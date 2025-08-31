Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett

Több mint 340 ezer egyszülős család él ma Magyarországon, közel félmillió gyermekkel. Számukra a mindennapok gyakran komoly anyagi, időbeli és lelki kihívásokkal járnak, amelyek az iskolakezdés idején különösen felerősödnek. Az Egyszülős Központ vezetőjét, Nagy Annát kérdeztük arról, milyen nehézségekkel szembesülnek ezek a családok, és milyen formában kaphatnak segítséget ebben az időszakban.

Az egyszülős lét gyakran láthatatlan küzdelmek sorozata. A feladatok, amelyek két szülő között oszlanának meg, egyetlen ember vállára nehezednek: a gyerekneveléstől kezdve a háztartási teendőkön át az anyagiak biztosításáig. A hiány azonban nem csupán a szülőt érinti, hanem a gyermeket is, aki nap mint nap szembesül azzal, hogy másképp működik a családja, mint a társaié. Az iskolakezdés különösen érzékeny időszak, amikor a pénzügyi terhek és a társadalmi elvárások súlya egyszerre nehezedik az egyszülős családokra.

Magyarországon ma több mint 340 ezer egyszülős család él, amelyekben közel félmillió gyermek nevelkedik. Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője szerint az egyszülős létbe kevesen gondolnak bele, és nehéz is előre elképzelni, hogyan alakul az élet onnantól, hogy az egyik szülő valamiért már nem része a családnak. Mint kifejtette, nagyon sok napi megpróbáltatást, alapvető strukturális változást szül egy ilyen nehéz élethelyzet. A nehézségek egy része gyakorlati, ilyen többek közt, hogy két ember feladatát egynek kell ellátnia, ami komoly időbeli és logisztikai tehertételt jelent.

Nagy Anna elmondta, emellett anyagi nehézségekkel is számolni kell, hiszen kiesik a jövedelem körülbelül fele, ugyanakkor bizonyos költségek nem változnak: a gyereknek ugyanúgy kell venni ruhát, ugyanúgy eszik, jár iskolába, és nagyon sokszor a háztartásban lévő költségek sem feltétlenül csökkennek, például egy lakás biztosítása nem változik attól, hogy egy vagy két szülő él benne.

A harmadik nehézségnek pedig a mentális terhet említette, ilyen többek közt amikor a szülőnek mindig egyedül kell döntéseket hozni, egyedül kell problémákat megoldani és a mindennapokban előforduló gondokra valamilyen választ találni.

De egyedül kell megélni az örömöket is, ami szintén nehéz. És hát nagyon erős az a veszteség, amit a gyerek él meg. A másik szülő hiánya tehát gyakorlatilag a család életének az összes területén jelentkezni fog

– mutatott rá Nagy Anna. Hozzátette, hogy emellett még mindig van egy érzékelhető stigma is az egyszülősök irányába. Az egész élethelyzet még mindig nagyon ismeretlen a társadalom szemében, még akkor is, ha mindenki ismer ilyen családokat.

A mindennapi kihívások mellé az év bizonyos időszakai különösen nagy terhet jelentenek az egyszülős családoknak – ilyen például az iskolakezdés, amikor a pénzügyi nehézségek, a mentális teher és a szervezési feladatok egyszerre hárulnak a szülőre.

Sokan már tavasszal készülnek az iskolakezdésre

Nagy Anna elmondta, hogy az iskolakezdés sok szülőnek nem szeptember elején kezdődik, hanem már bőven augusztusban, amikor elkezdik összegyűjteni azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, mi hiányzik, mit kell még megvenni. Hozzátette, vannak olyan családok is, főleg az egyszülősök között, ahol az anyagi nehézségek miatt akár már márciusban vagy áprilisban elkezd a szülő félretenni, hogy az iskolakezdésre meg tudjon vásárolni mindent, amire szükség van.

Az egyszülős családok körében az, hogy egy család nehéz anyagi helyzetben él, sokkal kevésbé ritkaság, mint egy kétszülős családban. És ez már nagyon régen így van

– fűzte hozzá Nagy Anna. Mint rámutatott, az egyszülős családoknak körülbelül a 35, közel 40 százaléka nehéz körülmények között él, és számukra egy több tízezer forintos kiadás is rendkívül megterhelő. Ugyanakkor az iskolakezdés előtti bevásárlás költsége nagyon könnyen elérheti, sőt meg is haladhatja ezt az összeget.

