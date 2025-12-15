A közönség nagyjából 60%-a magyar. A külföldiek közül egyre többen jönnek tudatosan, egy-egy kiállítást megnézni. De van egy alig ismert biznisze is a múzeumnak...
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Innováció, újrahasznosított és újra felhasznált anyagok, valamint megújuló energiaforrások – ezek a fogalmak ma már meghatározó elemei azon vállalatok eszköztárának, amelyek tudatosan a fenntarthatóság elvei mentén kívánnak működni. A globális vállalatok évek óta nyilvánosságra hozzák fenntarthatósági jelentésüket, valamint elköteleződnek a tevékenységük során felhasznált energiahasználat visszaszorítására. Ugyanakkor szakértők szerint a legtöbb vállalat az útkeresés fázisában tart csupán a zéró karbonkibocsátás felé.
Egyre több beruházó számolja ki tervezett épülete ökológiai lábnyomát, és használja az eredményt értékesítési érvként. Az elmúlt években ennek kiszolgálására fókuszba kerültek azon építésitechnológiai termékek, amelyek e számításhoz kedvező, vagy tanúsítvánnyal igazolt adatokat kinálnak. Ezek között kivételes színfolt a 25 éves Meva innováció, a számtalanszor újrahasznosítható, lejárati idő nélküli műanyag zsaluhéj, amely a visszaeső építési piacon is népszerű. Az ipari termelés szinte minden területén, így az építőiparban is előtérbe fognak kerülni az alacsony ökológiai lábnyommal rendelkező termékek.
A gyártó cégek egy része, így az építőanyag-gyártók is, sokan csupán a „recycled content” vagy a „green-washing” szintjén tartanak, vélik a szakértők. Ezzel szemben a Meva EPD-tanúsítvánnyal igazolt, zárt körfolyamatú gyártást működtet. Az így elért megtakarítás egy tipikus építőipari projektben évente akár több tonna CO₂-t és száz köbméter faanyag-felhasználását válthatja ki. „A fenntartható építés nem jövőkép, hanem már mérhetően működő gyakorlat, amihez a Meva a saját területén dokumentáltan járul hozzá. Ami a műanyag zsaluhéj kifejlesztésekor csupán vágyott cél volt, az ma a fenntarthatóság kérdésére adott válasz. A 25 évvel ezelőtt bevezetett Meva-innováció, a számtalanszor újrahasznosítható, szavatossági idő nélküli, máig egyedülálló műanyag zsaluhéj - a kivitelezés gyorsasága és nyersanyag-kímélő tulajdonsága miatt - napjaink leggazdaságosabb zsalumegoldása. Nem utolsó sorában a Meva műanyag zsaluhéja rendelkezik a legkisebb ökológiai lábnyommal. Ezt persze bárki mondhatja – mi azonban kiszámoltuk.” – emeli ki Botta D. Mihály, a Meva Zsalurendszerek Zrt magyarországi és ausztriai leányvállalatának vezérigazgatója. A cég vezetője szerint a piaci szereplőknek ma a jelentős forgalom melletti csekély jövedelmezőség kihívásával is meg kell küzdenie. Ebben a helyzetben kivitelezőiparban beruházásra, fejlesztésre gyakran nem jut forrás. „Többek között igaz ez a zsalupark szükséges megújítására, minőségének szinten tartására is. Ezen a ponton van előnye a Meva 25 éve bevezetett, és azóta is egyedi műanyag zsalutechnológiájának, amelynek karbantartási igénye és költsége más technológiákkal összehasonlítva elenyésző. A jelenlegi nyomott piaci árak mellett tehát a Meva ügyfeleinek legalább a zsaluparkjuk fenntartási költsége kisebb, mint más zsalumegoldásokkal dolgozó versenytársaiké.”
A nyíregyházi karbonsemleges lakóparkban is számít a felhasznált energia
Jó példa az A+++ (CO2-mentes) energetikai besorolású, exkluzív, a természet közelségét megőrző karbonsemleges, 18 lakásos lakónegyed Nyíregyháza Sóstó városrészében, a zöldövezet szívében.
Láthatólag egyre fontosabb, hogy a nagy mennyiségű betonnal dolgozó beruházások anyagaival mennyi a beépülő energia-felhasználás, és mennyi az alkalmazott anyagok ökológiai lábnyoma – ahogy az említett beruházásnál is. Nem csupán lakáscél esetén, de az értékesítés során is használt érv a felhasznált anyagokba beépülő energia csökkentésére való törekvés, és annak számszerű dokumentálása. Az a beruházó, aki így szeretné kimutatni a tervezett épület ökológiai lábnyomát, a műanyag zsaluhéjak használata esetén az EPD tanúsítványokkal hitelesített értékekkel kalkulálhat.
A fenntarthatósági elveket szem előtt tartó építkezés, a NORDii Homes Sóstó Park egyik sarokpontja az a 250 előregyártott, térbeli vasbeton elem, ahol a Meva innovatív zsalurendszere is fontos szerephez jutott. „Célként fogalmazódott meg, hogy az épületek maximálisan környezetbarát működése mellett több energiát termeljenek, mint amennyit az üzemeltetésükre felhasználnak, ezzel aktívan hozzájárulhatnak a légkör szén-dioxid tartalmának csökkentéséhez. Ennek a folyamatnak a kiindulópontja viszont az, hogy mennyi energia épül be eleve a kivitelezés során. A Meva zsaluinak használata ennek mérsékléséhez is hozzájárulhat. Cégünk partner az ilyen elveken alapuló beruházások megvalósításában.” – teszi hozzá a zsalugyártó cég igazgatója.
A világ minden táján jelentős beruházásokon dolgoznak a Meva zsalurendszerek, nézzen szét ezek között!
(x)
Vizsgálódik a GVH: súlyos kihágásokat találtak, ebből még komoly bírságolási hullám lehet az év végén
A nemzeti versenyhatóság alapvetően nyitott a vállalkozásokkal való együttműködésre még olyan súlyos versenyjogi jogsértések tekintetében is, mint a közbeszerzési kartellek.
Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.
A fuvarozók szerint a bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket.
Ideiglenesen felfüggesztetták működésüket a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva.
2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet egy előrejelzés szerint.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt átvették.
Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
A következő évben olyan átfogó adóváltozások lépnek hatályba, amelyek egyszerre érintik a lakosságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalati szereplőket.
Óriási a szórás a karácsonyi fotózások árában: van, ahol már 35 ezerért, máshol csak 100 ezer felett készül a ünnepi képsorozat.
A kiterjesztett gyártói felelősség és az EPR kötelezettség jelentése: tudd meg, mit ír az EPR jogszabály, hogyan alakulnak az EPR díjak 2025-ben, az EPR díj...
Évente akár 25%-kal nőhet a kézbesített csomagok száma az e-kereskedelem gyors bővülésének köszönhetően.
Melyik szektorokban használják leginkább az AI-t, hol tervezik bővíteni a használatot és milyen cégeknél vannak már belső szabályozások annak használatára?
A gyengülés jelei már látszódnak a marketingszektorban: az árbevételek jól alakultak, de elindult a profit csökkenése, a költségek pedig elszabadultak.
Kőkemény NAV-razziára számíthat rengeteg magyar vállalkozó: hamarosan kiderül, van-e mit takargatniuk
A megkérdezett vállalatok kétharmada adóellenőrzésre számít a következő hat hónapban.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.