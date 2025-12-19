2025. december 19. péntek Viola
Selection of plates, bowls and porcelain for sale in the market square
Vállalkozás

Új kihívás előtt a magyar kisvállalkozások: ez fájni fog nekik nagyon 2026-ban

Pénzcentrum
2025. december 19. 12:34

A családi vállalatok körében javuló pénzügyi várakozásokat mértek. Asaládi cégek vezetői pozitívabban látják a jövőt: esetükben már közel semleges hangulat érződik a jelenleg mért -2 pontos értékkel, miközben a nem családi tulajdonú vállalatoknál ez -8 pont. A cég saját helyzetét mutató vállalati részindex is a pozitív tartományban van 2 ponttal, és a makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex is jelentős, 13 pontos javulással elérte a -11 pontot. Ezzel szemben a nem családi vállalatok csak 4 pontot javulva egyelőre maradtak -22 ponton. Árbevétel vonatkozásában is valamivel pozitívabbak a családi vállalatok, nyereség vonatkozásában viszont kicsit elmaradnak a többi nagyvállalattól.

 Az elmúlt negyedévben javuló tendenciát mutatott a családi vállalatok hangulata. A K&H nagyvállalati növekedési index kutatás legfrissebb, 2025 harmadik negyedéves eredményei szerint a cégvezetők pozitívabban látták az előttük álló 12 hónapot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Maga a főindex családi vállalatokra vetítve jelenleg -2 ponton áll, ami enyhe, 2 pontos javulás az előző negyedévhez képest, és jóval pozitívabb, mint a nem családi tulajdonban lévő vállalatok -8 pontos értéke. A saját helyzetüket is kedvezőbben látják a családi cégek: esetükben még mindig a pozitív tartományban, 2 ponton áll a nagyvállalati részindex, ami két kisebb hullámot leszámítva 2023 ősze óta folyamatosan 0 pont felett van. A nem családi cégek esetében ugyanez az érték -2 pont. A makrogazdasági tényezőket leképező makro részindex is jelentős eltéréseket mutat: míg a nagyvállalatok esetében csupán kisebb, 4 pontos javulást hozott, addig a családi cégek kiugró, 13 pontos emelkedéssel elérték a -11 pontot.

A családi vállalatok egy kicsit mindig derűsebben látják a jövőt, mint a többi nagyvállalat, ugyanakkor a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy helyenként jelentős eltérések adódnak a várakozások között – érdekes lesz megfigyelni azt, hogy kinek a várakozásai igazolódnak be. A család jelenléte a vállalatban önmagában stabilitást ad ezeknek a cégeknek, ezért ők főleg a mikrogazdasági tényezők terén tudnak optimistán viszonyulni a jövőhöz, mindazonáltal – bár a makro részindex a negatív tartományban maradt – az ott mért jelentős javulás különösen figyelemre méltó

 – értékelte az adatokat Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központjának vezetője.

Árbevétel tekintetében is optimistábbak a családi cégek a többi nagyvállalatnál: esetükben ugyanis a következő egy évre a mostanihoz viszonyítva 1 százalékkal magasabb árbevételt prognosztizálnak a cégvezetők, miközben a nem családi tulajdonban lévő vállalatok a jelenleginél 0,7 százalékkal alacsonyabb szinttel kalkulálnak.

Ezt indokolhatja, hogy az előbbiek körében kevesebb az exportáló vállalat, ami logisztikai szempontból és a cég saját erőforrásainak tekintetében is kevésbé megterhelő. Nyereséget tekintve viszont minimálisan, de a nem családi cégek felé billen a mérleg nyelve: bár mindannyian csökkenő nyereséggel számolnak a következő egy évben, a családi vállalatok 1,7 százaléknyi mínusszal terveznek, míg a nem családi vállalatok csupán 0,9 százaléknyival.

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #pénzügyek #gazdaság #export #növekedés #index #árbevétel #családi vállalkozás #elemzés #nyereség #vállalatok #kisvállalkozás #makrogazdaság #vállalkozások #cégvezetők #várakozások #2026