Az iskolakezdés nem csak pénzügyileg, hanem mentálisan is megterhelő lehet, különösen egy egyszülős család számára, hiszen ilyenkor minden feladat egy emberre hárul, viszont Nagy Anna szerint az egyszülősök nagyon jól megtanulják azt, hogy hogyan kell egyedül helytállni, és az ilyen családban nevelkedő gyerekek is ügyesen szokták venni az iskolakezdéssel járó akadályokat. Mindazonáltal természetesen annak a szülőnek különösen nehéz ez az időszak, akinek most megy először iskolába a gyereke, és egyedül kell minden új és bizonytalan helyzettel megküzdenie.

Nagy Anna azt is megjegyezte, hogy bár ez az időszak stresszes, hiszen sok szervezést igényel, és időbe telik, míg összeáll a gyerek heti menetrendje, kiderül, hogy mikor lesznek a különórák, a sportfoglalkozások, de van biztonságos része is, hiszen megint lesz az életnek egy ritmusa, és természetesen az is könnyebbséget jelent, hogy szeptembertől a gyerek hétköznapokon biztosan iskolában van, így a szülőnek nem kell folyamatosan azon gondolkodnia, hová vigye, ha ő éppen nem tud szabadságot kivenni.

A tanszerek és a hiányuk ára

Nagy Anna szerint ilyenkor a legnagyobb kiadást egyértelműen a tanszerek teszik ki. Mint mondta, korábban a tankönyvek nagyon komoly ráfordítást jelentettek, de szerencsére ezek ma már ingyenesek, ami hatalmas könnyebbség egyes családok számára.

A tanszerek költségeire kitérve az Egyszülős Központ vezetője hangsúlyozta, nem mindegy, hogy milyen korú gyerekről van szó, hiszen egy másodikosnak-harmadikosnak nem kell új táska, általában nem kell új tolltartó vagy új tornazsák sem, esetükben olyan fogyóeszközöket kell beszerezni, mint a füzetek, ceruzák, tollak.

Egy elsősnél viszont ez egy nagyobb nekifutás, hiszen ott mindent a nulláról kell kezdeni

– emelte ki Nagy Anna. Ilyenkor kell tehát beruházni többek közt az iskolatáskára, tornacsomagra, tisztasági csomagra, író- és rajzeszközökre, és rengeteg olyan dolgot is meg kell venni, ami csak az elsős gyerekeknek kell (ilyen például a számolópálcika vagy számolókorong).

Sajnos sokszor előfordul, hogy ha a gyerekek nem kapják meg azokat az új holmikat, amiket a társaik, akkor kirekesztik, csúfolják őket. Nagy Anna szerinte ez egy borzasztóan nehéz helyzet, és ilyen esetekben óriási feladatuk van a pedagógusoknak és a szülőknek is, hogy észrevegyék, ami történik: többek között azt is, ha egy gyerek nem akar iskolába járni, vagy szorong, fáj a gyomra, mielőtt iskolába menne.

Fontos, hogy időben észleljük a jeleket, mert igen, vannak közösségek, ahol nagyon rossz értékrend alakul ki, és ott bizony azok a gyerekek, akiknek a családja nem engedheti meg, hogy drága holmikat vegye, nagyon sokszor azt érzik, hogy nem csak perifériára szorulnak, hanem kifejezetten egy megalázott helyzetbe kerülnek. Nagyon-nagyon oda kell figyelnünk ezekre a gyerekekre

– nyomatékosította a Központ vezetője. Hozzátette, hogy ugyan sok pedagógus odafigyel a gyerekekre, látja, ha valami megviseli a őket, és erre reagálni is fog, de ennek az ellenkezőjét is tapasztalták már, amikor a gyerek magára marad egy nehéz helyzetben.

Az egész társadalomnak van feladata

Arra a kérdésre, hogy az iskolakezdéskor milyen támogatásra lenne leginkább szükségük a családoknak, főleg az egyszülősöknek, Nagy Anna azt válaszolta, hogy óriási segítség lenne, ha kapnának tanszereket. Ezen kívül megemlítette, hogy a munkáltató részéről is érkezhet segítség iskolakezdési támogatás formájában, ami szintén rendkívül fontos, vagy az önkormányzatok és az állam is segíthet.

Mindenkinek van itt feladata, az egész társadalomnak, és mindenki meg is tudja találni a maga helyét, ha úgy érzi, hogy szívesen segítene

– jegyezte meg az Egyszülős Központ vezetője. Mint mondta, a Központ a héten több száz családnak ad komolyabb, 25-35 vagy 45 ezer forint értékű iskolakezdési csomagot.

