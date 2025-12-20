Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán

2025-ben már több mint félszáz termékvisszahívást rendelt el a hatóság Magyarországon - derül ki a Nébih lapunkkal közölt adataiból. A problémák túlnyomó része élelmiszert érintett, elsősorban mikrobiológiai szennyeződés, idegen anyagok jelenléte vagy nem jelölt allergének miatt. Az elmúlt évekhez képest pedig elmondható, enyhén nőtt a szükséges intézkedések száma, az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon idén.

Füstölt lazacpisztráng, gyerekétkészlet, tálcák, Mancs Őrjáratos étkészlet, morzsolt oregánó, öt teljesen különböző termék, amiket az köt össze, hogy az elmúlt 1,5 hónapban hívták vissza mindegyiket. Volt itt minden, mikrobiológiai szennyezettség, kioldódást, idegen anyag - ezek egyébként a leggyakoribb visszahívási okok.

És nem, nem a vásárlók készülékében van a hiba, az utóbbi évekhez képest ténylegesen több terméket hívtak vissza 2025-ben. Természetesen a fentebb említett termékek csak a jéghegy csúcsát jelentik, 2025 év végéig eddig 57 visszahívás történt, az elmúlt 6 év második legtöbbje, és még nincs év vége.

A hatósági monitoring persze folyamatos, a hibák pedig legtöbbször gyorsan felszínre kerülnek. A következőkben azt fogjuk bemutatni, milyen típusú termékeket hívtak vissza leggyakrabban 2025-ben, illetve mely hibák fordultak elő a legnagyobb számban.

Visszahívások 2025: ezek a legérintettebb termékek

Mielőtt a részletekbe belemennénk fontos kiemelni, hogy az EU Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási rendszere (RASFF) az egyik legfontosabb forrása annak, hogy a hatóság kiszűrje a veszélyes termékeket és visszahívják azokat a lakosságtól. A RASFF rendszeren nem csak a problémás élelmiszer-termékeket, hanem az élelmiszerrel érintkezésbekerülő anyagokat (evőeszközöket, csomagolóanyagokat stb.) és takarmányokat (beleértve a házikedvencek eledelét) is jelentik az EU-s országok hatóságai.

Mindezek alapján 2025 decemberig összesen 57 termékvisszahívást kezdeményeztek Magyarországon a RASFF rendszeren keresztül. Ezek túlnyomó többsége, 46 eset, élelmiszert érintett. A hatóság tájékoztatása szerint főként gabonaféléket és pékárukat (7 eset), fűszereket és gyógynövényeket (4 eset), illetve zöldség-gyümölcs termékeket (szintén 4 eset) kellett levenni a polcokról.

Az élelmiszerek mellett számos probléma adódott az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokkal is: 8 visszahívás kapcsolódott úgynevezett FCM-termékekhez, vagyis olyan konyhai eszközökhöz és csomagolóanyagokhoz, amelyekből az előírt határérték felett oldódhattak ki például primer aromás aminok, illetve nehézfémek (ólom, kadmium). A Nébih tájékoztatása alapján tipikusan spatulák, műanyag kanalak, bögrék kerültek érintettségbe.

A visszahívások egy része nem élelmiszerhez, hanem takarmányokhoz kapcsolódott: összesen 3 ilyen esetet rögzítettek, például madáreleségek és lójutalomfalatok kapcsán. A hatóság hangsúlyozta: magyar eredetű terméket 8 alkalommal kellett visszahívni. Ezek többsége baromfihús szalmonella-szennyezettsége, illetve zöldség-gyümölcs tételek idegen anyaggal való szennyeződése miatt történt - tudatta a Nébih.

Az adatok alapján maga a hatóság is kijelentette, hogy az elmúlt évekhez képest enyhén nőtt a szükséges intézkedések száma, az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket.

Mik voltak a visszahívások fő okai

A visszahívások döntő részét idén is mikrobiológiai szennyeződések okozták - derül ki a Nébih lapunkkal közölt összesítéséből. A hatóság szerint továbbra is főként Salmonella- és Listeria-pozitív minták miatt kellett intézkedni, elsősorban állati eredetű termékeknél.

A második leggyakoribb ok idegen anyagok jelenléte volt: fém- vagy műanyagdarabok, amelyek jellemzően a gyártósor gépeiről törnek le, de akadt példa üvegdarabra, faszilánkra vagy halcsontra is. Szintén visszatérő probléma a nem jelölt allergének felbukkanása (többek között glutén, csillagfürt, illetve tej) olyan termékekben, ahol ezeknek nem lenne szabad jelen lenniük.

A Nébih kiemelte: a hazai élelmiszer-előállítók által önkéntesen bejelentett visszahívásoknál is ugyanez volt a sorrend. Túlnyomórészt mikrobiológiai nem megfelelőség állt a háttérben, ezt követték az idegen anyagok (például műanyag fóliadarab jégkrémben, rovarszennyeződés hántolt árpában), majd a nem jelölt allergének esetei (glutén, tojás).

Előfordult olyan visszahívás is - tette hozzá a hatóság, amikor csomagolóanyagból származó kémiai szennyeződés (konkrétan PFOA/PFDA-prekurzor) miatt kellett a terméket kivonni a forgalomból.

Súlyos helyzetek

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy voltak kirívó visszahívások idén:

az idei év egyik érdekes esete volt, hogy vietnámi garnélanyársat állatgyógyászati-szermaradvány miatt kellett visszahívni, valamint zselés édességben nem engedélyezett adalékanyag miatt kellett intézkedni, amely akár könnyen fulladást okozhatott volna kisgyermekek körében

- reagált a hatóság.

Hozzátették azt is, "gyakran előfordulnak olyan esetek is, hogy az EU-ban fogyasztási hagyománnyal nem rendelkező, akár nem is ismert, valamiféle ún. új élelmiszer-összetevője van egy teának."