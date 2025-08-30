Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy-egy öreg, megdőlt vagy elhanyagolt fa a kertben. Nem véletlen, hogy a legtöbb fakivágás félelemből történik. Csakhogy a fa eltávolítása korántsem egyszerű: az árak sok tízezertől akár százezrekig terjedhetnek, az önkormányzatok gyakran engedélyhez kötik a munkát, sőt pótlási kötelezettséget is előírhatnak. A biztonságos kivitelezéshez pedig szakképzett favágó, gyakran speciális technika szükséges. Cikkünkben bemutatjuk, mennyibe kerül ma Budapesten egy fakivágás, milyen szabályok vonatkoznak rá, és mikor érdemes inkább a fa ápolásán gondolkodni a láncfűrész helyett.

Az elmúlt hónapok dőjárása megmutatta, mennyire kiszámíthatatlanná vált a klíma Magyarországon: júniusban már sorra dőltek meg a melegrekordok, majd július közepén olyan vihar csapott le az országra, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. És még csak most jön az ősz. Nem csoda, hogy sokan félve néznek a kertjükben álló, megdőlt vagy öreg fákra – a legtöbb fakivágás ugyanis éppen félelemből történik. Ennek pedig a tavasz mellett az ősz a másik nagy szezonja.

Ilyenkor sok háztulajdonos elhatározza: jobb a biztonság, és inkább kivágatja a problémásnak ítélt fát. Csakhogy ez korántsem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik. Az árak magasak, a munka veszélyes, megfelelő szakember kell hozzá, és gyakran még a saját portán álló fához is engedély szükséges. A favágók szerint ritkán indul egy munka 20 ezer forint alatt, és egy átlagos, lakossági megrendelés általában nem fut 200 ezer forint felé. A kettő között viszont számtalan tényező befolyásolja, végül mennyibe kerül a fakivágás Budapesten.

Milyen magas a fa? Mekkora a törzsének az átmérője? Mennyire veszélyes helyen van? Ház, fésze, magasvezetékek körül? Hány ajánlatot kérjek? Egyáltalán az vagy a kiszállás ingyenes? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ az ősz kapujában favágó-ügyben.

Fakivágás árak 2025 őszén

Lakott területen a fák kivágásának költségét alapvetően továbbra is két fő tényező határozza meg: a fa mérete (törzsének átmérője, magassága), illetve a lombkorona alatti terület jellege. Nem mindegy ugyanis, hogy a fa alatt üres telekrész található, vagy egy családi ház, kerítés, melléképület – ez nagymértékben befolyásolja, hogy a szakember milyen technikával dolgozhat.

Az idei árak alapján a kis méretű fák kivágása továbbra is a legolcsóbb kategóriába tartozik: 4–9 ezer forinttól indul a munka. Közepes méretű fáknál már 19–39 ezer forint közötti összegekkel kell számolni, a nagyobbaknál pedig 40–79 ezer forintos indulóárakat látunk. Az igazán nagy, extra méretű fák kivágása pedig továbbra is komoly kiadás: 79–100 ezer forint feletti tételekkel kell kalkulálni. Egyes cégeknél fix összeg helyett törzsátmérő alapján adják meg az árat: például egy 20 centi körüli törzsátmérőjű fa 20 ezer forinttól indul, míg a 80 centi feletti törzseknél már 80 ezer forint fölé is mehet a díj.

Forrás: Pénzcentrum gyűjtés, 2025 augusztus vége

Az árakat tehát erősen befolyásolja, hogy milyen technikát kell alkalmazni. Ha a fa biztonságosan kidönthető egy üres területre, az a legolcsóbb megoldás. Ha viszont szűk udvarról, épületek vagy vezetékek közeléből kell szakszerűen, darabolva eltávolítani, akkor jellemzően alpintechnikát vagy kosaras emelőt használnak – ezeknél az indulóárak is jóval magasabbak, 30–50 ezer forinttól felfelé.

Egyes favágók már az oldalukon érzékeltetik a különbségeket. Például egy szakember szerint ha rét közepén áll egy 14 méteres fa, az nála 140 ezer forint. Értelemszerűen, ha egy ugyanakkora fa házak ölelésében, magas vezetékek körül áll, aligha kerülne ugyanennyibe a fa kivágása.

Friss körképünk azt mutatja, hogy nincs jelentős drágulás a tavalyi árakhoz képest, inkább a sávok szélesedtek ki. Az viszont továbbra is alapigazság, hogy minden egyes fa más: az egészségi állapota, a környezete és a kivitelezési módszer mind-mind döntően befolyásolja a végösszeget.

A szakemberek ezért egyöntetűen azt ajánlják, hogy komolyabb fa kivágásánál legalább 2–3 cégtől kérjünk ajánlatot. Érdemes a megkeresést fényképekkel és részletes leírással kiegészíteni, hiszen így pontosabb képet adhatunk a helyszínről.

