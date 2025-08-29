Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!

Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
A világ nukleáris arzenálja újra bővül, jelenleg kilenc ország birtokolja a teljes készletet. Bár a hidegháború után több leszerelési egyezmény is született, a jelenlegi geopolitikai feszültségek új fegyverkezési hullámot indítottak el. A CHART by Pénzcentrum elemzése bemutatja a főbb szereplőket, a költési trendeket és a visszaszorítás nehézségeit.
A világ nukleáris fegyverarzenálja újra növekedési pályára állt, dacára a hidegháború utáni leszerelési törekvéseknek. Jelenleg kilenc ország – köztük a világ vezető nagyhatalmai – birtokolják az ismert nukleáris készletek egészét. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja részletesen bemutatja, hogy mely államok rendelkeznek atomfegyverekkel, mennyit költenek ezek fenntartására, és miért vált rendkívül nehézzé a globális leszerelés előmozdítása a 21. században.
Az atomfegyverkezés története 1945-ben kezdődött, amikor az Egyesült Államok bevetette az első bombákat Hirosimában és Nagaszakiban. A második világháborút követően a hidegháború évtizedei alatt az USA és a Szovjetunió közötti fegyverkezési verseny gyorsan több tízezer robbanófej felhalmozásához vezetett. A '90-es évek leszerelési egyezményei ugyan csökkentették a készleteket, de a legfrissebb adatok szerint ma ismét növekedés tapasztalható: jelenleg mintegy 12 ezer nukleáris robbanófej létezik világszerte, ebből körülbelül 3 ezer bevetésre kész állapotban van.
A világ legnagyobb nukleáris készleteit továbbra is Oroszország és az Egyesült Államok birtokolják, de egyre hangsúlyosabb szereplő Kína is, amely jelentős modernizációs programokat hajt végre. Franciaország és az Egyesült Királyság továbbra is a NATO nukleáris erejének pillérei, míg India, Pakisztán, Izrael és Észak-Korea stratégiai okokból tartanak fent saját arzenált. Külön érdekesség, hogy több európai ország – köztük Németország, Olaszország, Belgium és Hollandia – amerikai atomfegyvereket tárol a NATO megosztott elrettentési stratégiájának részeként.
A nemzetközi egyezmények – mint a START és az Atomsorompó Szerződés – ugyan továbbra is érvényben vannak, de hatásfokuk megkérdőjelezhető. Az elmúlt évek geopolitikai feszültségei, a haditechnikai innovációk, valamint az új generációs fegyverrendszerek kifejlesztése inkább a kapacitások bővítése felé tolják a folyamatokat. A nukleáris fegyverkezés tehát ma új formában, de a hidegháborús logika mentén erősödik tovább – a biztonságpolitika egyik legnagyobb kihívását jelentve a következő évtizedekre nézve is. Ha tehát végezetül már csak arra vagy kíváncsi, hova menekülj, ha kitörne a 3. világháború, ezt a cikkünket olvasd el!
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.