Így segít az Egyszülős Központ

Az Egyszülős Központ az elmúlt évben közel 10 ezer családnak nyújtott segítséget. Nagy Anna a részletekről is beszélt: kifejtette, milyen módon tudják leginkább támogatni az egyszülősöket. Elmondása szerint a nyári időszakban rengeteg tábort szerveztek – napközis táborokat, úszótáborokat –, amelyeken a gyerekek részt vehettek. Ez óriási könnyebbséget jelent a szülőknek, hiszen keveseknek van annyi szabadsága, hogy az egész nyári szünetet otthon tölthessék a gyermekükre felügyelve. Hozzátette, hogy szerveztek olyan eseményeket is, ahol a szülő és a gyerek együtt tudott kikapcsolódni. Csak az elmúlt nyáron 2300-an nyaraltak, táboroztak az Egyszülős Központ segítségével.

Ez óriási segítség, hiszen olyan családokban, ahol kevés a bevétel, gyakran nincs lehetőség nyaralásra, pihenésre vagy feltöltődésre – és ezek nélkül a mindennapok is sokkal nehezebbek

– foglalta össze a Központ vezetője.

Természetesen a már említett iskolakezdés előtti tanszerosztásuk is minden évben sok száz családnak teszi könnyebbé az életét. A tanév alatt pedig számos olyan szolgáltatásuk igénybevehető, ami segíti a mindennapokat: ilyenek többek közt a korrepetálás, a jogi vagy a pszichológia tanácsadás

Az Egyszülős Központban gyakorlatilag a pszichológiai segítségnyújtás, a mentálhigiénés segítség mind alapszolgáltatások. Azok a szülők, akik úgy érzik, hogy szükségük van arra, hogy egy kicsit megtámogassák őket, tudnak segítséget kérni és kapni is nálunk

– emelte ki Nagy Anna. A Központ vezetője kitért arra is, hogy most szeptember elején nyílik meg egy fejlesztőközpontjuk, ami egyszülős családban élő sérült gyerekeknek nyújt majd segítséget.

Mindemellett lakhatási támogatást is tudnak nyújtani, illetve élelmiszer- és tisztítószeradományokkal is segítik az egyszülős családokat.

Nagy Anna szerint a szülők és a gyerekek is gyakran megélik az egyszülős létnek az elszigeteltségét, melyben szintén tud segítő kezet nyújtani a Központ.

Minél inkább tudunk közösséget nyújtani, közösséget szervezni a szülőknek, annál kevésbé fogják azt érezni, hogy nagyon egyedül vannak ebben az élethelyzetben. Amikor pedig azt éljük meg, hogy nem vagyunk egyedül, sokkal könnyebb megoldani a problémákat

– magyarázta a Központ vezetője.

Támogatás, ami célba is ér

Arra a kérdésünkre, hogy milyen változtatások segítenék az egyszülős családok helyzetét, Nagy Anna azt válaszolta, hogy szerinte minden olyan intézkedés, ami általában segíti a családokat, az segíti az egyszülősöket is.

A családok támogatása az alapja annak, hogy az egyszülős családoknak is könnyebb legyen az életük, és fontos, hogy amikor azt mondjuk, hogy családtámogatás, akkor minket is oda értsenek, és hogy az egyszülős családok is ugyanolyan lehetőségeket kapjanak, mint a kétszülős családok

– fejtette ki. Azt is elmondta, szerinte végig kell gondolni, hogy hogy lehet úgy segíteni ezeket a családokat, hogy a támogatásokat valóban ők kapják meg.

Az egyszülős családok helyzete jól mutatja, hogy a mindennapi élet nehézségei hogyan halmozódhatnak fel, legyen szó anyagi terhekről, a gyerekek felszereléséről vagy a lelki kihívásokról. Az Egyszülős Központ tevékenysége azt bizonyítja, hogy a célzott támogatás és a közösségi összefogás komoly könnyebbséget jelenthet ezeknek a családoknak. Ahogy Nagy Anna is hangsúlyozza, nem elég csupán az anyagi segítség: a figyelem, az együttműködés és a közösség ereje legalább annyira fontos, hogy a szülők és a gyerekek ne érezzék magukat egyedül a mindennapok kihívásaiban. A társadalom szerepe abban áll, hogy felismerje ezt a felelősséget, és támogassa azokat, akik egyedül nevelik gyermekeiket, így a nehézségek is mérsékelhetők.