Sok vállalkozó csak helyszíni szemle után ad végleges árajánlatot, de akadnak olyanok is, akik a kiszállást/ajánlatadást (utóbbit sokan) ingyen vállalják. Egy biztos: alapos körbejárással komoly pénzt spórolhatunk, miközben elkerülhetjük a későbbi kellemetlenségeket.

Óvakodj a kókler favágóktól

Itt fontos megjegyezni, hogy beszélgetéseink során minden elismert szakember kiemelte, kóklerekkel senki se dolgoztasson, mert az veszélyes, ámbár tele van velük a szakma. Azt mondták, rengetegen vállalkoznak arra, hogy feketén vágjanak vagy vágattassanak ki fákat, ami több szempontból is komoly problémát jelent. Egyrészt az önkormányzatok még a saját portán álló fák kivágását is szigorúan szabályozhatják, másrészt engedély és szakszerű kivitelezés nélkül könnyen előfordulhat, hogy a munka balesethez, anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezet.

A fekete fakivágás akkor sem jó megoldás, ha a hivatásos szakemberekre várni kell. Fontos tudni, hogy a szezonális csúcsidőszakok – a tavasz eleje és az ősz, illetve egy-egy nagyobb vihar utáni napok – különösen leterhelik a favágókat, így ilyenkor előfordulhat, hogy akár napokat vagy heteket is kell várni. Még ebben az esetben sem érdemes azonban a „mindent megoldó” szomszédra vagy egy laikus ismerősre bízni a feladatot:

a spórolás könnyen sokszoros kárhoz vezethet.

Ki lehet egyáltalán vágatni egy fát?

Nem magától értetődő, hogy valaki a saját telkén bármikor kivághatja a kertjében álló fát. A környezetvédelmi törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy helyi rendeletekkel korlátozzák a fakivágást a természet védelme érdekében. Ez azt jelenti, hogy sok esetben önkormányzati engedély szükséges még a magánterületen álló fák kivágásához is. Ráadásul az engedély gyakran feltételekhez kötött: előírhatják például, hogy a kivágott fát pótolni kell, adott törzsátmérő alapján több darabot kell ültetni, vagy pénzbeli hozzájárulást kérnek a fa „megváltására”.

Sokan úgy jönnek hozzám, hogy 'csak vágjuk ki, olcsóbb lesz'. Aztán amikor meghallják, hogy az önkormányzat pótlási kötelezettséget is előírhat, és még a csemete is pénzbe kerül, gyorsan rájönnek, hogy nem is biztos, hogy a láncfűrész a legjobb megoldás

- árulta el lapunknak egy vidéken tevékenykedő favágó.

Inkább óvd meg, akkor nem kell kivágni!

A faápolási szakértők egyetértenek abban, hogy a fák nem egyetlen év alatt válnak veszélyessé. Az, hogy egy kerti fa korhadt, instabil és egy nagyobb viharban már balesetveszélyes lehet, sokszor hosszú évek gondozatlanságának a következménye. Egy jól ápolt, rendszeresen ellenőrzött fa sokkal kisebb kockázatot jelent, a valódi veszélyt az idős, elhanyagolt példányok okozzák.

Az emberek többsége csak akkor kap észbe, amikor a szomszédban kidől egy fa a viharban – addig azt hiszik, hogy az ő diófájuk, fenyőjük örökké bírni fogja

– mondta el lapunknak egy fővárosi favágó, akit a fakivágási szezonban naponta hívnak pánikoló háztulajdonosok. – „Pedig a legtöbb fát nem kivágni kellene, hanem időben metszeni, vizsgálni, ápolni. Ez mindig olcsóbb és biztonságosabb, mint utólag a láncfűrész után nyúlni.” - tette hozzá.

Érdemes tudni, hogy mostanra már Magyarországon is egyre több minősített faápoló és favizsgáló dolgozik, akik korszerű műszerekkel képesek feltérképezni a fa állapotát. Egy alap vizsgálat – szemrevételezés, tanácsadás – jellemzően kb. 10–16 ezer forinttól indul. Ha viszont műszeres vizsgálatra is szükség van, például akusztikus tomográfiás vizsgálatra, az ára fánként kb. 30–80 ezer forint között mozoghat, a fa méretétől és a szükséges mérések típusától függően.

Ökölszabályként általában 3–5 évente érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a fákat, az idősebb vagy korábban sérült példányoknál pedig 2–3 évente is indokolt lehet. Bár ezek a szolgáltatások nem olcsók, sok esetben épp ez a költség ment meg egy több százezer forintos fakivágástól – vagy egy szerencsétlen balesettől.