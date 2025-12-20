2025. december 20. szombat Teofil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vatikánváros, 2025. április 26.Résztvevõk Ferenc pápa gyászszertartásán a vatikáni Szent Péter téren 2025. április 26-án, a pápa temetésének napján. A római katolikus egyházfõ húsvéthétfõn, április 21-én, 88 éves korában hunyt el vat
Világ

Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő

MTI
2025. december 20. 16:44

XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre január 7-re és 8-ra a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait - közölte a Szentszék.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A találkozó célja, hogy a bíborosok támasszal és tanácsokkal segítsék a pápát az egyetemes egyház irányításának jelentős és súlyos felelősségében - hangoztatta a Szentszék. A közleményben megjegyzik, hogy a konzisztórium az egyház életének részét képezi, a Róma püspöke, vagyis a pápa és a bíborosok közötti közösség erősítését szolgálja az egyetemes egyház java érdekében.

A bíborosok összehívásának híre már novemberben kiszivárgott a Vatikánból, és most a Szentszék hivatalosan is bejelentette.

A latin eredetű konzisztórium kifejezés a bíborosok tanácskozását jelenti a mindenkori pápa elnökletével. A találkozót az egyházfő hívja össze, és - a pápaválasztó konklávéval ellentétben - a konzisztóriumon minden bíboros részt vehet, a nyolcvan évnél idősebbek is.

Kapcsolódó cikkeink:

A konzisztórium napirendjéről az egyházfő dönt: szó lehet új bíborosok kinevezésének bejelentéséről, boldoggá vagy szentté avatási ügyekről vagy akár az egyház életét érintő kérdésekről, amelyeket a pápa egyeztetni akar a bíborosi testület tagjaival.

Ferenc pápa 2013 és 2025 között tíz konzisztóriumot tartott, közvetlen elődje, XVI. Benedek ötöt, II. János Pál pedig 27 éves pápasága alatt kilencet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az idén május 8-án megválasztott XIV. Leó első alkalommal hívatja Vatikánvárosba a bíborosokat, akik között több mint százan a megválasztásán is részt vettek.

Az időpont kiválasztása nem számít véletlennek: a január 7. előtti napon fejeződik be a jubileumi szentév.

A konzisztóriumra két magyar bíboros lesz hivatalos: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Német László bíboros, belgrádi érsek. Mindketten részt vettek XIV. Leó megválasztásán.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#egyház #világ #pápa #katolikus egyház #vatikán #XIV. Leó pápa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:17
17:04
16:44
16:30
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
2 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
5
2 hete
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 16:15
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 15:58
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. december 20. 16:04
Ez aztán a karácsonyi meglepetés: kinyitja a kormány a földpiacot a pénzügyi befektetők előtt