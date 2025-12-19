A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Új kihívás előtt a magyar kisvállalkozások: ez fájni fog nekik nagyon 2026-ban
A családi vállalatok körében javuló pénzügyi várakozásokat mértek. Asaládi cégek vezetői pozitívabban látják a jövőt: esetükben már közel semleges hangulat érződik a jelenleg mért -2 pontos értékkel, miközben a nem családi tulajdonú vállalatoknál ez -8 pont. A cég saját helyzetét mutató vállalati részindex is a pozitív tartományban van 2 ponttal, és a makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex is jelentős, 13 pontos javulással elérte a -11 pontot. Ezzel szemben a nem családi vállalatok csak 4 pontot javulva egyelőre maradtak -22 ponton. Árbevétel vonatkozásában is valamivel pozitívabbak a családi vállalatok, nyereség vonatkozásában viszont kicsit elmaradnak a többi nagyvállalattól.
Az elmúlt negyedévben javuló tendenciát mutatott a családi vállalatok hangulata. A K&H nagyvállalati növekedési index kutatás legfrissebb, 2025 harmadik negyedéves eredményei szerint a cégvezetők pozitívabban látták az előttük álló 12 hónapot.
Maga a főindex családi vállalatokra vetítve jelenleg -2 ponton áll, ami enyhe, 2 pontos javulás az előző negyedévhez képest, és jóval pozitívabb, mint a nem családi tulajdonban lévő vállalatok -8 pontos értéke. A saját helyzetüket is kedvezőbben látják a családi cégek: esetükben még mindig a pozitív tartományban, 2 ponton áll a nagyvállalati részindex, ami két kisebb hullámot leszámítva 2023 ősze óta folyamatosan 0 pont felett van. A nem családi cégek esetében ugyanez az érték -2 pont. A makrogazdasági tényezőket leképező makro részindex is jelentős eltéréseket mutat: míg a nagyvállalatok esetében csupán kisebb, 4 pontos javulást hozott, addig a családi cégek kiugró, 13 pontos emelkedéssel elérték a -11 pontot.
A családi vállalatok egy kicsit mindig derűsebben látják a jövőt, mint a többi nagyvállalat, ugyanakkor a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy helyenként jelentős eltérések adódnak a várakozások között – érdekes lesz megfigyelni azt, hogy kinek a várakozásai igazolódnak be. A család jelenléte a vállalatban önmagában stabilitást ad ezeknek a cégeknek, ezért ők főleg a mikrogazdasági tényezők terén tudnak optimistán viszonyulni a jövőhöz, mindazonáltal – bár a makro részindex a negatív tartományban maradt – az ott mért jelentős javulás különösen figyelemre méltó
– értékelte az adatokat Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központjának vezetője.
Árbevétel tekintetében is optimistábbak a családi cégek a többi nagyvállalatnál: esetükben ugyanis a következő egy évre a mostanihoz viszonyítva 1 százalékkal magasabb árbevételt prognosztizálnak a cégvezetők, miközben a nem családi tulajdonban lévő vállalatok a jelenleginél 0,7 százalékkal alacsonyabb szinttel kalkulálnak.
Ezt indokolhatja, hogy az előbbiek körében kevesebb az exportáló vállalat, ami logisztikai szempontból és a cég saját erőforrásainak tekintetében is kevésbé megterhelő. Nyereséget tekintve viszont minimálisan, de a nem családi cégek felé billen a mérleg nyelve: bár mindannyian csökkenő nyereséggel számolnak a következő egy évben, a családi vállalatok 1,7 százaléknyi mínusszal terveznek, míg a nem családi vállalatok csupán 0,9 százaléknyival.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
A DPD Hungary tájékoztatása szerint az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt kézbesítési nehézségek jelentkeztek Budapesten és környékén.
Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: ezek a legjobbak 2025-ben, nagy csatában a Törley és a Moet&Chandon
A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
A munkavállalók pihenése érdekében szenteste napján csak két egység, december 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
A közönség nagyjából 60%-a magyar. A külföldiek közül egyre többen jönnek tudatosan, egy-egy kiállítást megnézni. De van egy alig ismert biznisze is a múzeumnak...
Világszerte a mesterséges intelligenciától (MI) várják az üzleti világot sújtó nehézségek megoldását a pénzügyi és adózási vezetők
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Vizsgálódik a GVH: súlyos kihágásokat találtak, ebből még komoly bírságolási hullám lehet az év végén
A nemzeti versenyhatóság alapvetően nyitott a vállalkozásokkal való együttműködésre még olyan súlyos versenyjogi jogsértések tekintetében is, mint a közbeszerzési kartellek.
Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.
A fuvarozók szerint a bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket.
Ideiglenesen felfüggesztetták működésüket a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva.
2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet egy előrejelzés szerint.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt átvették.
