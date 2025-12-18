2025. december 18. csütörtök Auguszta
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyárak, létszámleépítés, recesszió, munkaerőpiac
Gazdaság

Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?

Pénzcentrum
2025. december 18. 04:05

A GKI Gazdaságkutató Zrt. EU támogatással készült felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest. A várakozásokat összegző GKI konjunktúraindex közel 3 ponttal emelkedett, és elérte az elmúlt tizennyolc hónap legmagasabb szintjét. Ezzel párhuzamosan a cégek foglalkoztatási hajlandósága enyhén csökkent, miközben az értékesítési árak alakulására vonatkozó várakozások lényegében változatlanok maradtak. A vállalkozások a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát decemberben kissé romlóként értékelték.

A GKI üzleti bizalmi indexe a novemberi megtorpanás után decemberben 2 ponttal nőtt, ami szintén tizennyolc havi csúcsot jelent. Az ipari bizalmi index közel 4 ponttal emelkedett, és huszonegy hónapja nem volt ilyen magas. A kereskedelmi és szolgáltatói indexek alig változtak, míg az építőipari bizalmi mutató csaknem 4 ponttal csökkent. A következő időszak kilátásait továbbra is az építőipar ítéli meg a legborúlátóbban, míg az üzleti szolgáltatások a legderűlátóbbak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A foglalkoztatási indikátor, amely a vállalkozások létszámgazdálkodási várakozásait mutatja, két hónap emelkedés után enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 8 százaléka tervez létszámbővítést, míg 13 százalék csökkentést. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén ugyanakkor továbbra is többségben vannak azok a vállalkozások, amelyek bővítenék az állományt.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése decemberben romlott az előző felméréshez képest. A bizonytalanság leginkább az ipari és az építőipari cégeket érinti, míg a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások kevésbé érzik ezt problémának.

Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
EZ IS ÉRDEKELHET
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.

Az árindikátor, amely az értékesítési árak következő három hónapban várható alakulását jelzi, decemberben alig változott. A cégek 29 százaléka áremelést tervez, míg 9 százalék árcsökkentést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fogyasztói hangulat érdemben javult. A GKI fogyasztói bizalmi indexe decemberben 5 ponttal emelkedett, és kétéves csúcsra ért. Javult a háztartások elmúlt egy évre vonatkozó pénzügyi helyzetének megítélése, a következő tizenkét hónap pénzügyi kilátásai, valamint az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások is. Kedvezőbb lett a nagy értékű fogyasztási cikkek megvásárlásának megítélése. Az inflációs várakozások és a munkanélküliség emelkedésétől való félelem egyaránt csökkent.
Címlapkép: Getty Images
#foglalkoztatás #gazdaság #felmérés #december #gki #bizalom #fogyasztók #vállalkozások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:05
21:56
21:03
20:57
20:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 17. 16:59
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 17. 20:40
Vészhelyzet az állatkórházban - új állati reality indul
Vészhelyzet az állatkórházban címmel érkezik egy új, saját gyártású állatos doku-reality.
Bankmonitor  |  2025. december 17. 10:14
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeret...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 16. 16:20
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. december 16. 13:47
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
1 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
2 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 20:57
A Skandináv lottó nyerőszámai az 51. héten
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 18:57
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Agrárszektor  |  2025. december 17. 20:01
Megjelent az Agro Napló legújabb száma: erről nem érdemes lemaradni