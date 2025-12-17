Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent

A Pénzcentrum olvasójaként már megszokhattad, hogy időről-időre kikérjük a Te véleményedet is olyan témákban, ami éppen sok ember mozgat, vagy éppen ami nagyon fáj mindenki pénztárcájának. Nem volt ez másképpen 2025-ben sem: szerkesztőségünk sok kérdésben kérdezte a Te véleményedet, a szavazatok száma pedig mindig közelebb is vitt minket ahhoz, amit gondoltok az adott témáról. Egy biztos: nem állunk le jövőre sem!

2025-ben már rögtön az első napokban annyi gazdasági hírrel nézhettünk szembe, ami valaha akár egy hónap alatt volt: új hiteltípus bevezetése, a folyamatos drágulás vagy a "gazdasági repülőrajt" tartott lázban mindenkit, nem kizárólag a gazdasággal jobban foglalkozó közéleti szereplőket.

Annak érdekében, hogy megismerjük a Ti véleményeteket is, több szavazásunk is volt idén, egészen szerteágazó témákban - a hitelfelvételtől a fagylalt árfekvésén át egészen a vámháborúig kérdeztük, miről mit gondoltok - ti pedig nyomtátok is a gombot mindig. Lássuk, melyek voltak a legnépszerűbb vagy éppen legjobban megosztó szavazások 2025-ben a Pénzcentrumon!

Bankváltás és pihenőnap: egyértelmű többség

Rögtön az év elején arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintetek a megemelt tranzakciós illeték mennyire fájdalmas, vajon mennyiben érintheti az olvasóink közérzetét és a pénztárcáját? Mivel az előző évben szinte valamennyi bank emelt a tranzakciós illetéken és más díjakon, ezt kikerülni sem nagyon lehetett.

Az elmúlt évek trendjeit látva kevésbé lepődtünk meg azon, hogy két válasz lett igazán népszerű: több mint hétszáz válaszoló mondta, hogy gondolkodik a bankváltáson, hátrahagyva eddigi pénzintézetét; a másik, egyben a legnépszerűbb az lett, hogy teljes átállást tervez a Revolut, esetleg valamilyen més digitális pénzkezelés felé. Lehet, hogy ezt hamarosan teljesen legálisan tehetjük meg, már aki tényleg akarja: a Revolut egyre közelebb van ahhoz, hogy fiókot nyisson hazánkban.

Egy ideje már pörgetik azt a tracket, hogy legyen-e végre ünnepnak a december 24-e, vagyis szenteste napja, az ügyben sokadszorra is népszavazási kezdeményezéseket adtak be, bizottság is tárgyalt róla, végleges döntés azonban továbbra sincsen - hacsak nem az, hogy idén is áthelyezett pihenőnapnak számít, vagyis korábban le kellett már dolgozni. És itt tettük fel a kérdést: van-e szerinted értelme az áthelyezett pihenőnapoknak?

Nem véletlenül kezdtük ennek felvezetését most a szentesti munkaszüneti nappal: olvasóink szerint is folyamatos idétlenkedés zajlik ebben a kérdésben, és több mint háromezren szavaztak arra, hogy a december 24-et adják meg végre hivatalosan is munkaszüneti napnak. Érkezett szavazat bőséggel arra is, hogy egyébként jó dolog az áthelyezett pihenőnap: mind idén, mind pedig jövőre is sok lesz ennek köszönhetően a hosszú hétvége. Meglepő módon még arra is majdnem ezer szavazat érkezett, hogy teljesen 'kár ezzel szórakozni'.

Kocsma helyett művházakat!

Februárban robbant a kormány új intézkedési terve: ún. "kocsmaprogramot" hirdettek, ennek lényege, hogy a falusi kisboltokon túl a kocsmákat is kisegítenék. Az indokolás szerint sok magyar településen ez az egyik utolsó színhelye az összejárásnak, a társadalmi életnek, ráadásul bajban lesz rengeteg magyar válallkozó, ha ezek szép lassan elsorvadnak - mely egyébként a Covid-káosz óta folyamatos probléma. Arra voltunk ennek kapcsán kíváncsiak, hogy ti mely típusú vállalkozásokat lendítenétek fel állami pénzből?

