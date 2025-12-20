2025. december 20. szombat Teofil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!
Kvíz

Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!

Pénzcentrum
2025. december 20. 17:57

20 évvel ez előtt, 2005-ben jelent meg Stephenie Meyer híres ifjúsági regénye, az Alkonyat (Twilight), mellyel az írónő valódi lavinát indított el a fantasztikus-romantikus irodalom piacán. Az azóta eltelt években több köteten át folytatódott a vámpírtörténet, így a könyvek és az azokból készített öt filmadaptációi meghatározó jelentőséggel voltak az Y generáció nőtagjainak popkultúrájára. Ha te is a legnagyobb Alkonyat-rajongók közé tartozol, kívülről fújot a regények és a filmek cselekményét, a Pénzcentrum mai könyves, filmes kvízét neked találták ki: ha jól ismered Edward és Bella nem mindennapi románcát és a vámpírcsaládok intrikáit, biztosan tudni fogod a választ mind a 10 kérdésünkre. Készen állsz?

Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!

1/10 kérdés
Milyen különleges képességgel rendelkezik Edward Cullen?
repülés
jövőbelátás
gondolatolvasás
érzelmek manipulációja
2/10 kérdés
Hová költözik Bella, hogy az apjával, Charlie-val élhessen?
Forks
Seattle
Port Angeles
Phoenix
3/10 kérdés
Melyik családtagját változtatta először vámpírrá Carlisle, a Cullen család feje?
Emmett
Rosalie
Esme
Edward
4/10 kérdés
Mikor változtatta vámpírrá Carlisle a 17 éves Edwardot?
1918
1877
1965
1768
5/10 kérdés
Melyik törzshöz tartozik Jacob és a vérfalkasfalka?
Comache
Cherokee
Assziniboin
Quileute
6/10 kérdés
Melyik vámpír nem a Volturi uralkodóinak egyike?
Marcus
Caius
Aro
Alec
7/10 kérdés
Ki próbálja megölni Bellát egy seattle-i újszülött vámpírhadsereg megteremtésével?
Aro
Jane
Victoria
James
8/10 kérdés
Hová megy nászútra Edward és Bella, miután összeházasodtak?
Ausztrália
Mexikó
Brazília
Thaiföld
9/10 kérdés
Hogy hívják Bella és Edward lányát?
Renee
Esme
Renesmee
Alice
10/10 kérdés
Ki vésődik be Jacobnál és válik élete szerelmévé?
Jessica
Renesmee
Bella
Victoria

Fotó: Pénzcentrum

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
#könyv #film #szórakozás #szerelem #kvíz #irodalom #filmes kvíz #könyves kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:24
17:17
17:04
16:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
4 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
1 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 16:15
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 15:58
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. december 20. 17:33
A magyarok nagy része nem látja mostanában a napot