2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
19 °C Budapest
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ázsiai nő vizsgálja a vérnyomást otthon. Egészségügyi berendezések és technológia.
Egészség

Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint

Jeki Gabriella
2025. augusztus 25. 16:01

Magyarország digitális egészségügyi rendszere a nemzetközi élvonalhoz tartozik: az eHealth érettségi szintje meghaladja az uniós átlagot. Az állampolgárok számos egészségügyi adatukhoz férhetnek hozzá online, de vannak még fejlesztendő területek. A fejlődés kulcsa a rendszerek használhatóságának javítása és a lakosság digitális bevonása.

A digitális egészségügy terén Magyarország meglepően jól teljesít: hazánk eHealth érettségi szintje elérte a 86 százalékot, ami jóval meghaladja az Európai Unió 81 százalékos átlagát. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság és az egészségügyi szakemberek egyaránt magas szinten veszik igénybe az elektronikus rendszereket, valamint a különböző platformok közötti interoperabilitás is kedvezően alakul. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adatelemzése alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarország a digitális egészségügyi átállás terén a kontinens élvonalába tartozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálat középpontjában az áll, hogy az egészségügyi adatok mennyire hozzáférhetők online, milyen arányban használják ezeket az orvosok, illetve a páciensek, és hogy mennyire zökkenőmentes az adatok átjárhatósága a különböző rendszerek között. Magyarország nemcsak hogy jól teljesít ezekben a mutatókban, de több területen még az uniós átlagnál is fejlettebb megoldásokkal dolgozik. A részleteket a CHART by Pénzcentrum alábbi videójában ismerhetjük meg:

A digitális elérhetőség legfontosabb hazai eszközei közé tartozik az EgészségAblak és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ezek a platformok lehetővé teszik a páciensek számára, hogy saját egészségügyi adataikhoz – például háziorvosi és szakorvosi leletekhez, laboreredményekhez, gyógyszerkiváltási információkhoz és kórházi zárójelentésekhez – kényelmesen hozzáférjenek online. Ugyanakkor bizonyos területeken, mint például a képalkotó diagnosztikai eredmények elérhetősége, vagy a digitális felületek használhatósága, még van tér a fejlődésre.

Különösen fontos kihívásként jelenik meg az idősebb korosztály, illetve a digitális eszközöket kevésbé gyakorlottan használók bevonása. Bár a háziorvosi praxisok és a kórházi intézmények túlnyomó többsége már csatlakozott az EESZT-hez, a lakossági oldal kihasználtsága egyenetlen. A jövőben tehát nemcsak a technológiai fejlesztésekre, hanem a digitális kompetenciák bővítésére és az esélyegyenlőség biztosítására is nagy hangsúlyt kell fektetni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Orvosi rendelőkben portyáznak a kiberbűnözők: nyomtalanul fosztják ki a magyar betegeket
EZ IS ÉRDEKELHET
Orvosi rendelőkben portyáznak a kiberbűnözők: nyomtalanul fosztják ki a magyar betegeket
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?

Tényfeltáró adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #egészség #pénzcentrum.hu #egészségügy #ct #egészségügyi dolgozók #laborvizsgálat #chart #egészségügyi ellátórendszer #eeszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:15
17:02
16:48
16:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
4 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
3
1 hónapja
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
4
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
5
4 hete
Megjelent Magyarországon a koronavírus új variánsa – ezeket a tüneteket figyeld!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 15:48
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 13:36
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 16:34
Sokan aggódnak: óriási drágulás jöhet ezeken a piacokon