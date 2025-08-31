Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?

Visszatért a CashTag, és rögtön egy zsebre menő témával indít: mennyibe kerül ma egy elsős beiskolázása? Spoiler: simán elérheti a 100 ezer forintot, mire minden tanszert, iskolatáskát, tornacuccot és egyéb holmit beszereznek a szülők. A videó nemcsak az árakat, hanem a környező országokkal való különbségeket is bemutatja. Ha kíváncsi vagy, hol mennyibe kerül az iskolakezdés, nézd meg a CashTag friss epizódját.

Új évaddal tért vissza a Pénzcentrum díjnyertes gazdasági vlogja, a CashTag. A vasárnaponként jelentkező sorozat friss epizódja rögtön egy olyan témát dolgoz fel, amely szülők százezreit érinti évről évre: mennyibe kerül ma beiskolázni egy gyereket? A videóban elhangzott számok egyértelműen mutatják, hogy az iskolakezdés sok családnak komoly anyagi kihívást jelent – különösen akkor, ha a gyerek éppen most kezdi az első osztályt.

A CashTag riportja szerint a beiskolázás legnagyobb tételét a tanszerek jelentik. Az első osztályba lépő gyerekek esetében ezekre a szülők jellemzően 20–40 ezer forintot költenek. Ehhez jön hozzá az iskolatáska, amely önmagában is meglepően drága lehet: a szülők fele 25–45 ezer forint közötti összeget fizet egy jó minőségű táskáért, míg a másik fele próbálja 25 ezer forint alatt tartani ezt a kiadást. Fontos megjegyezni, hogy ezek az összegek csak az alapfelszerelést fedik le – vagyis nincsenek benne a további, szintén kötelező kiadások.

A különböző járulékos költségek – például a tornaruha, tisztasági csomag, menza, osztálypénz, elektronikai eszközök, valamint a méregdrága különórák, vagy épp a sportolás és zeneórák – további 20–30 ezer forintos terhet jelenthetnek, így nem nehéz kiszámolni, hogy egy első osztályos gyerek beiskolázása akár 100 ezer forintba is kerülhet egy magyar családnak. Ez a teher ráadásul jellemzően egy összegben jelentkezik a nyár végén, amikor a legtöbb háztartás már eleve feszesebb költségvetéssel számol.

A videó arra is rámutat, hogy bár akciókkal, tudatos előretervezéssel lehet valamennyit spórolni, az iskolakezdés még így is az év egyik legnagyobb egyszeri kiadása sok háztartásban. A műsor ugyan három ország – Magyarország, Ausztria és Szlovákia – tanszervásárlási lehetőségeit hasonlítja össze, de a legfontosabb üzenet itthonról érkezik: a magyar családok számára az iskolakezdés kiadásai gyakran aránytalanul nagy terhet jelentenek a jövedelmekhez képest.

A CashTag új évada tehát már az első részben rávilágít arra, miért fontos, hogy a pénzügyekről közérthetően és őszintén beszéljünk. A műsor továbbra is heti rendszerességgel jelentkezik, és célja, hogy segítse a nézőket eligazodni a mindennapi gazdasági kérdésekben – legyen szó inflációról, árakról vagy akár arról, hogyan lehet tudatosabban költeni az iskolakezdés előtt.