Az építőiparban 2025-ben a csökkenő megrendelések mellett a munkaerő megtartása jelentette a legnagyobb kihívást.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. EU támogatással készült felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest. A várakozásokat összegző GKI konjunktúraindex közel 3 ponttal emelkedett, és elérte az elmúlt tizennyolc hónap legmagasabb szintjét. Ezzel párhuzamosan a cégek foglalkoztatási hajlandósága enyhén csökkent, miközben az értékesítési árak alakulására vonatkozó várakozások lényegében változatlanok maradtak. A vállalkozások a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát decemberben kissé romlóként értékelték.
A GKI üzleti bizalmi indexe a novemberi megtorpanás után decemberben 2 ponttal nőtt, ami szintén tizennyolc havi csúcsot jelent. Az ipari bizalmi index közel 4 ponttal emelkedett, és huszonegy hónapja nem volt ilyen magas. A kereskedelmi és szolgáltatói indexek alig változtak, míg az építőipari bizalmi mutató csaknem 4 ponttal csökkent. A következő időszak kilátásait továbbra is az építőipar ítéli meg a legborúlátóbban, míg az üzleti szolgáltatások a legderűlátóbbak.
A foglalkoztatási indikátor, amely a vállalkozások létszámgazdálkodási várakozásait mutatja, két hónap emelkedés után enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 8 százaléka tervez létszámbővítést, míg 13 százalék csökkentést. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén ugyanakkor továbbra is többségben vannak azok a vállalkozások, amelyek bővítenék az állományt.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése decemberben romlott az előző felméréshez képest. A bizonytalanság leginkább az ipari és az építőipari cégeket érinti, míg a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások kevésbé érzik ezt problémának.
Az árindikátor, amely az értékesítési árak következő három hónapban várható alakulását jelzi, decemberben alig változott. A cégek 29 százaléka áremelést tervez, míg 9 százalék árcsökkentést.
A fogyasztói hangulat érdemben javult. A GKI fogyasztói bizalmi indexe decemberben 5 ponttal emelkedett, és kétéves csúcsra ért. Javult a háztartások elmúlt egy évre vonatkozó pénzügyi helyzetének megítélése, a következő tizenkét hónap pénzügyi kilátásai, valamint az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások is. Kedvezőbb lett a nagy értékű fogyasztási cikkek megvásárlásának megítélése. Az inflációs várakozások és a munkanélküliség emelkedésétől való félelem egyaránt csökkent.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, a hangsúly most az inflációs előrejelzésen és a jegybank üzenetein van.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
