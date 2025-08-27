Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás gondot okozna.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
Miközben Magyarországon továbbra is égető a tanárhiány, a szakképzésben dolgozó oktatók bérezése látványosan megugrott. 2024 óta átlagosan több mint 30 százalékos emelés után bruttó 700 ezer forint körüli alapbért vihetnek haza, amit vizsgapénzek és egyéb juttatások is kiegészíthetnek. Ezzel sok pályakezdő vagy fiatal pedagógus számára a szakképzés vonzóbbnak tűnhet, mint a gimnáziumi vagy általános iskolai tanítás, hiszen ott a belépő fizetés alacsonyabb lehet. A helyzet azonban veszélyes mellékhatásokkal járhat: ha a matematikát, fizikát vagy más hiányszakos tantárgyakat oktató tanárok inkább a technikumok felé fordulnak, az a közoktatásban okozhat súlyosabb szakemberhiányt, miközben a szakképzés is egyre inkább igényli a jól képzett közismereti oktatókat.
Az oktatási szektor évtizedes krízise mára már nem csupán riogatás, hanem tény. 2024/2025-ben a köznevelés, szakképzés és felsőoktatás intézményeiben közel 148 000 fő alkalmazott dolgozott, ami épp 2 300 fővel több az előző évhez képest. Noha a szám valamelyest javul, az oktatási rendszer krónikus hiánya továbbra is nyomást gyakorol a pedagógusokra, ahogy ezt a Pénzcentrum is megírta részletes elemzésében. Ennek ellenére az elmúlt években végbement béremelések kezdik megfordítani a negatív trendet és ebben a szakképzésben dolgozók jövőképe is új fényben ragyog.
Magyarországon a kormány a pedagógusbérek rendezését az uniós átlag és az infláció nyomására végigvezette; különösen kiemelt figyelmet kapott a szakképzés, amelyben a szakoktatók bére 2024 januárjától történelmi mértékben, átlagosan 32,2 %-kal emelkedett. A pályakezdők bruttó bére ezzel elérte a havi 581 680 Ft–620 000 Ft közötti tartományt, a tapasztaltabb szakemberek 670–720 eFt-t kereshettek, míg a legkiválóbbak havi 800 eFt körüli bruttó szinten fogadhatták el bérüket. Ez a növekedés nem egyszeri mérföldkövet jelent, hanem folyamatos trend része. A részletes bértábláról és egyéb illetményekről cikkünkben írtunk:
2020 óta a szakképzésben oktatók fizetése hozzávetőlegesen 2,5-szeresére nőtt.
Szó nincs gépies rugalmasságról: a béremelések mögött tudatos stratégia áll, mely a szakmai megbecsülést és az oktatói utánpótlás vonzerejét is növelni kívánja. Hasonlóan, a közoktatásban dolgozó pedagógusok fizetése is jelentős változáson ment keresztül: 2025. január 1-jétől átlagosan 21,2 %-os emelés lépett életbe intézményi szinten. A pedagógusi bértábla szerint a gyakornokok bruttóban 640 900 Ft–tól indulnak, a Pedagógus I. és II. fokozatban dolgozók bére 650 eFt–1,37 MFt, a mesterpedagógusok 716 eFt–1,65 MFt, a kutatótanároknál pedig 840 eFt–1,78 MFt közötti tartományban mozog. A fizetéseket illetően az elérhető adatok alapján egy táblában összegeztük a béreket:
Mindkét területen tehát kimutatható béremelés zajlik, de a szakképzésben dolgozók esetében az emelkedés mértéke különösen látványos: a br. 705 eFt-os alapbér, amelyről informális forrásból hallottál, összhangban van az állami közleménnyel, hiszen a tapasztaltabb oktatók e környékén mozognak. Az alapbérekhez pedig hozzáadódhatnak vizsgapénzek, juttatások, ösztönző komponensek, amelyek további növekedést eredményezhetnek, különösen vidéki régiókban, ahol a megélhetési költségek is alacsonyabbak.
A szakoktatók helyzete a pedagógus pályán belül egyedülálló: rájuk nem vonatkozik a hagyományos közalkalmazotti bértábla, így a Munka törvénykönyve szerint rugalmasabb, akár teljesítménycentrikus bérezés is alkalmazható. Ráadásul ők is jogosultak a nyári szabadságra, ami további versenyelőnyt jelent a szakmák közötti választáskor.
