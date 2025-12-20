Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák dobozán.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025-ben már több mint félszáz termékvisszahívást rendelt el a hatóság Magyarországon - derül ki a Nébih lapunkkal közölt adataiból. A problémák túlnyomó része élelmiszert érintett, elsősorban mikrobiológiai szennyeződés, idegen anyagok jelenléte vagy nem jelölt allergének miatt. Az elmúlt évekhez képest pedig elmondható, enyhén nőtt a szükséges intézkedések száma, az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon idén.
Füstölt lazacpisztráng, gyerekétkészlet, tálcák, Mancs Őrjáratos étkészlet, morzsolt oregánó, öt teljesen különböző termék, amiket az köt össze, hogy az elmúlt 1,5 hónapban hívták vissza mindegyiket. Volt itt minden, mikrobiológiai szennyezettség, kioldódást, idegen anyag - ezek egyébként a leggyakoribb visszahívási okok.
És nem, nem a vásárlók készülékében van a hiba, az utóbbi évekhez képest ténylegesen több terméket hívtak vissza 2025-ben. Természetesen a fentebb említett termékek csak a jéghegy csúcsát jelentik, 2025 év végéig eddig 57 visszahívás történt, az elmúlt 6 év második legtöbbje, és még nincs év vége.
A hatósági monitoring persze folyamatos, a hibák pedig legtöbbször gyorsan felszínre kerülnek. A következőkben azt fogjuk bemutatni, milyen típusú termékeket hívtak vissza leggyakrabban 2025-ben, illetve mely hibák fordultak elő a legnagyobb számban.
Visszahívások 2025: ezek a legérintettebb termékek
Mielőtt a részletekbe belemennénk fontos kiemelni, hogy az EU Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási rendszere (RASFF) az egyik legfontosabb forrása annak, hogy a hatóság kiszűrje a veszélyes termékeket és visszahívják azokat a lakosságtól. A RASFF rendszeren nem csak a problémás élelmiszer-termékeket, hanem az élelmiszerrel érintkezésbekerülő anyagokat (evőeszközöket, csomagolóanyagokat stb.) és takarmányokat (beleértve a házikedvencek eledelét) is jelentik az EU-s országok hatóságai.
Mindezek alapján 2025 decemberig összesen 57 termékvisszahívást kezdeményeztek Magyarországon a RASFF rendszeren keresztül. Ezek túlnyomó többsége, 46 eset, élelmiszert érintett. A hatóság tájékoztatása szerint főként gabonaféléket és pékárukat (7 eset), fűszereket és gyógynövényeket (4 eset), illetve zöldség-gyümölcs termékeket (szintén 4 eset) kellett levenni a polcokról.
Az élelmiszerek mellett számos probléma adódott az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokkal is: 8 visszahívás kapcsolódott úgynevezett FCM-termékekhez, vagyis olyan konyhai eszközökhöz és csomagolóanyagokhoz, amelyekből az előírt határérték felett oldódhattak ki például primer aromás aminok, illetve nehézfémek (ólom, kadmium). A Nébih tájékoztatása alapján tipikusan spatulák, műanyag kanalak, bögrék kerültek érintettségbe.
A visszahívások egy része nem élelmiszerhez, hanem takarmányokhoz kapcsolódott: összesen 3 ilyen esetet rögzítettek, például madáreleségek és lójutalomfalatok kapcsán. A hatóság hangsúlyozta: magyar eredetű terméket 8 alkalommal kellett visszahívni. Ezek többsége baromfihús szalmonella-szennyezettsége, illetve zöldség-gyümölcs tételek idegen anyaggal való szennyeződése miatt történt - tudatta a Nébih.
Az adatok alapján maga a hatóság is kijelentette, hogy az elmúlt évekhez képest enyhén nőtt a szükséges intézkedések száma, az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket.
Mik voltak a visszahívások fő okai
A visszahívások döntő részét idén is mikrobiológiai szennyeződések okozták - derül ki a Nébih lapunkkal közölt összesítéséből. A hatóság szerint továbbra is főként Salmonella- és Listeria-pozitív minták miatt kellett intézkedni, elsősorban állati eredetű termékeknél.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A második leggyakoribb ok idegen anyagok jelenléte volt: fém- vagy műanyagdarabok, amelyek jellemzően a gyártósor gépeiről törnek le, de akadt példa üvegdarabra, faszilánkra vagy halcsontra is. Szintén visszatérő probléma a nem jelölt allergének felbukkanása (többek között glutén, csillagfürt, illetve tej) olyan termékekben, ahol ezeknek nem lenne szabad jelen lenniük.
A Nébih kiemelte: a hazai élelmiszer-előállítók által önkéntesen bejelentett visszahívásoknál is ugyanez volt a sorrend. Túlnyomórészt mikrobiológiai nem megfelelőség állt a háttérben, ezt követték az idegen anyagok (például műanyag fóliadarab jégkrémben, rovarszennyeződés hántolt árpában), majd a nem jelölt allergének esetei (glutén, tojás).
Előfordult olyan visszahívás is - tette hozzá a hatóság, amikor csomagolóanyagból származó kémiai szennyeződés (konkrétan PFOA/PFDA-prekurzor) miatt kellett a terméket kivonni a forgalomból.
Súlyos helyzetek
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy voltak kirívó visszahívások idén:
az idei év egyik érdekes esete volt, hogy vietnámi garnélanyársat állatgyógyászati-szermaradvány miatt kellett visszahívni, valamint zselés édességben nem engedélyezett adalékanyag miatt kellett intézkedni, amely akár könnyen fulladást okozhatott volna kisgyermekek körében
- reagált a hatóság.
Hozzátették azt is, "gyakran előfordulnak olyan esetek is, hogy az EU-ban fogyasztási hagyománnyal nem rendelkező, akár nem is ismert, valamiféle ún. új élelmiszer-összetevője van egy teának."
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.
Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról:
Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop
A márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül
Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban.
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta
Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak
Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.
Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni
Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye.
Megelégelték a hatóságok a karácsonyi csomagkáoszt: súlyos intézkedést kapnak a nyakukba a futárcégek
A Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést indított a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatban a megnövekedett fogyasztói panaszok miatt.
A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform.
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat.
Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá
A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben 145 kávéfőzőt próbált ki
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.