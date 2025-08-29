Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!

A világ nukleáris arzenálja újra bővül, jelenleg kilenc ország birtokolja a teljes készletet. Bár a hidegháború után több leszerelési egyezmény is született, a jelenlegi geopolitikai feszültségek új fegyverkezési hullámot indítottak el. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja a főbb szereplőket, a költési trendeket és a visszaszorítás nehézségeit.

A világ nukleáris fegyverarzenálja újra növekedési pályára állt, dacára a hidegháború utáni leszerelési törekvéseknek. Jelenleg kilenc ország – köztük a világ vezető nagyhatalmai – birtokolják az ismert nukleáris készletek egészét. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja részletesen bemutatja, hogy mely államok rendelkeznek atomfegyverekkel, mennyit költenek ezek fenntartására, és miért vált rendkívül nehézzé a globális leszerelés előmozdítása a 21. században.

Az atomfegyverkezés története 1945-ben kezdődött, amikor az Egyesült Államok bevetette az első bombákat Hirosimában és Nagaszakiban. A második világháborút követően a hidegháború évtizedei alatt az USA és a Szovjetunió közötti fegyverkezési verseny gyorsan több tízezer robbanófej felhalmozásához vezetett. A '90-es évek leszerelési egyezményei ugyan csökkentették a készleteket, de a legfrissebb adatok szerint ma ismét növekedés tapasztalható: jelenleg mintegy 12 ezer nukleáris robbanófej létezik világszerte, ebből körülbelül 3 ezer bevetésre kész állapotban van.

A világ legnagyobb nukleáris készleteit továbbra is Oroszország és az Egyesült Államok birtokolják, de egyre hangsúlyosabb szereplő Kína is, amely jelentős modernizációs programokat hajt végre. Franciaország és az Egyesült Királyság továbbra is a NATO nukleáris erejének pillérei, míg India, Pakisztán, Izrael és Észak-Korea stratégiai okokból tartanak fent saját arzenált. Külön érdekesség, hogy több európai ország – köztük Németország, Olaszország, Belgium és Hollandia – amerikai atomfegyvereket tárol a NATO megosztott elrettentési stratégiájának részeként.

A nemzetközi egyezmények – mint a START és az Atomsorompó Szerződés – ugyan továbbra is érvényben vannak, de hatásfokuk megkérdőjelezhető. Az elmúlt évek geopolitikai feszültségei, a haditechnikai innovációk, valamint az új generációs fegyverrendszerek kifejlesztése inkább a kapacitások bővítése felé tolják a folyamatokat. A nukleáris fegyverkezés tehát ma új formában, de a hidegháborús logika mentén erősödik tovább – a biztonságpolitika egyik legnagyobb kihívását jelentve a következő évtizedekre nézve is. Ha tehát végezetül már csak arra vagy kíváncsi, hova menekülj, ha kitörne a 3. világháború, ezt a cikkünket olvasd el!