A tanárhiány és a béremelések összefüggnek: a KSH 2025-ös statisztikái szerint a pedagógusi létszám mérsékelten emelkedett, amit részben a béremelések hatásának tulajdonítanak. Ez arra utal, hogy a fizetések tényleges növelése (különösen ha a szakképzésben) vonzóbbá teheti a pályát, stabilizálhatja az oktatói bázist, és segítheti a helyi ipari igényekhez igazodó képzések fenntarthatóságát.
Ebben a fényben az általunk választott cím, hogy a „magyar sztártanárok degeszre keresik magukat” nem is túlzás, ugyanis a szakképzésben dolgozó oktatók bérezése a 2020 előtti állapotokhoz képest jelentősen emelkedett, és mindez hiteles, nyilvános forrásokon alapul. Természetesen a valós nettó jövedelem a különböző kedvezmények, pótlékok és járulékok függvénye, de még bruttóban is vonzónak számít a szektor szempontjából.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Jobban megéri matekot tanítani a szakképzésben, mint gimnáziumban?
A kérdés adja magát, ha a szakképzésben tanító oktatók bérezése ilyen mértékben emelkedett, vajon anyagilag jobban járhat-e egy közismereti tanár, ha elhagyja a gimnáziumi vagy általános iskolai katedrát, és inkább szakmát oktat?
Egy matek- vagy fizikatanár esetében a válasz nem egyértelmű. Bár a közoktatásban a bértábla mostanra eléri vagy akár túl is haladja a szakképzésben tapasztalt szinteket (különösen a Pedagógus II. és a mesterpedagógusi fokozatokban), a pályakezdők és a fiatalabb pedagógusok számára a szakképzés valóban vonzóbb lehet, hiszen ott már a belépő fizetés is megközelítheti, sőt, esetenként meghaladhatja a gimnáziumi tanári alapbért.
Ez a helyzet ugyanakkor komoly problémákat vet fel. Ha a bérkülönbségek miatt egyes közismereti tanárok átcsábulnak a szakképzésbe, az tovább mélyítheti a közoktatásban amúgy is fennálló tanárhiányt. A matematika és a fizika például amúgy is a legnagyobb hiányszakok közé tartoznak, évek óta egyre nehezebb megfelelő képesítéssel rendelkező tanárt találni ezekre a tárgyakra.
Ha ezen a téren is elindulna egy „elvándorlás” a szakképzés irányába, az a gimnáziumok és általános iskolák szakember-utánpótlását sodorhatná veszélybe.
Másfelől a szakképzésnek is szüksége van jó közismereti tanárokra, hiszen a szakmai tárgyak mellett matematikát, fizikát, magyart vagy idegen nyelvet is kell oktatni a technikumokban és szakképző iskolákban. Ez azt jelenti, hogy a két terület valójában nem egymás ellenfele, hanem egymás kiegészítője. A bérezés jelenlegi széttartása mégis versenyhelyzetet teremt, ami hosszabb távon strukturális feszültségeket idézhet elő. A tanárok nem a szakmai érdeklődésük, hanem a fizetési kilátások alapján választhatnak pályát vagy intézménytípust.
A kérdés tehát nem csupán az, hogy „jobban megéri-e” szakmát tanítani, hanem az is, hogy a rendszer képes lesz-e kiegyensúlyozottan biztosítani mindkét ágazat (a közoktatás és a szakképzés) utánpótlását. Az elmúlt évek bérrendezései sokat javítottak az oktatói hivatás vonzerején, de a bérek közötti különbségek kezelése nélkül fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos tantárgyaknál a hiány még élesebbé válik, miközben a szakképzés megerősödik.
Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel
A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.
A hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök jelentősen zsugorodhatnak, az AI (MI) és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat.
Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében az egyik hazai bank kkv bizalmi indexének 2025 második negyedéves kutatási adatai.
A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók közel fele használ nem engedélyezett mesterséges intelligencia-eszközöket.
A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
A munkavállalók túlnyomó többsége távmunka-párti, és egyre többen is végeznék otthonról a feladataik jelentős részét, ha módjuk nyílna rá.
Hogyan lehet valakiből cukrász, mennyi idő és pénz szükséges a szakma kitanulásához, milyen kereseti lehetőségek vannak ma Magyarországon? Szétnéztünk a témában!
A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.