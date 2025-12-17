2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Gazdaság

Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent

Pénzcentrum
2025. december 17. 16:02

A Pénzcentrum olvasójaként már megszokhattad, hogy időről-időre kikérjük a Te véleményedet is olyan témákban, ami éppen sok ember mozgat, vagy éppen ami nagyon fáj mindenki pénztárcájának. Nem volt ez másképpen 2025-ben sem: szerkesztőségünk sok kérdésben kérdezte a Te véleményedet, a szavazatok száma pedig mindig közelebb is vitt minket ahhoz, amit gondoltok az adott témáról. Egy biztos: nem állunk le jövőre sem!

2025-ben már rögtön az első napokban annyi gazdasági hírrel nézhettünk szembe, ami valaha akár egy hónap alatt volt: új hiteltípus bevezetése, a folyamatos drágulás vagy a "gazdasági repülőrajt" tartott lázban mindenkit, nem kizárólag a gazdasággal jobban foglalkozó közéleti szereplőket. 

Annak érdekében, hogy megismerjük a Ti véleményeteket is, több szavazásunk is volt idén, egészen szerteágazó témákban - a hitelfelvételtől a fagylalt árfekvésén át egészen a vámháborúig kérdeztük, miről mit gondoltok - ti pedig nyomtátok is a gombot mindig. Lássuk, melyek voltak a legnépszerűbb vagy éppen legjobban megosztó szavazások 2025-ben a Pénzcentrumon!

Bankváltás és pihenőnap: egyértelmű többség

Rögtön az év elején arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintetek a megemelt tranzakciós illeték mennyire fájdalmas, vajon mennyiben érintheti az olvasóink közérzetét és a pénztárcáját? Mivel az előző évben szinte valamennyi bank emelt a tranzakciós illetéken és más díjakon, ezt kikerülni sem nagyon lehetett.

Az elmúlt évek trendjeit látva kevésbé lepődtünk meg azon, hogy két válasz lett igazán népszerű: több mint hétszáz válaszoló mondta, hogy gondolkodik a bankváltáson, hátrahagyva eddigi pénzintézetét; a másik, egyben a legnépszerűbb az lett, hogy teljes átállást tervez a Revolut, esetleg valamilyen més digitális pénzkezelés felé. Lehet, hogy ezt hamarosan teljesen legálisan tehetjük meg, már aki tényleg akarja: a Revolut egyre közelebb van ahhoz, hogy fiókot nyisson hazánkban.

Egy ideje már pörgetik azt a tracket, hogy legyen-e végre ünnepnak a december 24-e, vagyis szenteste napja, az ügyben sokadszorra is népszavazási kezdeményezéseket adtak be, bizottság is tárgyalt róla, végleges döntés azonban továbbra sincsen - hacsak nem az, hogy idén is áthelyezett pihenőnapnak számít, vagyis korábban le kellett már dolgozni. És itt tettük fel a kérdést: van-e szerinted értelme az áthelyezett pihenőnapoknak?

Nem véletlenül kezdtük ennek felvezetését most a szentesti munkaszüneti nappal: olvasóink szerint is folyamatos idétlenkedés zajlik ebben a kérdésben, és több mint háromezren szavaztak arra, hogy a december 24-et adják meg végre hivatalosan is munkaszüneti napnak. Érkezett szavazat bőséggel arra is, hogy egyébként jó dolog az áthelyezett pihenőnap: mind idén, mind pedig jövőre is sok lesz ennek köszönhetően a hosszú hétvége. Meglepő módon még arra is majdnem ezer szavazat érkezett, hogy teljesen 'kár ezzel szórakozni'.

Kocsma helyett művházakat!

Februárban robbant a kormány új intézkedési terve: ún. "kocsmaprogramot" hirdettek, ennek lényege, hogy a falusi kisboltokon túl a kocsmákat is kisegítenék. Az indokolás szerint sok magyar településen ez az egyik utolsó színhelye az összejárásnak, a társadalmi életnek, ráadásul bajban lesz rengeteg magyar válallkozó, ha ezek szép lassan elsorvadnak - mely egyébként a Covid-káosz óta folyamatos probléma. Arra voltunk ennek kapcsán kíváncsiak, hogy ti mely típusú vállalkozásokat lendítenétek fel állami pénzből?