A legtöbb szavazatot - igaz, csak hajszállal előzve - az kapta, hogy az orvosi rendelőket újítsák fel, a második pedig az óvodák, iskolák renoválása lett. Sokan adnának állami pénzt a buszmegállók felújítására és a postapartnereknek is annak érdekében, hogy azok ne zárjanak be sorra. Ezenkívül gyógyszertárak támogatása, művelődési házak felújítása és a játszóterek építése is az olvasók prioritási listáján volt, mikor erről tettünk ki szavazást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Vámháború és Otthon Start - mit gondolunk róla?

Donald Trump nem sokáig vesztegette az idejét, miután januárban ismét beiktatták az Egyesült Államok elnökének: heteken belül készen állt azzal a gazdasági tervével, mely különböző mértékű vámokat támasztott volna, gyakorlatilag a világ összes országával szemben. Finoman fogalmazunk, ha most az írjuk, hogy erre felhördültek néhányan - a gazdasági hatásai már a bejelentéskor megmutatkoztak, és a világ országainak vezetőinek kezében azóta is forró az Ovális Iroda kilincse. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintetek a vámháború gazdasági hozadékait ismerve, az instabilitás közepette mibe fektetnéd a pénzedet, ha gondolkozol ilyesmin?

A legtöbben nem szakítanak a régi beidegződésekkel: aranyba tennék a pénzt, mert szerintük azzal nem lehet melléfogni. A második legnépszerűbb válasz az ingatlan lett - figyelembe véve, hogy az Otthon Start hogy felrázta az ingatlanpiacot, és hogy megdrágultak emiatt a lakások, nem tudunk belekötni.

Júliusban arról kérdeztük a véleményeteket, hogy vajon vennétek-e fel bármilyen hitelt - nem véletlenül, hiszen január elejétől lett elérhető a fiatalok életkezdését támogató Munkáshitel, ami már a bevezetése előtt igen komoly vitát generált - és az elmúlt években is megszokhattuk, hogy bizony döntik ránk folyton az államilag támogatott konstrukciókat.

A szavazatok száma itt némileg meglepő képet ad: elsöprő többséggel szavaztatok arra, hogy "minden hitel rossz", és különben is: az államnak nem hitelekben kellene gondolkodnia, amikor támogatásokat ad az állampolgároknak. A második legtöbb szavazat arra érkezett, hogy ugyan jónak tartják a válaszadók az elgondolást, de még a nagyon kedvezményes kontrukciók sem férnek bele.

Édességvita is volt

Tízből nyolc olvasónk szavazott arra július végén, hogy túl drága lett a fagylalt Magyarországon. Annyiban valóban igaz a sztori, hogy ebben az évben már több helyen is futhattunk bele 500 (!) forintos árakba gombóconként, az infláció tehát ezt a kedvelt nyári édességet se kímélte.

Végül, ha már közeledünk a karácsonyhoz, ez se maradjon ki: egy bő hónapja tettük fel azt a kérdést, hogy nektek melyik a kedvenc ízesítésetek a karácsony gyakorlatilag elmaradhatatlan szereplőjéből? Az eredmények itt már sokkal kevésbé voltak meglepőek: hajszállal bár, de a marcipános ízesíts győzött, de csak alig pár szavazattal lemaradva követte a zselés. Kevesen szavaztak ugyanakkor az egyéb ízekre, pedig mint meg is írtuk, egyre komolyabb költeményeket találni ebben a szegmensben is: a 2025-ös év szaloncukrának díját például egy karamellizált fehércsokis lótuszkekszes édességköltemény nyerte el nemrégiben.