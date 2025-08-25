Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint

Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
Magyarország digitális egészségügyi rendszere a nemzetközi élvonalhoz tartozik: az eHealth érettségi szintje meghaladja az uniós átlagot. Az állampolgárok számos egészségügyi adatukhoz férhetnek hozzá online, de vannak még fejlesztendő területek. A fejlődés kulcsa a rendszerek használhatóságának javítása és a lakosság digitális bevonása.
A digitális egészségügy terén Magyarország meglepően jól teljesít: hazánk eHealth érettségi szintje elérte a 86 százalékot, ami jóval meghaladja az Európai Unió 81 százalékos átlagát. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság és az egészségügyi szakemberek egyaránt magas szinten veszik igénybe az elektronikus rendszereket, valamint a különböző platformok közötti interoperabilitás is kedvezően alakul. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adatelemzése alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarország a digitális egészségügyi átállás terén a kontinens élvonalába tartozik.
A vizsgálat középpontjában az áll, hogy az egészségügyi adatok mennyire hozzáférhetők online, milyen arányban használják ezeket az orvosok, illetve a páciensek, és hogy mennyire zökkenőmentes az adatok átjárhatósága a különböző rendszerek között. Magyarország nemcsak hogy jól teljesít ezekben a mutatókban, de több területen még az uniós átlagnál is fejlettebb megoldásokkal dolgozik. A részleteket a CHART by Pénzcentrum alábbi videójában ismerhetjük meg:
A digitális elérhetőség legfontosabb hazai eszközei közé tartozik az EgészségAblak és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ezek a platformok lehetővé teszik a páciensek számára, hogy saját egészségügyi adataikhoz – például háziorvosi és szakorvosi leletekhez, laboreredményekhez, gyógyszerkiváltási információkhoz és kórházi zárójelentésekhez – kényelmesen hozzáférjenek online. Ugyanakkor bizonyos területeken, mint például a képalkotó diagnosztikai eredmények elérhetősége, vagy a digitális felületek használhatósága, még van tér a fejlődésre.
Különösen fontos kihívásként jelenik meg az idősebb korosztály, illetve a digitális eszközöket kevésbé gyakorlottan használók bevonása. Bár a háziorvosi praxisok és a kórházi intézmények túlnyomó többsége már csatlakozott az EESZT-hez, a lakossági oldal kihasználtsága egyenetlen. A jövőben tehát nemcsak a technológiai fejlesztésekre, hanem a digitális kompetenciák bővítésére és az esélyegyenlőség biztosítására is nagy hangsúlyt kell fektetni.