A legtöbb szavazatot - igaz, csak hajszállal előzve - az kapta, hogy az orvosi rendelőket újítsák fel, a második pedig az óvodák, iskolák renoválása lett. Sokan adnának állami pénzt a buszmegállók felújítására és a postapartnereknek is annak érdekében, hogy azok ne zárjanak be sorra. Ezenkívül gyógyszertárak támogatása, művelődési házak felújítása és a játszóterek építése is az olvasók prioritási listáján volt, mikor erről tettünk ki szavazást.

Vámháború és Otthon Start - mit gondolunk róla?

Donald Trump nem sokáig vesztegette az idejét, miután januárban ismét beiktatták az Egyesült Államok elnökének: heteken belül készen állt azzal a gazdasági tervével, mely különböző mértékű vámokat támasztott volna, gyakorlatilag a világ összes országával szemben. Finoman fogalmazunk, ha most az írjuk, hogy erre felhördültek néhányan - a gazdasági hatásai már a bejelentéskor megmutatkoztak, és a világ országainak vezetőinek kezében azóta is forró az Ovális Iroda kilincse. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintetek a vámháború gazdasági hozadékait ismerve, az instabilitás közepette mibe fektetnéd a pénzedet, ha gondolkozol ilyesmin?

A legtöbben nem szakítanak a régi beidegződésekkel: aranyba tennék a pénzt, mert szerintük azzal nem lehet melléfogni. A második legnépszerűbb válasz az ingatlan lett - figyelembe véve, hogy az Otthon Start hogy felrázta az ingatlanpiacot, és hogy megdrágultak emiatt a lakások, nem tudunk belekötni.

Júliusban arról kérdeztük a véleményeteket, hogy vajon vennétek-e fel bármilyen hitelt - nem véletlenül, hiszen január elejétől lett elérhető a fiatalok életkezdését támogató Munkáshitel, ami már a bevezetése előtt igen komoly vitát generált - és az elmúlt években is megszokhattuk, hogy bizony döntik ránk folyton az államilag támogatott konstrukciókat

A szavazatok száma itt némileg meglepő képet ad: elsöprő többséggel szavaztatok arra, hogy "minden hitel rossz", és különben is: az államnak nem hitelekben kellene gondolkodnia, amikor támogatásokat ad az állampolgároknak. A második legtöbb szavazat arra érkezett, hogy ugyan jónak tartják a válaszadók az elgondolást, de még a nagyon kedvezményes kontrukciók sem férnek bele. 

Édességvita is volt

Tízből nyolc olvasónk szavazott arra július végén, hogy túl drága lett a fagylalt Magyarországon. Annyiban valóban igaz a sztori, hogy ebben az évben már több helyen is futhattunk bele 500 (!) forintos árakba gombóconként, az infláció tehát ezt a kedvelt nyári édességet se kímélte.

Végül, ha már közeledünk a karácsonyhoz, ez se maradjon ki: egy bő hónapja tettük fel azt a kérdést, hogy nektek melyik a kedvenc ízesítésetek a karácsony gyakorlatilag elmaradhatatlan szereplőjéből? Az eredmények itt már sokkal kevésbé voltak meglepőek: hajszállal bár, de a marcipános ízesíts győzött, de csak alig pár szavazattal lemaradva követte a zselés. Kevesen szavaztak ugyanakkor az egyéb ízekre, pedig mint meg is írtuk, egyre komolyabb költeményeket találni ebben a szegmensben is: a 2025-ös év szaloncukrának díját például egy karamellizált fehércsokis lótuszkekszes édességköltemény nyerte el nemrégiben.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #fagyi #gazdaság #szavazás #fagylalt #pihenőnap #banki költségek #vámháború

