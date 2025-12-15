Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)

Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.

Innováció, újrahasznosított és újra felhasznált anyagok, valamint megújuló energiaforrások – ezek a fogalmak ma már meghatározó elemei azon vállalatok eszköztárának, amelyek tudatosan a fenntarthatóság elvei mentén kívánnak működni. A globális vállalatok évek óta nyilvánosságra hozzák fenntarthatósági jelentésüket, valamint elköteleződnek a tevékenységük során felhasznált energiahasználat visszaszorítására. Ugyanakkor szakértők szerint a legtöbb vállalat az útkeresés fázisában tart csupán a zéró karbonkibocsátás felé.

Egyre több beruházó számolja ki tervezett épülete ökológiai lábnyomát, és használja az eredményt értékesítési érvként. Az elmúlt években ennek kiszolgálására fókuszba kerültek azon építésitechnológiai termékek, amelyek e számításhoz kedvező, vagy tanúsítvánnyal igazolt adatokat kinálnak. Ezek között kivételes színfolt a 25 éves Meva innováció, a számtalanszor újrahasznosítható, lejárati idő nélküli műanyag zsaluhéj, amely a visszaeső építési piacon is népszerű. Az ipari termelés szinte minden területén, így az építőiparban is előtérbe fognak kerülni az alacsony ökológiai lábnyommal rendelkező termékek.

A gyártó cégek egy része, így az építőanyag-gyártók is, sokan csupán a „recycled content” vagy a „green-washing” szintjén tartanak, vélik a szakértők. Ezzel szemben a Meva EPD-tanúsítvánnyal igazolt, zárt körfolyamatú gyártást működtet. Az így elért megtakarítás egy tipikus építőipari projektben évente akár több tonna CO₂-t és száz köbméter faanyag-felhasználását válthatja ki. „A fenntartható építés nem jövőkép, hanem már mérhetően működő gyakorlat, amihez a Meva a saját területén dokumentáltan járul hozzá. Ami a műanyag zsaluhéj kifejlesztésekor csupán vágyott cél volt, az ma a fenntarthatóság kérdésére adott válasz. A 25 évvel ezelőtt bevezetett Meva-innováció, a számtalanszor újrahasznosítható, szavatossági idő nélküli, máig egyedülálló műanyag zsaluhéj - a kivitelezés gyorsasága és nyersanyag-kímélő tulajdonsága miatt - napjaink leggazdaságosabb zsalumegoldása. Nem utolsó sorában a Meva műanyag zsaluhéja rendelkezik a legkisebb ökológiai lábnyommal. Ezt persze bárki mondhatja – mi azonban kiszámoltuk.” – emeli ki Botta D. Mihály, a Meva Zsalurendszerek Zrt magyarországi és ausztriai leányvállalatának vezérigazgatója. A cég vezetője szerint a piaci szereplőknek ma a jelentős forgalom melletti csekély jövedelmezőség kihívásával is meg kell küzdenie. Ebben a helyzetben kivitelezőiparban beruházásra, fejlesztésre gyakran nem jut forrás. „Többek között igaz ez a zsalupark szükséges megújítására, minőségének szinten tartására is. Ezen a ponton van előnye a Meva 25 éve bevezetett, és azóta is egyedi műanyag zsalutechnológiájának, amelynek karbantartási igénye és költsége más technológiákkal összehasonlítva elenyésző. A jelenlegi nyomott piaci árak mellett tehát a Meva ügyfeleinek legalább a zsaluparkjuk fenntartási költsége kisebb, mint más zsalumegoldásokkal dolgozó versenytársaiké.”

A nyíregyházi karbonsemleges lakóparkban is számít a felhasznált energia

Jó példa az A+++ (CO 2 -mentes) energetikai besorolású, exkluzív, a természet közelségét megőrző karbonsemleges, 18 lakásos lakónegyed Nyíregyháza Sóstó városrészében, a zöldövezet szívében.

Láthatólag egyre fontosabb, hogy a nagy mennyiségű betonnal dolgozó beruházások anyagaival mennyi a beépülő energia-felhasználás, és mennyi az alkalmazott anyagok ökológiai lábnyoma – ahogy az említett beruházásnál is. Nem csupán lakáscél esetén, de az értékesítés során is használt érv a felhasznált anyagokba beépülő energia csökkentésére való törekvés, és annak számszerű dokumentálása. Az a beruházó, aki így szeretné kimutatni a tervezett épület ökológiai lábnyomát, a műanyag zsaluhéjak használata esetén az EPD tanúsítványokkal hitelesített értékekkel kalkulálhat.

A fenntarthatósági elveket szem előtt tartó építkezés, a NORDii Homes Sóstó Park egyik sarokpontja az a 250 előregyártott, térbeli vasbeton elem, ahol a Meva innovatív zsalurendszere is fontos szerephez jutott. „Célként fogalmazódott meg, hogy az épületek maximálisan környezetbarát működése mellett több energiát termeljenek, mint amennyit az üzemeltetésükre felhasználnak, ezzel aktívan hozzájárulhatnak a légkör szén-dioxid tartalmának csökkentéséhez. Ennek a folyamatnak a kiindulópontja viszont az, hogy mennyi energia épül be eleve a kivitelezés során. A Meva zsaluinak használata ennek mérsékléséhez is hozzájárulhat. Cégünk partner az ilyen elveken alapuló beruházások megvalósításában.” – teszi hozzá a zsalugyártó cég igazgatója.

A számok tükrében a Meva műanyag zsaluhéja mintegy 90%-os anyagmegtakarítást és több mint 80%-kal alacsonyabb teljes életciklus-kibocsátást eredményez.

Nyersanyagkímélő, valóban számtalanszor újra felhasználható műanyag zsalutáblákat még ma is csak a Meva kínál a piacon, így a számítások során annak ökológiai lábnyomára hatással bíró paramétereit a hagyományos fa zsalutáblák környezetre gyakorolt hatásával hasonlították össze. A több mint 1500 felhasználási ciklusra tervezett Meva műanyag zsaluhéjával szemben a hagyományos fa- vagy kompozit tábla átlagosan 50–150 alkalmat bír. Ez akár 90%-os anyagmegtakarítást és több mint 80%-kal alacsonyabb életciklus-kibocsátást jelent. A 20 évet meghaladó élettartam és az anyagazonos, veszteségmentes javíthatóság miatt a Meva műanyag zsaluhéja ma az egyetlen olyan, amely valóban körforgásban marad – nem keletkezik belőle hulladék, csak újrahasznosítható erőforrás.

