkban, zsebünkben.
Legyünk különösen éberek az ATM-eknél
Pénzt lehetőleg bankfiókokban, nyitvatartási időben vegyünk fel. A turisták által ellepett helyeken álló Euronet automatákat érdemes kerülni. Ha párban utazunk, osszuk meg a szerepeket: egyikünk intézi a tranzakciót, a másik őrködik. Ez nem paranoia – felkészültség.
Soha ne lankadjon a figyelmünk
Az utazás közben kialakuló „most már minden megy rutinból” érzés nagyon kellemes – egészen addig, amíg nem válik belőle egy gyors lopás. Minél jobban elengedjük magunkat, annál nagyobb az esélye, hogy valaki kihasználja. Maradjunk éberek, tartsuk magunkhoz közel a holminkat – még akkor is, ha a legjobb felszerelés van nálunk.
Ne dőljünk be a furcsa eltereléseknek
Egy barátságos mosoly teljesen normális. Az viszont már gyanús, ha egy idegen egy kiskutyát nyom a kezünkbe, vagy épp vörösbort löttyint a ruhánkra. Ha valami szokatlannak, oda nem illőnek tűnik, jó eséllyel közben már valaki a zsebünket vizslatja. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni.
Bízzunk az ösztöneinkben
Ha valami gyanúsnak tűnik, az jó eséllyel az is. Nem kell bizonyíték: szorítsuk jobban magunkhoz a táskát, lépjünk odébb vagy hagyjuk el a helyszínt. A megérzéseink sokszor a legjobb első védelmi vonalunk.
Vigyázzunk arra is, hogy ne mi hagyjunk el valamit
Nagyobb az esélye annak, hogy mi magunk hagyjuk el a holminkat, mint annak, hogy ellopják.
Új környezet = új szokások, ezért legyünk rendszerezettek: ne pakoljunk szét a hotelszobában, kerüljük a fiókok használatát, és mindig ugyanott tartsuk a legfontosabb dolgainkat. A legtapasztaltabb utazókkal is előfordul, hogy a fürdőben felejtenek egy fülbevalót vagy a szállodai széfben az útlevelüket.
Legyen utasbiztosításunk – a biztonság kedvéért
A biztosítás unalmas téma… egészen addig, amíg szükség nincs rá. Ha mégis ellopnak, megsérül vagy elveszik valami, egy jó utasbiztosítás megmentheti a nyaralást – és a pénztárcánkat. Utazás előtt érdemes mindenképp kötni.
Összefoglalva: a felkészülés a gondtalan utazás kulcsa
Európa nagyvárosai ősszel egyszerre kínálnak lélegzetelállító látnivalókat, de ügyes és felkészült zsebtolvajokat is. De ez ne riasszon el senkit. A megfelelő felszereléssel, egy kis előzetes tudással és magabiztossággal nagy előnyre tehetünk szert.
Csomagoljunk okosan. Maradjunk éberek. És élvezzük ki az utazás minden egyes pillanatát.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A Pénzcentrum 2025. augusztus 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni
Az ősz tökéletes időszak azokhoz az utazásokhoz, ahol a természetjáráson és a gasztronómiai kalandokon van a hangsúly.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
Olcsóbb nálunk a fagyi, mint bárhol az EU-ban – mégis alig eszünk belőle. Miért? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját!
A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén.
Indul az utószezoni roham az Adriára, brutál olcsósítást jelentettek be: jól járhat, aki kivárt a nyaralással
Nyár végétől a MÁV-csoport kedvezőbb áron kínál eljutást az Adria-tenger partjára.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.