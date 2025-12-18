Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban. Ezek a felmérések nemcsak az aktuális gazdasági és társadalmi helyzetet tükrözik, hanem iránymutatást adnak arról is, hogyan érzik magukat a magyarok a mindennapokban – legyen szó boldogságról, pénzügyi biztonságról, fogyasztói szokásokról vagy a banki promóciók hatékonyságáról.
Idén is számos átfogó kutatást készítettünk a Pénzcentrum oldalán, amelyek célja, hogy pontos képet kapjunk a magyar lakosság véleményéről és mindennapi tapasztalatairól. Ezek a felmérések nemcsak pillanatfelvételek, hanem fontos mérőszámok is: megmutatják, hogyan változik az emberek boldogságszintje, milyen kihívásokkal szembesülnek a pénzügyeikben, hogyan fogadják az új rendszereket, vagy éppen milyen fogyasztói szokások alakulnak ki.
Évről évre rengeteg olvasónk vesz részt ezekben a kutatásokban, így a válaszokból kirajzolódó trendek hitelesen tükrözik a társadalom aktuális hangulatát és biztonságérzetét. A boldogságfelméréstől kezdve a visszaváltási rendszer társadalmi megítélésén át a használt okostelefonok piacának elfogadottságáig, a banki promóciók hatékonyságától a lakossági megtakarítások mozgásáig, egészen az év végi pénzügyi helyzetértékelésig – mindegyik kutatás hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük, milyen tényezők formálják a magyarok mindennapjait.
A Pénzcentrum Nagy Boldogságfelmérése
A felmérést 2024 utolsó heteiben végeztük el, 2025 elején publikáltuk, a kérdőívet közel 11 ezer olvasó töltötte ki. A boldogságot általános élettel való megelégedettségként definiáltuk, és kérdéseink kiterjedtek a munka, a magánélet és a közéleti viszonyok területeire. Ahogy az elmúlt években, így idén is arra voltunk kíváncsiak, mennyire érzik boldognak magukat a magyarok. A válaszokat egy 1-től 10-ig terjedő skálán kellett megadni, ahol az egyes a legrosszabb, a tíes a legjobb eredményt jelentette.
A felmérés eredményei szerint Somogy és Vas vármegyében élnek a legboldogabb emberek, Nógrád vármegyében a legkevésbé boldogok. Mivel tavaly is elvégeztük a felmérést, nagyon hasonló kérdések mentén, így össze tudjuk hasonlítani az eredményeket. Az első helyezett nem változott, Vas megye a legboldogabb, Győr-Moson-Sopron visszacsúszott az ötödik helyre, Somogy megye viszont a tavaly 19-ről a másodikra. Veszprém 3-ról, a negyedikre, a főváros pedig maradt az ötödik helyen.
A Deposit Return System társadalmi megítélése Magyarországon 2025-ben
2024. január 1‑jén indult el Magyarországon az italcsomagolások visszaváltási rendszere Magyarországon, így kíváncsiak voltunk, mit gondolnak olvasóink a rendszer működéséről. Vajon hogyan változott az emberek véleménye az elmúlt egy évben? Megszerették, elfogadták az új visszaváltási rendszert?
A Debreceni Egyetem és a Pénzcentrum közös, 2025-ös kutatásában erre a kérdésre kerestük a választ.
Primer kutatómunkánk során azt kértük a fogyasztóktól, mondják el, hogyan érintette őket az új visszaváltási rendszer, milyen tapasztalataik, véleményük van az új visszaváltási rendszerrel kapcsolatban. Kértük a megkérdezetteket, hogy válaszaikkal ne akarjanak senkinek sem megfelelni, az őszinte véleményükre vagyunk kíváncsiak. Kérdőívünket összesen 1475 fő töltötte ki 2025. január 29. és 2025. február 23. között.
Használt, felújított okostelefonok fogyasztói megítélése Magyarországon 2025-ben
A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása 1988 fő válaszai alapján vizsgálta, hogyan vélekednek a használt mobiltelefonok piacáról a magyar fogyasztók. Bár a válaszadók többsége (69,1%) elutasítja a felújított készülékek vásárlását, minden hatodik megkérdezett már vásárolt ilyen eszközt, további 11,7% pedig tervezi. A legnagyobb bizalmi akadályokat az akkumulátor állapota, a rejtett hibák és a személyes kipróbálás hiánya jelentik. A vásárlók többsége garanciát és megbízható kereskedőt vár el, a környezettudatosság viszont még mindig csak másodlagos szempont.
A lakossági megtakarítások mozgása és a kereskedelmi bankok promóciós hatékonysága 2025-ben
2023 és 2024 aranyévek voltak az állampapíros megtakarítóknak – a kockázatmentes, akár 15-19%-os hozamok után sokan most ébrednek rá, hogy vége a „kamatkánaánnak”. A hozamok zuhanásával 2025 második felére verseny indult a lakossági megtakarításokért, amiből a kereskedelmi bankok sem akartak kimaradni. A bankváltásra kevéssé hajlandó magyar ügyfeleket pénzbeli jutalmakkal, kedvezményes számlavezetéssel és ajándékokkal próbálták elcsábítani. De vajon mennyien éltek ezekkel a lehetőségekkel, és mennyire működött a kampányözön? A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem kutatásából kiderül: a lakosság kétharmada találkozott banki promócióval, de csak tizedük nyitott ténylegesen új számlát. A bankok látszólagos nagylelkűsége mögött komoly versenyhelyzet áll, ahol a lojalitásért most újra harcba kellett szállni.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Ennek a kutatásnak a célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók.
Majdnem 14 ezren töltötték ki a Pénzcentrum felémérését, amelyben arra kerestük a választ: a magyarok hogyan értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. Mint kiderült, a válaszadók kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban. A kitöltők mindössze 12,2 százaléka mondta azt, hogy az inflációt meghaladó mértékben emelkedett a jövedelme az elmúlt 12 hónapban, ellenben a válaszadók több mint egyharmada úgy látja, anyagi helyzete vélhetően vagy biztosan romlani fog a következő egy évben. Összességében a többség szerint nem jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, és a kitöltők java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy egyesnesen romlik.
Boldogságfelmérés 2025
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
