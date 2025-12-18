2025. december 18. csütörtök Auguszta
Készpénzes dollárszámlák és tőzsdei mutatók (pénz, üzlet, pénzügy, válság, siker, leértékelés, infláció)
Gazdaság

Meglepő adatot produkált az amerikai infláció: Trump egy kicsit fellélegezhet?

Pénzcentrum
2025. december 18. 19:48

Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.

Az Egyesült Államokban novemberben 2,7 százalékra csökkent az infláció, a maginfláció pedig 2,6 százalékot ért el. A mutató jelentős visszaesésének részletes elemzésére egyelőre nincs lehetőség, mivel az amerikai statisztikai hivatal nem tette közzé a szokásos, részletes adatbontást. Ennek feltehetően a közelmúltbeli kormányzati leállás az oka. Az adatok hiányában egyelőre nem azonosíthatók pontosan azok a tényezők, amelyek a kedvező árdinamikát kiváltották - számolt be róla a Portfolio.

A munkaerőpiacon december harmadik hetében 224 ezer főre emelkedett az új munkanélküli segélyt igénylők száma. Ez az érték továbbra is a foglalkoztatási helyzet alapvető stabilitására utal, és nem jelez érdemi törést a munkaerőpiaci folyamatokban.

A Philadelphia Federal Reserve által készített felmérés vegyes, de összességében biztató képet ad a gazdasági helyzetről. Bár az üzleti kondíciók általános megítélése némileg romlott, több fontos mutató javult. A vállalatok tőkeberuházási kiadásai emelkedtek, az árnyomás mérséklődött, és az új megrendelésekre vonatkozó várakozások is javultak.

A jelenlegi gazdasági környezet különösen kedvező a Federal Reserve számára: az inflációs nyomás érezhetően enyhül, miközben a reálgazdasági fundamentumok továbbra is szilárdnak tűnnek. Ez a kombináció érdemi mozgásteret biztosít a monetáris politika alakítóinak. Az év eleji kilátásokat ugyanakkor bizonytalanság övezi a várható vámintézkedések lehetséges inflációs hatásai miatt.
Címlapkép: Getty Images
