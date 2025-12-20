Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

20 évvel ez előtt, 2005-ben jelent meg Stephenie Meyer híres ifjúsági regénye, az Alkonyat (Twilight), mellyel az írónő valódi lavinát indított el a fantasztikus-romantikus irodalom piacán. Az azóta eltelt években több köteten át folytatódott a vámpírtörténet, így a könyvek és az azokból készített öt filmadaptációi meghatározó jelentőséggel voltak az Y generáció nőtagjainak popkultúrájára. Ha te is a legnagyobb Alkonyat-rajongók közé tartozol, kívülről fújot a regények és a filmek cselekményét, a Pénzcentrum mai könyves, filmes kvízét neked találták ki: ha jól ismered Edward és Bella nem mindennapi románcát és a vámpírcsaládok intrikáit, biztosan tudni fogod a választ mind a 10 kérdésünkre. Készen állsz?

Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi! 1/10 kérdés Milyen különleges képességgel rendelkezik Edward Cullen? repülés jövőbelátás gondolatolvasás érzelmek manipulációja Következő kérdés 2/10 kérdés Hová költözik Bella, hogy az apjával, Charlie-val élhessen? Forks Seattle Port Angeles Phoenix Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik családtagját változtatta először vámpírrá Carlisle, a Cullen család feje? Emmett Rosalie Esme Edward Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor változtatta vámpírrá Carlisle a 17 éves Edwardot? 1918 1877 1965 1768 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik törzshöz tartozik Jacob és a vérfalkasfalka? Comache Cherokee Assziniboin Quileute Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik vámpír nem a Volturi uralkodóinak egyike? Marcus Caius Aro Alec Következő kérdés 7/10 kérdés Ki próbálja megölni Bellát egy seattle-i újszülött vámpírhadsereg megteremtésével? Aro Jane Victoria James Következő kérdés 8/10 kérdés Hová megy nászútra Edward és Bella, miután összeházasodtak? Ausztrália Mexikó Brazília Thaiföld Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívják Bella és Edward lányát? Renee Esme Renesmee Alice Következő kérdés 10/10 kérdés Ki vésődik be Jacobnál és válik élete szerelmévé? Jessica Renesmee Bella Victoria Eredmények Fotó: Pénzcentrum A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

