Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre január 7-re és 8-ra a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait - közölte a Szentszék.
A közlemény hangsúlyozta, hogy a kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is.
A találkozó célja, hogy a bíborosok támasszal és tanácsokkal segítsék a pápát az egyetemes egyház irányításának jelentős és súlyos felelősségében - hangoztatta a Szentszék. A közleményben megjegyzik, hogy a konzisztórium az egyház életének részét képezi, a Róma püspöke, vagyis a pápa és a bíborosok közötti közösség erősítését szolgálja az egyetemes egyház java érdekében.
A bíborosok összehívásának híre már novemberben kiszivárgott a Vatikánból, és most a Szentszék hivatalosan is bejelentette.
A latin eredetű konzisztórium kifejezés a bíborosok tanácskozását jelenti a mindenkori pápa elnökletével. A találkozót az egyházfő hívja össze, és - a pápaválasztó konklávéval ellentétben - a konzisztóriumon minden bíboros részt vehet, a nyolcvan évnél idősebbek is.
A konzisztórium napirendjéről az egyházfő dönt: szó lehet új bíborosok kinevezésének bejelentéséről, boldoggá vagy szentté avatási ügyekről vagy akár az egyház életét érintő kérdésekről, amelyeket a pápa egyeztetni akar a bíborosi testület tagjaival.
Ferenc pápa 2013 és 2025 között tíz konzisztóriumot tartott, közvetlen elődje, XVI. Benedek ötöt, II. János Pál pedig 27 éves pápasága alatt kilencet.
Az idén május 8-án megválasztott XIV. Leó első alkalommal hívatja Vatikánvárosba a bíborosokat, akik között több mint százan a megválasztásán is részt vettek.
Az időpont kiválasztása nem számít véletlennek: a január 7. előtti napon fejeződik be a jubileumi szentév.
A konzisztóriumra két magyar bíboros lesz hivatalos: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Német László bíboros, belgrádi érsek. Mindketten részt vettek XIV. Leó megválasztásán.
