Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?

A GKI Gazdaságkutató Zrt. EU támogatással készült felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest. A várakozásokat összegző GKI konjunktúraindex közel 3 ponttal emelkedett, és elérte az elmúlt tizennyolc hónap legmagasabb szintjét. Ezzel párhuzamosan a cégek foglalkoztatási hajlandósága enyhén csökkent, miközben az értékesítési árak alakulására vonatkozó várakozások lényegében változatlanok maradtak. A vállalkozások a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát decemberben kissé romlóként értékelték.

A GKI üzleti bizalmi indexe a novemberi megtorpanás után decemberben 2 ponttal nőtt, ami szintén tizennyolc havi csúcsot jelent. Az ipari bizalmi index közel 4 ponttal emelkedett, és huszonegy hónapja nem volt ilyen magas. A kereskedelmi és szolgáltatói indexek alig változtak, míg az építőipari bizalmi mutató csaknem 4 ponttal csökkent. A következő időszak kilátásait továbbra is az építőipar ítéli meg a legborúlátóbban, míg az üzleti szolgáltatások a legderűlátóbbak.

A foglalkoztatási indikátor, amely a vállalkozások létszámgazdálkodási várakozásait mutatja, két hónap emelkedés után enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 8 százaléka tervez létszámbővítést, míg 13 százalék csökkentést. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén ugyanakkor továbbra is többségben vannak azok a vállalkozások, amelyek bővítenék az állományt.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése decemberben romlott az előző felméréshez képest. A bizonytalanság leginkább az ipari és az építőipari cégeket érinti, míg a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások kevésbé érzik ezt problémának.

Az árindikátor, amely az értékesítési árak következő három hónapban várható alakulását jelzi, decemberben alig változott. A cégek 29 százaléka áremelést tervez, míg 9 százalék árcsökkentést.

A fogyasztói hangulat érdemben javult. A GKI fogyasztói bizalmi indexe decemberben 5 ponttal emelkedett, és kétéves csúcsra ért. Javult a háztartások elmúlt egy évre vonatkozó pénzügyi helyzetének megítélése, a következő tizenkét hónap pénzügyi kilátásai, valamint az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások is. Kedvezőbb lett a nagy értékű fogyasztási cikkek megvásárlásának megítélése. Az inflációs várakozások és a munkanélküliség emelkedésétől való félelem egyaránt csökkent.